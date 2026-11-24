Inizio potente della nuova stagione di interviste nel programma di Francesca Fagnani che vede sullo sgabello anche l'ex capitano della Roma rispondere su vita privata e pubblica compreso l'addio alla sua squadra

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Le sfaccettature di Francesco Totti non si riescono a contenere neanche nelle produzioni più ampie e strutturate, ma ogni singola intervista – compresa quella concessa a Francesca Fagnani in Belve– restituisce una sfumatura inedita. Minima, eppure vibrante della capacità di fascinazione senza eguali che l’ex capitano della Roma ha esercitato sul pubblico di estimatori, non necessariamente tifosi. La puntata di inizio della nuova stagione è densa, anche solo dalle anticipazioni della puntata in onda martedì 24 novembre in cui Francesco si commuove, si dimostra sornione, gradisce la battuta, finge di non capire. Ammette di riflettere sul suo rapporto con Noemi Bocchi, che potrebbe formalizzare e chiude un cerchio aperto, su quello sgabello, dall’ex moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti, l’intervista a Belve: la rottura co la Roma

Con e attraverso Totti, Francesca Fagnani ripercorre le fasi della sua vita, privata e professionale come l’epilogo del matrimonio ventennale con Ilary Blasi, il nuovo amore con Noemi Bocchi e il loro futuro, la famiglia, il rapporto complesso con i figli, il ricordo del padre Enzo che chiamavano lo Sceriffo per quel rigore severo che suscita in lui ancora pentimento, le delusioni e l’addio triste alla Roma e al calcio giocato.

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IPA

Con Noemi, la quale partecipa in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice, le possibilità di un matrimonio sono concrete vista la risposta aperta dell’ex capitano giallorosso, ma non è solo del futuro che si discute dagli sgabelli. Dove siede Totti c’è stata anche la sua ex moglie, Ilary Blasi, a cui è stato legato per 20 anni.

La rottura con l’ex moglie Ilary Blasi

La conduttrice era stata ospite del programma nell’aprile del 2022, quando la separazione era ormai imminente e alla domanda se la loro storia fosse in crisi, se potesse sopravvivere a un tradimento aveva risposto senza esitare: “No, né dell’uno né dell’altra”. L’evolversi della situazione è noto.

La stessa domanda, anni dopo e con l’altra parte interrogata, diventa: “È successo. Non riesco a perdonare”. Le anticipazioni non svelano oltre, rimandando eventuali integrazioni alla messa in onda.

Il rimpianto nei riguardi del padre Enzo e dei figli

Lorenzo Totti, padre di Francesco, aveva un ruolo definito, netto nel sistema degli affetti che ha sempre descritto il per sempre capitano della Roma. Era un uomo solido, dedito al lavoro e alla famiglia che accompagnava, come mamma Fiorella, ovunque i due figli: Francesco, che aveva un indubbio talento evidente fin dall’infanzia e Riccardo, il maggiore. La sua scomparsa, a seguito delle complicazioni sopraggiunte al ricovero per Covid hanno segnato una linea di demarcazione.

“Con il senno di poi, pensa che qualcuno si sia approfittato della sua posizione quando era al top?” domanda Fagnani. “Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti – rivela Totti -. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei”, ammette. Dalla Roma che cosa si aspettava? “Più rispetto”.

“Non gli ho mai detto ti voglio bene”, dice commosso. “Cosa le manca di più?”, chiede Fagnani. “L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di ca*** a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”. Dell’affetto immenso per suo padre sapevamo per sua stessa ammissione, di quanto fosse tormentato e complicato il modo di palesare il suo affetto per i figli no.

Con l’ex moglie proprio attorno all’affidamento di Isabel, la più piccola, c’è stato e rimane un attrito su cui si è espresso e si esprimerà eventualmente solo il tribunale.