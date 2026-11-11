Francia-Italia, Mancini sorride, Zidane no: Mbappè va ko e salta la gara ma con Zizou non sono rose e fiori

Il capitano dei Bleus non si è allenato alla vigilia della sfida di San Siro. Lo staff medico spera di recuperarlo per la gara contro la Turchia.

Guai in vista per Zidane. La Francia rischia di perdere il suo uomo più rappresentativo proprio alla vigilia della sfida contro l’Italia. Kylian Mbappé è alle prese con un problema muscolare al bicipite femorale e la sua presenza nella partita di giovedì sera a San Siro, con calcio d’inizio alle 20:45, appare sempre più complicata. L’attaccante del Real Madrid non ha partecipato all’allenamento di mercoledì mattina insieme al resto dei compagni, svolgendo soltanto lavoro fisioterapico.

I problemi della Francia

Una tegola per Zinedine Zidane, che deve già fare i conti con un avvio di raduno particolarmente complicato. Prima di Mbappé, infatti, erano finiti ai box anche Pierre Kalulu, Marcus Thuram e Aurélien Tchouaméni. Le condizioni del capitano francese non sembrerebbero particolarmente preoccupanti, ma lo staff tecnico difficilmente correrà rischi in vista dell’impegno contro gli Azzurri, valido per la quinta giornata della Nations League. L’obiettivo, a questo punto, è provare a recuperarlo per domenica, quando la Francia affronterà la Turchia a Bordeaux, sempre alle 20:45.

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Il caso Pallone d’Oro e i rapporti con Dembélé

A preoccupare Zidane, tuttavia, non sarebbe soltanto la situazione fisica del suo capitano. Come ricostruito da L’Equipe e riportato dalla Gazzetta dello Sport, all’interno dello spogliatoio francese sarebbero emerse alcune frizioni legate soprattutto alla corsa al Pallone d’Oro. Al centro delle polemiche ci sarebbe proprio la campagna di Mbappé, caratterizzata da dichiarazioni che non sarebbero state particolarmente apprezzate da alcuni compagni di nazionale.

Tra questi Ousmane Dembélé, con il quale il fuoriclasse del Real Madrid ha sempre avuto un rapporto di amicizia. L’attaccante avrebbe ridimensionato il valore del rivale parigino, definendolo un semplice “talento”, mentre avrebbe descritto sé stesso come “l’eletto”. Anche i successivi tentativi di Mbappé di ricucire i rapporti non avrebbero prodotto i risultati sperati: sorrisi e messaggi non sarebbero bastati a cancellare le incomprensioni.

Zidane e Mbappé, un rapporto da ricostruire

Non ci sarebbero soltanto questioni legate ai rapporti con i compagni. Anche l’intesa tra Mbappé e il nuovo commissario tecnico francese sarebbe ancora tutta da costruire. Quando Zidane ha assunto la guida dei Bleus a settembre, ha confermato la fascia di capitano all’attaccante, chiarendo però che il suo progetto tattico prevedeva un impiego sulla corsia sinistra.

Una decisione che il diretto interessato avrebbe scoperto soltanto guardando la conferenza stampa del proprio allenatore in televisione, senza nascondere il proprio disappunto. Nonostante questo, Mbappé si era adattato alle indicazioni del ct nella prima partita contro la Turchia, trovando anche la rete decisiva per lo 0-1 finale, prima di accusare un problema al ginocchio.

In quell’occasione Zidane aveva scelto di non rischiare, annunciando rapidamente il suo rientro al club. Una gestione che aveva fatto discutere, soprattutto considerando che successivamente il numero 10 era tornato a disposizione del Real Madrid, scendendo regolarmente in campo.

Convocato Mayulu, cresce l’incertezza

Alla vigilia della partita contro l’Italia, Zidane aveva provato a spegnere le indiscrezioni, anticipando che Mbappé sarebbe stato impiegato “nel suo ruolo di predilezione”. Niente più fascia sinistra, dunque: il progetto era quello di schierarlo “da punta”, restituendogli la posizione preferita e cercando di ricostruire un rapporto sereno con il proprio capitano.

Adesso, però, il problema muscolare rischia di cambiare nuovamente i piani del commissario tecnico. Mbappé, miglior marcatore nella storia della nazionale francese con 67 reti, potrebbe saltare ancora una volta l’appuntamento contro gli Azzurri. Un dato curioso riguarda proprio il suo rapporto con l’Italia: non ha mai trovato la via del gol contro la Nazionale.

La convocazione in extremis del giovane parigino Mayulu rappresenta un ulteriore indizio sulle difficoltà di Zidane nel preparare la sfida. Al momento non è stata comunicata una decisione definitiva sulle condizioni di Mbappé, ma le prossime ore saranno decisive per capire se il capitano potrà almeno accomodarsi in panchina oppure dovrà rinunciare completamente alla trasferta milanese.

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