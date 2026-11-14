Francia-Italia U.21, moviola: Camarda segna dopo un gol annullato, esce e gli azzurrini trovano la rete del successo

La prova dell’arbitro De Burgo Bengoechea nell’amichevole Under 21 allo Stade Francis-Le Basser di Laval analizzata ai raggi X, nessun ammontito

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pomeriggio tranquillo per De Burgo Bengoechea: nessuna protesta particolare anche se c’è un gol annullato per fuorigioco, zero ammoniti e nessun intervento del Var. Vediamo cosa è successo nell’amichevole Under 21 allo Stade Francis-Le Basser di Laval.

Francia-Italia U.21, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 26′ Dagasso sfugge sulla sinistra e mette in mezzo un traversone basso. Camarda si fa trovare pronto e mette il piede. Gol dell’attaccante del Milan, ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Al 38′ ancora Camarda protagonista: Cacciamani lo serve in area con un pallone perfetto indietro. Camarda arpiona in caduta, ma la sua conclusione finisce debolmente a un centimetro dal palo.

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Camarda protagonista

Il tempo si chiude con un intervento miracoloso di Palmisani dopo un errore di Fini in difesa. Respinto in calcio d’angolo il tiro di Ugochukwu. Al 54′ Dagasso recupera palla sulla trequarti e con una serpentina penetra in area offre palla a Camarda, che in caduta stavolta mette in rete. Gol regolare.

Palmisani gioie e dolori

Al 61′ pallonetto di Versini che beffa Palmisani che esce a vuoto. Al 63′ finisce la partita di Camarda e 5′ dopo Lipani segna il gol vittoria con un tiro dal limite nell’angolino. All’84’ Palmisani si riscatta con una prodezza su punizione di Mbappè. Dopo 3′ di recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro De Burgo Bengoechea

De Burgo Bengoechea., nato a Bilbao nell’86, debutta in Segunda División nel 2011, per poi essere promosso in Primera División nel 2015, esordendo il 23 agosto nell’incontro tra Levante e Celta Vigo. Nel 2017 viene designato come arbitro per la finale di ritorno di Supercopa de Espana 2017 tra Real Madrid e Barcellona e viene altresì inserito nelle liste FIFA . Il 10 ottobre 2019 è chiamato a dirigere il suo primo incontro tra nazionali maggiori, in occasione dell’incontro valido per le qualificazioni al campionato d’Europa 2020 tra Bielorussia ed Estonia.

I precedenti tra le due nazionali

E’ stata la ventitreesima sfida fra Italia e Francia a livello di Under 21, la prima in assoluto a Laval, comune francese di 50.000 abitanti e capoluogo del dipartimento della Mayenne, nella regione dei Paesi della Loira. Equilibratissimo il conteggio dei precedenti: 8 vittorie azzurre, altrettante francesi e sei pareggi.

L’arbitro non ha estratto cartellini

Coadiuvato dagli assistenti De Francisco Grijalba e Perez, con Diaz quarto ufficiale, l’arbitro del match non ha estratto cartellini.