Gli Azzurrini sfidano in amichevole i francesci di Baticle a Laval. Scopri dove seguire la sfida e le probabili formazioni

L’Italia Under 21, dopo aver staccato il pass per la fase finale del prossimo Europeo di categoria, in programma nel 2027 in Albania e Serbia, è pronta a tornare in campo. In attesa del sorteggio, previsto il 26 novembre a Belgrado, gli Azzurrini di Silvio Baldini affrontano in un’amichevole di livello i pari età della Francia di Gerald Baticle. L’appuntamento è per venerdì 13 novembre allo Stade Francis-Le Basser di Laval. Si sfidano due squadre in forma che vogliono prepararsi al meglio all’Europeo, e per l’Italia è il primo di due test, prima di quello del 16 novembre contro il Belgio a Livorno. Ecco tutte le informazioni sulla partita.

Francia-Italia Under 21: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di venerdì 13 novembre 2026 allo Stade Francis-Le Basser di Laval, l’impianto che ospita abitualmente lo Stade Lavallois e può contenere poco più di undicimila spettatori. La partita andrà in diretta in chiaro su Rai 2, canale 2 del digitale terrestre. Chi non sarà davanti al televisore potrà seguirla in streaming gratis su RaiPlay, dal sito o dall’app per smartphone, tablet e smart tv. Il programma degli Azzurrini prosegue tre giorni dopo. Lunedì 16 novembre alle 18.15 l’Italia affronterà il Belgio allo stadio Armando Picchi di Livorno, ancora con diretta su Rai 2.

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Partita: Francia U21-Italia U21

Francia U21-Italia U21 Competizione: Amichevole

Amichevole Data: venerdì 13 novembre

venerdì 13 novembre Orario: 18:30

18:30 Diretta TV: Rai 2

Rai 2 Streaming: RaiPlay

Come arrivano le due squadre alla sfida

Italia e Francia hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi di qualificazione all’Europeo. Gli Azzurrini hanno vinto il girone E con 27 punti, frutto di nove vittorie e una sola sconfitta, a pari punti con la Polonia ma davanti grazie agli scontri diretti. I francesi hanno chiuso da imbattuti in testa al girone C con 26 punti, con otto vittorie e due pareggi. Nei ventidue precedenti tra le due Under 21 il bilancio è di sette vittorie per parte e otto pareggi. L’ultima sfida, a Empoli nel novembre 2024, è finita 2-2.

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Le probabili formazioni

Baldini dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Tra i pali andrà Palmisani, protetto dalla linea formata da Lulli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi. In mezzo al campo Amatucci e Dagasso dovrebbero agire ai fianchi di Faticanti, mentre il tridente vedrà Camarda centravanti con Cacciamani e Cherubini sulle corsie esterne.

Sul fronte francese, Baticle potrebbe affidarsi a un 4-3-3 con Patouillet in porta e una difesa composta da Canvot, Zeze, Mawissa e Methalie. A centrocampo potrebbero giocare Atangana, Ugochukwu e Danois, mentre in attacco Tel sarebbe affiancato da Lebreton e Ngoura.

FRANCIA U21 (4-3-3): Patouillet; Canvot, Zeze, Mawissa, Methalie; Atangana, Ugochukwu, Danois; Lebreton, Tel, Ngoura. All. Gerald Baticle.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Lulli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci, Faticanti, Dagasso; Cacciamani, Camarda, Cherubini. All. Silvio Baldini.