Dalla Francia arriva un avvertimento in vista della sfida di San Siro: il talento del PSG ha già fatto soffrire Bastoni nella finale di Champions ed è in forma smagliante

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Italia-Francia non è mai una partita come le altre. I nostri cugini d’Oltralpe sono già in clima San Siro e ci avvisano che “chi marcherà Doué è meglio che la notte prima del match dorma sonni tranquilli…”. Le Parisien carica la sfida tra Mancini e Zidane che vale il primo posto nel girone e la possibilità di avvicinarsi ai quarti di finale di Nations League, esaltando il gioiello del PSG. Dopo aver fatto impazzire Bastoni nella drammatica finale di Champions terminata con una manita all’Inter di Simone Inzaghi, il 21enne si candida a essere uno dei protagonisti assoluti della partitissima alla Scala del calcio di Milano.

Dalla Francia arriva l’avvertimento all’Italia: attenzione a Doué

“L’italiano che lo affronterà farà bene a dormire sonni tranquilli la notte prima”. È l’avvertimento, tutt’altro che casuale, lanciato da Le Parisien in vista della sfida di San Siro. Il quotidiano francese gioca sul doppio significato della frase: il difensore che avrà il compito di marcare Désiré Doué farebbe bene a riposarsi e recuperare tutte le energie prima della partita, perché poi chi se lo ritroverà contro rischia di vivere una notte da incubo.

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Francia-Belgio, la partita della svolta: da quel momento Doué è esploso

Il 5 ottobre è diventata una data spartiacque per Doué. Contro il Belgio, con la Francia sotto 0-1, Zidane lo ha mandato in campo al 72’. Sono bastati 18 minuti al 21enne per cambiare la storia del match: pareggio al 77’, poi due assist per completare la rimonta e contribuire al 4-1 finale. Una prestazione che ha impressionato tutti e dato il via a un periodo straordinario anche con il PSG.

Doué ha trovato la via del gol contro Manchester City, Barcellona e Villarreal in Champions League, diventando una presenza costante nell’attacco parigino anche per via degli infortuni capitati a Kvaratskhelia e Dembelé. Il bilancio stagionale, considerando tutte le competizioni, è di 5 gol e 4 assist in 14 presenze, ma soprattutto di un’infinità di giocate e numeri da fuoriclasse vero.

Bastoni sa già cosa significa affrontare Doué: la finale di Champions

Alessandro Bastoni conosce già molto bene il pericolo rappresentato dal talento francese. Il difensore dell’Inter è stato tra i protagonisti in negativo della finale di Champions League del 31 maggio 2025, quando il PSG travolse i nerazzurri con un clamoroso 5-0 a Monaco di Baviera.

Doué, schierato come riferimento centrale dell’attacco parigino da Luis Enrique, firmò una doppietta e servì anche un assist, diventando il primo teenager a realizzare due gol in una finale della competizione. Per il difensore italiano fu una serata durissima, tanto da definirla, ripensando anche al confronto con Dembelé, la sua “peggior serata” della carriera.

Italia-Francia, chi marcherà Doué: Palestra o Kayode?

Giovedì 12 novembre Zidane si affiderà a un tridente di grande qualità per affrontare l’Italia a San Siro. Doué è candidato a occupare la corsia sinistra, con Olise dalla parte opposta e Mbappé al centro dell’attacco. Chi dovrà occuparsi del talento del PSG? In due si contendono un posto sulla fascia destra, entrambi giovani e militanti in Premier League: Marco Palestra e Michael Kayode.

Serviranno attenzione massima, applicazione maniacale e copertura costante per contenerlo: lasciare a Doué spazio per puntare l’uomo potrebbe trasformarsi in un problema enorme per la retroguardia azzurra.

Perché Doué può fare più paura di Mbappé all’Italia

Attenzione, nessuno mette in discussione il valore di Mbappé. Il capitano francese è arrivato secondo al Pallone d’Oro 2026, a soli 28 punti da Kane, e sta attraversando un momento impressionante: nove gol nelle ultime sette partite disputate con il Real Madrid. Eppure, proprio in questo momento, Le Parisien individua in Doué la minaccia più insidiosa per l’Italia.

Il motivo è soprattutto nel suo modo di giocare: parte largo, punta continuamente il diretto avversario, cambia velocità e può accentrarsi per concludere o servire i compagni. A differenza di un centravanti, è difficile assegnargli una marcatura fissa. Inoltre, lavora senza sosta anche quando la Francia non ha il pallone. La sua imprevedibilità può diventare un’arma decisiva per Zidane, soprattutto se Palestra o Kayode dovessero ritrovarsi spesso isolati nell’uno contro uno.