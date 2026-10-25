La concorrenza di Pogacar ed Evenepoel, un percorso che poco si addice alle sua caratteristiche e Paul Seixas potrebbe decidere di partecipare alla corsa rosa. Voci sul futuro di Pellizzari

E’ bastato l’annuncio del percorso del Tour de France per creare un vero e proprio scossone nel mondo del ciclismo. La stagione 2027 è ancora decisamente lontana, ma per le grandi squadre e per i corridori top è il momento di cominciare già a mettere giù i primi piani per la programmazione che ovviamente deve tenere in grande considerazione i tre Grand Tours. L’ago della bilancia in questa situazione è Remco Evenepoel che fino a qualche settimana fa stava prendendo la direzione di Trieste per il Giro, e poi ha cambiato di colpo destinazione. Una scelta che, unita alla presenza di Pogacar, potrebbe cambiare i piani del giovane fenomeno francese Paul Seixas.

Il percorso del Tour a pennello per Remco

Qualche giorno fa il Tour de France ha presentato il percorso dell’edizione 2027 con delle scelte che hanno sicuramente sorpreso. Gli organizzatori, infatti, hanno provato a disegnare una corsa che resti più aperta possibile e soprattutto che provi a mettere un po’ di sabbia nei meccanismi perfetti del dominatore Tadej Pogacar. Le due cronometro individuali, quasi completamente piatte, sono un invito aperto al re della specialità Remco Evenepoel. Di montagna ce n’è ma non come nelle precedenti edizioni, ci sono invece molte più tappe che sembrano destinate ai ciclisti di corsa da un giorno. Una scelta che, nei programmi degli organizzatori, mira ad avere sia per le tappe che per la classifica generale la maggior suspence possibile.

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Seixas verso il giro, Vingegaard il più danneggiato

Fino a qualche settimana fa il Giro d’Italiam dopo aver incassato il no di Pogacar (lo sloveno ha rivelato la sua intenzione di partecipare alla Vuelta e di vincerla dopo il ritiro di quest’anno), era convinto di avere tra le mani anche la partecipazione di Remco Evenepoel. Una partecipazione che ora non è così scontata, il percorso del Tour dà una chance clamorosa al belga di poter lottare per la maglia gialla. Ma in questo effetto domino ci potrebbero essere conseguenze anche per il nuovo fenomeno Paul Seixas. Il vincitore del Lombardia è ormai un beniamino in Francia ma tra percorso e il “cannibale” Pogacar le chance di un risultato di prestigio al Tour si abbassano di molto.

Proprio in patria c’è chi gli consiglia di riconsiderare il suo programma di gare. Marc Madiot, direttore sportivo della Groupama, rivela a RMC: “Molto dipende anche da cosa succederà con il suo contratto e per quale squadra correrà. L’obiettivo principale resta quello del Mondiale, ma se dovesse rimanere alla Decathlon forse per lui la corsa migliore potrebbe essere il Giro. Invece se cambia squadra, entrerebbero anche ragioni di tipo commerciale e dovrebbe fare il Tour”.

Pellizzari cambia? Le ultime indiscrezioni

La stagione è appena conclusa e sebbene molti corridori abbiano dei contratti anche per le prossime i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Una delle ultime indiscrezioni, lanciata nei giorni scorsi da Beppe Conti nella trasmissione RadioCorsa, riguarda il futuro di Giulio Pellizzari. Il ciclista di Camerino ha un contratto che lo lega alla Red Bull ma su di lui sarebbe piombata la XDS Astana, società kazaka ma dall’anima italiana. Nel team austriaco, per l’azzurro è difficile riuscire a ottenere un ruolo di capitano, mentre all’Astana potrebbe avere maggiore libertà di azione. Voci di mercato come ce ne sono tantissime nell’ultimo periodo e che sono destinate a continuare ancora nelle prossime settimane.

Il retroscena sull’addio di Ganna

Anche Filippo Ganna è stato al centro di vicende di mercato con il passaggio dalla Ineos alla Lidl-Trek che lo vedrà cominciare una nuova fase della sua carriera. E a rivelare il motivo di questa decisione ci pensa Geraint Thomas, ex corridore e ora nello staff della squadra: “Dispiace vederlo andare via – ha detto ad Occurring Podcast – ma in questo momento dobbiamo tenere in considerazione anche il fattore economico. La squadra ha deciso di puntare su Josh Tarling che è più giovane e avrà un ruolo da capitano. Sono due corridori per certi versi simili e non potevamo permetterci di tenerli entrambi”.