Il ct francese dirama la seconda lista della sua gestione: riecco l'attaccante dell'Inter, confermati Diouf e Da Cunha. E sul 9-1 del Como contro il Lens cita anche Luis Enrique

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La Francia di Zinedine Zidane parla sempre più italiano. Il ct dei Bleus ha diramato la lista dei 23 convocati per i prossimi impegni di Nations League e sono diversi i protagonisti della Serie A che figurano nell’elenco. Spicca soprattutto il ritorno di Marcus Thuram, assente nella prima chiamata dell’ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid. Confermati anche Diouf e Da Cunha. Zizou, reduce da un ottimo avvio sulla panchina francese, ha anche parlato anche della clamorosa vittoria del Como contro il Lens in Champions League, spendendo parole di apprezzamento per la prestazione della squadra di Cesc Fabregas.

Francia, la lista di Zidane per le sfide a Italia e Turchia

Secondo appuntamento per Zidane sulla panchina della Francia. Dopo il debutto di settembre, il ct ha ufficializzato la seconda lista della sua gestione in vista degli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League. I Bleus affronteranno l’Italia di Roberto Mancini il 12 novembre a San Siro, mentre il 15 novembre ospiteranno la Turchia a Bordeaux. Il primo bilancio di Zizou è decisamente positivo: quattro partite, tre vittorie e un pareggio.

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La Francia ha battuto di misura Turchia e Belgio, pareggiato 1-1 contro gli Azzurri e poi travolto nuovamente i belgi per 4-1. Per il nuovo raduno il tecnico ha scelto la continuità: 19 dei 23 convocati erano già presenti nella prima lista o erano stati chiamati successivamente per sostituire gli infortunati Dembelé, Koundé, Lepaul, Koné, Akliouche e Saliba. Tra le novità spiccano i ritorni di Thuram, Tchouameni e Malo Gusto, oltre alla prima chiamata di Pablo Pagis.

Torna Marcus Thuram e c’è anche Diouf

La notizia più eclatante è il ritorno di Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter non era stato inserito nella prima lista di Zidane, ma questa volta ha trovato spazio anche alla luce delle assenze nel reparto offensivo. Il ct ha spiegato così la scelta: “È l’occasione per vederlo in azione. C’è stato un infortunio e si è presentata la possibilità di convocarlo. Conosce la nazionale francese e avevo voglia di rivederlo all’opera”.

Per il nerazzurro si tratta di un’occasione importante anche per rilanciarsi dopo un Mondiale 2026 molto deludente: il francese ha raccolto appena quattro minuti di gioco, entrando soltanto nella partita contro l’Iraq. Nella lista trova conferma anche Andy Diouf, compagno di squadra di Tikus già convocato a settembre e utilizzato sulla corsia mancina.

È la Francia ma sembra l’Italia: quanta Serie A tra i convocati

Sono sei i calciatori che militano in Serie A inseriti da Zidane nella lista per i prossimi impegni della Francia. Il derby Inter-Milan rivive in nazionale: oltre ai due nerazzurri, infatti, figurano Maignan e Rabiot. C’è poi Pierre Kalulu, punto di riferimento della difesa della Juventus, oltre a Da Cunha, centrocampista del Como e una delle sorprese più interessanti della prima gestione Zidane. La Serie A si conferma dunque un riferimento importante per i Bleus ed è per questo motivo che la prossima sfida contro l’Italia assume ancora più valore.

L’elogio al Como di Zidane

Zidane ha trovato anche il modo di soffermarsi sulla straordinaria vittoria del Como contro il Lens in Champions League. La squadra di Fabregas ha travolto i francesi con un incredibile 9-1, e il ct dei Bleus ha riconosciuto i meriti della formazione lombarda, pur senza rivolgerle un elogio diretto. “Ho visto anch’io una partita anomala. Per il risultato, ma anche per il modo in cui è maturato. C’era una squadra estremamente efficace fin dall’inizio e un’altra, che è piuttosto buona ma che in quella partita è stata completamente soffocata, fuori dalla partita”, ha spiegato.

L’ex Juventus ha poi aggiunto: “Faccio la stessa constatazione di Luis Enrique”. Il riferimento è alle parole dell’allenatore del Paris Saint-Germain, che aveva definito il Como meraviglioso, pur sottolineando come il risultato non fosse la fotografia del reale divario tra le due squadre.

Francia, i convocati di Zidane: