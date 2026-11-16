Francia-Turchia, moviola: Var bocciato, Zizou ringrazie se la revisione al monitor è infinita non va bene

La prova dell’arbitro Kavanagh allo stadio Atlantico di Bordeaux nell'ultimo turno della fase a gironi di Nations al microscopio, il fischietto inglese ha ammonito 3 giocatori

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Prova energica dell’arbitro inglese Kavanagh ma sul giudizio finale, che coinvolge anche il Var, pesa il gol annullato alla Turchia sull’1-0 per la Francia. Vediamo cosa è successo allo stadio Atlantico di Bordeaux nell’ultimo turno della fase a gironi di Nations League.

Francia-Turchia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 39′ servito in area, alle spalle della difesa turca, Kylian Mbappé controlla il pallone e si accentra superando Berke Özer sulla destra per concludere in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco. Afflitto da un infortunio alla coscia destra nel primo tempo, Mike Maignan è stato sostituito all’intervallo da Guillaume Restes tra i pali della squadra francese.

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I dubbi sul gol annullato

Al 49′ da un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Cherki, Rabiot ha colpito di testa sul primo palo. Özer ha lasciato passare il pallone, che è stato leggermente deviato da Barcola nell’area piccola. Nel tentativo di allontanare il pallone dalla linea di porta, Topcu lo ha deviato nella propria rete. Al 53′ il pari: Yuksek ha deviato la palla sul lato destro dell’area per Yilmaz, che ha resistito alla marcatura di Barcola prima di crossare sul secondo palo. Jacquet ha allontanato di testa e Guer ha concluso con un pallonetto al volo di sinistro. Dopo lunga revisione al Var la rete viene annullata per fuorigioco di Ismail Yuksek all’inizio dell’azione. Resta più di qualche dubbio. Al 55′ ammonito Konatè per aver strattonato la maglia di Deniz Gul.

Finale rovente

Un minuto dopo giallo anche per Yilmaz per un fallo su Kylian Mbappé. Al 72′ Ozcan riceve un cartellino giallo per un fallo su Kylian Mbappé. All’80’ Cherki serve Eli Junior Kroupi in area, alle spalle di Baris Yilmaz. L’attaccante del Bournemouth batte Berke Ozer da distanza ravvicinata con il destro, siglando il suo primo gol con la maglia dei Blues. Al 90′ su calcio d’angolo battuto da Guler dalla destra, Bardakci si trova completamente smarcato in area e di testa insacca con potenza alle spalle di Restes. Dopo 4′ di recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Kavanagh

Chris Kavanagh Chris Kavanagh, inglese, intraprende la carriera arbitrale nel 1998 e, dopo gli anni passati nelle serie minori inglesi, nel 2012 giunge alla National League. Due anni dopo, nel 2014 viene invece promosso alla English Football League, in cui arbitra fino al 2017, anno in cui viene promosso alla massima serie nazionale, la Premier League Ad aprile esordisce in massima divisione, dirigendo l’incontro tra West Bromwich e Southampton. Nel 2019, invece, diventa arbitro internazionale, affiliato a UEFA e FIFA

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cook e Hussin con England IV uomo, Salisbury al Var e Jones all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Konatè, Yilmaz, Ozcan.