Per Marcus Thuram la porta della Nazionale si è chiusa proprio alla vigilia della sfida contro l'Italia, a sostituirlo sarà Éli Junior Kroupi, alla sua prima convocazione.

Éli Junior Kroupi del Bournemouth è stato convocato per la prima volta dalla Francia maggiore da Zinédine Zidane, chiamato a sostituire l’attaccante dell’Inter dopo il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro. La chiamata del classe 2006 ha il sapore di un’occasione improvvisa, ma non di una sorpresa assoluta: il selezionatore aveva già inserito il giovane attaccante nella propria lista allargata e ne seguiva da vicino la crescita.

Kroupi al posto di Thuram: la prima chiamata di Zidane

La notizia è arrivata il 10 novembre, dopo gli accertamenti sulle condizioni di Thuram, alle prese con un problema all’ischio destro accusato durante Inter-Como. Il centravanti nerazzurro è stato restituito al proprio club e Zidane ha deciso di affidare il posto rimasto libero a Kroupi, atteso dagli impegni di Nations League contro Italia e Turchia.

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Il nome del ventenne, però, era già nei pensieri del commissario tecnico. Pochi giorni prima, presentando la lista dei convocati, Zidane aveva spiegato che il giocatore del Bournemouth avrebbe potuto farne parte, ma che il recente infortunio rendeva prematura la chiamata.

“È nella lista allargata, avrebbe potuto essere con noi”, aveva spiegato il CT francese, sottolineando come il problema fisico avesse impedito di anticipare i tempi. Il forfait di Thuram ha cambiato lo scenario e trasformato l’attesa in una prima occasione con i Bleus.

Dal Lorient alla Premier League

Nato il 23 giugno 2006, Kroupi è cresciuto calcisticamente nel Lorient, il club con cui si è fatto conoscere al grande pubblico. La stagione 2024-2025 è stata quella della sua esplosione: con 22 gol si è laureato capocannoniere della Ligue 2, contribuendo alla promozione della squadra e attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Bournemouth, attualmente secondo in Europa League, ha deciso di puntare su di lui, portandolo in Premier League.

L’impatto con il massimo campionato inglese è stato notevole. Nella sua prima stagione ha realizzato 13 reti in 33 presenze, dimostrando di poter reggere il salto di categoria e di avere qualità da attaccante moderno. Non soltanto finalizzazione: Kroupi sa muoversi tra le linee, attaccare la profondità, puntare l’uomo e partecipare alla costruzione. Un repertorio che lo rende utilizzabile in più posizioni del reparto offensivo e che spiega perché Zidane lo consideri un profilo interessante anche in prospettiva.

L’infortunio e il gesto che ha convinto Zidane

L’inizio della nuova stagione, tuttavia, non è stato altrettanto semplice. Una frattura al quinto metatarso del piede destro lo ha costretto a fermarsi per diversi mesi e ha rallentato il suo percorso proprio quando avrebbe potuto consolidare il posto nel Bournemouth. Il rientro è arrivato soltanto a fine ottobre, con il club inglese intenzionato a gestirne gradualmente il minutaggio per evitare ricadute.

Contro il Leeds, il 31 ottobre, Kroupi ha però lasciato subito un segnale: nel finale ha superato Sean Longstaff con un elegante tunnel e servito ad Amine Adli l’assist per il gol del 2-0. Una giocata che ha riacceso l’attenzione sul suo talento e che si è aggiunta a un percorso già seguito da Zidane. Il commissario tecnico ha apprezzato proprio la capacità del ragazzo di creare qualcosa anche in spazi ridotti, senza limitarsi al ruolo di centravanti d’area.

Francia, Kroupi e il doppio passaporto

La convocazione ha anche un significato personale. Kroupi ha origini familiari franco-portoghesi da parte materna e ivoriane da parte paterna, ma ha sempre indicato la Francia come la propria scelta. Il Portogallo aveva provato a sondare la sua disponibilità, ma il giocatore aveva ribadito di voler proseguire il percorso iniziato nelle selezioni giovanili francesi. Con l’Under 21 ha collezionato cinque presenze e tre gol, prima di compiere il salto nella Nazionale maggiore.

Adesso arriva il primo confronto con un gruppo ricco di attaccanti affermati e con due appuntamenti importanti per il cammino in Nations League. Contro l’Italia a San Siro e poi contro la Turchia, Kroupi avrà la possibilità di conoscere da vicino il livello dei Bleus e di giocarsi le proprie carte.

Il suo ingresso in lista nasce da un’assenza, ma la sensazione è che Zidane non lo consideri soltanto una soluzione d’emergenza: il talento del Bournemouth è uno dei profili sui quali la Francia potrebbe costruire una parte del proprio futuro.