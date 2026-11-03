Per lui che di Milano era cittadino per scelta, la riconoscenza è un atto dovuto. L'iscrizione di Franco Baresi tra i 14 nuovi nomi delle personalità che hanno dato e continuano a conferire lustro alla comunità è un segno di resistenza della memoria. Contro l'effimero e la superficialità che non l'ha mai risucchiato, Franco Baresi da storico Capitano e simbolo del Milan è tra i grandi che hanno reso Milano un avamposto culturale, un laboratorio sociale nella consapevolezza che il calcio, in ogni sua declinazione, può essere una componente decisiva. L'iscrizione del suo nome nel Famedio del Cimitero Monumentale è stato accompagnato da una cerimonia di scoprimento delle lapidi, presieduta dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dalla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, alla presenza dei familiari di Baresi e, in rappresentanza del Club, della Legend rossonera e Brand Ambassador Daniele Massaro. Con lui anche il giornalista sportivo Bruno Pizzul, voce della Nazionale azzurra e protagonisti assoluti della scena milanese come Ornella Vanoni, Don Antonio Mazzi e Giovanni Gastel.

Baresi l'aveva cercato e poi voluta questa Milano, tanto quanto suo fratello Beppe. Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, Franco con il numero 6 sulle spalle della sua maglia rossonera ha insegnato eleganza, intelligenza, classe, rispetto. Quei valori che dovrebbero appartenere a ogni ragazza e ragazzo in campo. Il Milan, in segno di ammirazione e stima condivisa dagli stessi tifosi, ha deciso di ritirare la maglia e, nel 2024, ha celebrato i suoi 50 anni di appartenenza alla famiglia rossonera, di cui è stato Vice Presidente Onorario dal 2020.

Dal dicembre 2024, in occasione del 125° Anniversario del Milan, la cripta del Famedio custodisce anche le spoglie di Herbert Kilpin, fondatore della società, accanto a quelle di altre personalità che hanno segnato la storia milanese, tra cui Giuseppe Meazza, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Alda Merini. Un tributo necessario a Baresi, che in questi giorni ha visto il proprio murales deturpato da un atto vandalico ingiustificato quanto inspiegabile. L'autore Lucas Street Art, come ci aveva anticipato dopo la nostra richiesta di conferma, ha ripulito parzialmente l'opera deturpata il 25 ottobre scorso, secondo episodio nell'intervallo di poche settimane nella piazza presente nelle vicinanze di Casa Milan.