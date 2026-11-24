Un volo in economy class e il casco come bagaglio a mano, Franco Colapinto diventa virale sui social dopo il GP di Las Vegas, seguendo le orme dei colleghi della Racing Bulls

Franco Colapinto torna protagonista sui social, ma questa volta lontano dalla pista: dopo il sesto posto a Las Vegas ha preso un normale volo di linea, con il casco da gara come bagaglio a mano. Una scena diventata virale che riporta alla memoria il viaggio low cost di Arvid Lindblad e Liam Lawson dopo il GP del Belgio. Perché anche nella Formula 1 dei jet privati c’è chi continua a viaggiare da passeggero comune.

Colapinto sceglie l’economy

Dalla pista all’aereo, senza passare per il jet privato. Franco Colapinto ha trovato un modo decisamente insolito per festeggiare il sesto posto conquistato nel Gran Premio di Las Vegas: il pilota argentino dell’Alpine è stato ripreso mentre si imbarcava su un normale volo commerciale, in classe economica, insieme agli altri passeggeri.

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A catturare la scena è stata Caroline Smith, una passeggera e appassionata di Formula 1 che ha riconosciuto il ventitreenne durante l’imbarco. Il video, pubblicato sui social, mostra Colapinto in fila con uno zaino e soprattutto il casco utilizzato in gara, tenuto in mano. Una volta a bordo, il pilota si è sistemato al proprio posto vicino al finestrino, con le cuffie e il casco appoggiato sulle gambe.

Il dettaglio più divertente riguarda proprio il casco. Secondo il racconto della ragazza, Colapinto avrebbe dovuto indossarlo al momento del controllo della carta d’imbarco, in quanto poteva essere considerato come terzo bagaglio.

Dal sesto posto a Las Vegas al volo di linea

La fotografia è arrivata dopo uno dei fine settimana più positivi della stagione per l’argentino. A Las Vegas, Colapinto ha chiuso al sesto posto, eguagliando il suo miglior risultato in Formula 1 e tornando a conquistare punti dopo sei Gran Premi senza riuscirci. Anche Pierre Gasly ha contribuito alla festa Alpine con la quinta posizione: un doppio piazzamento nella top six che ha restituito fiducia alla squadra dopo un periodo complicato.

Il contrasto tra il risultato in pista e il viaggio in economy ha reso la scena ancora più curiosa. In un ambiente in cui i trasferimenti dei piloti sono spesso associati a jet privati, servizi esclusivi e grandi privilegi, Colapinto si è ritrovato a condividere il volo con i normali viaggiatori e il casco, anziché finire in un trasporto dedicato, è rimasto con lui per tutto il tragitto.

Lindblad e Lawson, il precedente con EasyJet

Non è però la prima volta che due piloti della nuova generazione della Formula 1 finiscono al centro dell’attenzione per un viaggio lontano dal lusso abitualmente associato al Circus. Nel luglio 2026, dopo il Gran Premio del Belgio a Spa, Arvid Lindblad e Liam Lawson erano stati fotografati insieme a bordo di un volo EasyJet.

A rendere virale l’episodio era stato proprio Lawson, che aveva condiviso un selfie con il compagno di squadra della Racing Bulls accompagnandolo con una didascalia ironica: “Shoutout easyJet”. La particolarità non era soltanto la scelta di una compagnia low cost, ma il fatto che i due avessero viaggiato come qualsiasi altro passeggero, seduti vicini e senza particolari trattamenti.

Lindblad aveva anche spiegato con grande naturalezza la propria scelta: “Non ho molti soldi, quindi continuo a prendere normali voli di linea”. Il giovane britannico aveva aggiunto di non vedere nulla di strano nel risparmiare, anche quando si ha la possibilità di spendere di più. Lawson, dal canto suo, aveva ammesso di viaggiare in economy abbastanza spesso.

La Formula 1 lontana dai jet privati

Colapinto, Lindblad e Lawson raccontano così un aspetto meno conosciuto della vita dei piloti. La Formula 1 è un mondo fatto di sponsor, hospitality esclusive, trasferimenti organizzati e immagini patinate, ma non tutti i protagonisti vivono ogni spostamento nello stesso modo. Le differenze tra squadre, contratti e disponibilità economiche restano significative, soprattutto per i piloti più giovani.

La scena di Colapinto con il casco sulle gambe ha conquistato i social proprio perché rompe quell’immaginario. Non c’è un ingresso riservato, nessun jet in attesa e nessuna cabina di lusso: soltanto un pilota reduce da una grande gara, un posto in economy e un oggetto che per lui vale molto più di un normale bagaglio. Per qualche ora, il protagonista della Formula 1 è diventato semplicemente uno normalissimo passeggero di un aereo qualsiasi.