Partenza lanciata della neopromossa che ha eguagliato il record della Juventus nella stagione 2007/08. Ventidue le reti segnate e una proposta di gioco straordinaria

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Diciassette punti in nove giornate, ventidue reti segnate e un primato storico eguagliato. Il Frosinone di Massimiliano Alvini non è più soltanto una delle sorprese di questa prima parte di campionato, ma una squadra che sta conquistando spazio e credibilità a suon di prestazioni. La manita rifilata al Lecce, un netto 5-1 che ha fatto esplodere il Benito Stirpe, è l’ultima fotografia di un percorso straordinario con i ciociari che hanno raggiunto la miglior partenza di sempre per una neopromossa in Serie A, eguagliando quanto fatto dalla Juventus nella stagione 2007/08. Un risultato che porta la firma di un allenatore instancabile, capace di trasformare il lavoro quotidiano in un’identità precisa e riconoscibile.

Alvini, il lavoro paga sempre

Dietro i numeri c’è soprattutto la filosofia di un allenatore esperto come Massimiliano Alvini, che forse in carriera ha ottenuto meno rispetto a quello che ci si aspettava. Lo stacanovista della panchina giallazzurra ha costruito una squadra che fa dell’intensità, della corsa e dell’organizzazione le proprie armi migliori. Il tecnico ha saputo dare un’anima al gruppo, trasmettendo fiducia a tutti i componenti della rosa e creando un collettivo che non ha paura di affrontare nessuno. La sua squadra, infatti, gioca a calcio, cercando di essere protagonista, indipendentemente dall’avversario. Un atteggiamento che ha prodotto risultati sorprendenti e soprattutto un calcio piacevole, sostenuto da un reparto offensivo particolarmente prolifico. I ventidue gol realizzati nelle prime nove giornate raccontano perfettamente la vocazione offensiva di una formazione che sembra aver trovato la formula giusta per competere nella massima serie.

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Un record che profuma di storia

Il confronto con la Juventus della stagione 2007/08 rende ancora più significativa la partenza dei ciociari. Dopo nove turni, il Frosinone ha messo insieme cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte, arrivando a quota diciassette punti: un rendimento che consente alla formazione di Alvini di eguagliare il miglior bottino di sempre per una squadra neopromossa dopo le prime nove giornate. Ma non è soltanto una questione di statistiche in quanto il Frosinone ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari con organici più profondi e maggiori ambizioni. Il sesto posto in classifica, a una sola lunghezza dal Milan, è la naturale conseguenza di un percorso costruito con sacrificio e personalità. La salvezza rimane il traguardo dichiarato, ma il campo sta alimentando inevitabilmente sogni più grandi.

La manita al Lecce e un attacco che fa paura

Contro il Lecce è arrivata un’altra dimostrazione della forza offensiva giallazzurra. Allo Stirpe è finita 5-1, con una prestazione che ha evidenziato la capacità della squadra di colpire in diverse situazioni e attraverso interpreti differenti. Cichella ha aperto le marcature, Calò ha raddoppiato dal dischetto, mentre Raimondo e la doppietta del subentrato Birligea hanno completato il festival del gol. Una prova di forza che conferma quanto il Frosinone sia diventato pericoloso negli ultimi metri. I numeri recenti sono impressionanti: 13 reti nelle ultime tre partite, un dato che testimonia la crescita di una squadra sempre più sicura dei propri mezzi. Non c’è un unico protagonista a prendersi la scena, ma un gruppo nel quale ogni giocatore può diventare decisivo. È anche questo uno dei meriti di Alvini, bravo a valorizzare le caratteristiche dei singoli all’interno di un progetto collettivo.

Il Toro all’orizzonte e il sogno che continua

Adesso arriva un altro appuntamento importante. Domenica, ancora davanti al proprio pubblico, il Frosinone affronterà il Torino, una nuova occasione per confermare quanto di buono mostrato finora e proseguire una striscia di risultati che sta facendo parlare tutta Italia. Massimiliano Alvini, però, sa che il campionato è ancora lungo e che abbassare la guardia sarebbe l’errore più grande e il tecnico non vuole voli pindarici: prima viene la salvezza, poi eventualmente si potrà guardare oltre. Intanto, però, il Frosinone si gode il suo momento. Ha eguagliato un record storico, gioca un calcio coraggioso e ha ritrovato un entusiasmo contagioso. Il sogno continua, con Alvini al timone e una certezza: questa squadra non ha alcuna intenzione di accontentarsi.