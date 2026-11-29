Al suo debutto da titolare lo slovacco ha segnato una tripletta al Parma, zittendo chi già parlava di oggetto misterioso. E' il giocatore più caro della storia del club

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nella storia del Frosinone ci era entrato in estate, quando era diventato il giocatore più costoso della vita del club ciociario che per comprarlo dal Lechia Danzica aveva speso quasi 11 milioni ma Tomas Bubcek ieri è entrato nella storia del campionato italiano. Con la tripletta al Parma è infatti ora il secondo giocatore negli ultimi 70 anni a realizzare una tripletta alla sua prima partita da titolare in Serie A. Prima di lui, nell’era moderna, ci era riuscito solo Francesco Grandolfo nel 2011, col Bologna.

Il bomber scovato con l’algoritmo

Ma chi è Tomas Bobcek, per tutti Bobo? A portarlo a Frosinone non è stato un addetto allo scouting ma i famosi algoritmi che tanto continuano a stregare gli addetti ai lavori. I 20 gol in 30 partite nel campionato polacco sono solo la punta dell’iceberg. Sono tutti gli altri dati ad aver convinto la società ciociara: una media di 4.27 tiri ogni 90′, di cui 1.83 in porta, tanti tocchi in area di rigore (8.44 in 90′), e una buona partecipazione alla fase difensiva, con una media di 3.46 palloni intercettati ogni 90′, una buona quantità di occasioni (0.67 xG x90′), il 90.7% di duelli aerei vinti in area di rigore e 99.1% per quanto riguarda i tocchi in area di rigore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La carriera di Bobcek

Nato in un villaggio di 700 abitanti nel cuore dei Carpazi, tra boschi e orsi Bobcek da ragazzo faceva il centravanti dela squadretta locale di hockey a Ruzomberok assieme al fratello Mark. A 8 anni la scelta definitiva: via mazza e casco, dentro solo il pallone. La svolta a ventidue anni quando passa al Lechia Danzica, per seicentomila euro. Il boom in Polonia gli vale anche la convocazione in Nazionale, dove diventa il pupillo di Calzona, il tecnico che si divideva tra la panchina del Napoli campione d’Italia (ereditata da Garcia e Mazzarri esonerati) e la Slovacchia.

La tripletta al Parma

Poi l’offerta del Frosinone e l’arrivo in Italia ma l’esplosione di Raimondo lo mette ai margini dela squadra. Quando l’attaccante rivelazione che piace anche al ct Mancini si è inforunato, ecco la grande chance. Alvini lo schiera titolare contro il Parma e lui ripaga la fiducia con tre gol in venticinque minuti nella ripresa. Una ribattuta, una rovesciata, un tocco sul portiere in uscita: un repertorio completo che neanche gli algoritmi avrebbero potuto prevedere.