Frosinone-Lecce, moviola: Abisso ci risiamo, sviste in serie anche in un match di terza fascia

La prova dell’arbitro Abisso allo Stirpe nella nona giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, 4 i giocatori ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Rientrato senza brillare per Roma-Genoa l’arbitro Abisso – reintegrato nella rosa dell’Aia dopo che il Tribunale federale nazionale a inizio stagione ha accolto il suo ricorso dichiarando “l’illegittimità della delibera dell’Aia dello scorso 1° luglio” che disponeva la dismissione dell’arbitro che, era stato escluso dagli organici per limiti di permanenza nel ruolo – continua a deludere. Troppi errori allo Stirpe nella nona giornata di serie A in una gara che pure era classificata di terza fascia, con basso quoziente di difficoltà.

Frosinone-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 25′ il gol di Cichella, alla prima rete in A. Al 32′ miracolo d Falcone su conclusione a botta sicura di Giorgi Kvernadze. Primo giallo al 38′, è per Tiago Gabriel, che ferma con le cattive Antonio Raimondo. Al 44′ Gandelman cade in area dopo un contatto con Calò. Il Lecce chiede il calcio di rigore, Abisso dice che non c’è nulla. Un minuto dopo Kvernadze puntal Siebert, c’è un lieve contatto e il georgiano si lascia cadere, ma per l’arbitro è rigore. Il Var non interviene e lascia la decisione di campo. Dal dischetto segna Calò.

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Al 51′ ammonito Ngom per un fallo su Schmid. Al 51′ Kvernadze serve Ghedjemis, che di prima impegna Wladimiro Falcone. Il portiere del Lecce la mette in corner e sugli sviluppi compie un’altra prodezza sull’incocciata di Anthony Oyono. Regolare al 59′ il tris di Raimondo. Al 73′ Calò serve in profondità Schmid, assist centrale per Daniel Birligea che non sbaglia a tu per tu con Wladimiro Falcone. L’arbitro annulla ma il Var lo smentisce, gol valido. Al 79′ ammonito Siebert per fallo di mani. Regolare all’82’ il gol di Monteiro. Al 94′ valido anche il pokerissimo firmato ancora da Birligea. Dopo 5′ di recupero finisce 5-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn Luca Marelli che boccia Abisso sul rigore concesso al Frosinone: “Il tocco di Siebert su Kvernadze è leggerissimo. A mio parere non è un rigore da assegnare. Era più rigore la trattenuta di Calò ai danni di Gandelman, perché la trattenuta del giocatore del Frosinone è evidente”.

Chi è l’arbitro Abisso

Il palermitano Abisso, la scelta per Frosinone-Lecce, il 6 gennaio 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Ultima uscita in A in Lazio-Inter l’anno scorso. Per lui è stato il debutto stagionale il Tribunale federale nazionale a inizio stagione ha accolto il ricorso del direttore di gara dichiarando “l’illegittimità della delibera dell’Aia dello scorso 1° luglio” che disponeva la dismissione dell’arbitro. Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici Aia per limiti di permanenza nel ruolo. Era rientrato per Roma-Genoa.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Di Giacinto con Maresca IV uomo, Piccinini al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Tiago Gabriel, Ngom, Siebert.