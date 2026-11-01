Frosinone-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Frosinone-Torino, 10ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 1° novembre alle 15 al Benito Stirpe. Formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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Il Frosinone sogna in zona Europa, il Torino cerca l’aggancio alla parte alta: al Benito Stirpe di Frosinone, il 1° novembre 2026 alle 15, la 10ª giornata di Serie A propone una sfida ambiziosa. Ciociari sesti con 17 punti: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 22 gol segnati e 14 subiti. Granata decimi a quota 13: 4 successi, un pareggio e 4 ko, con 14 reti fatte e altrettante incassate. Il fattore campo spinge i giallazzurri, ma gli ospiti hanno argomenti per ribaltare i pronostici.

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Probabili formazioni di Frosinone-Torino

Il Frosinone dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Palmisani in porta e Raimondo riferimento offensivo. Alle sue spalle potrebbero muoversi Ghedjemis, Schmid e Kvernadze: qualità tra le linee e accelerazioni sulle corsie per mettere alla prova la difesa granata. Senza Grillitsch, si va verso la coppia Calò–Masini in mediana. Il Torino risponderebbe con il 3-5-2: Coco, Ismajli e Comuzzo dovrebbero proteggere Perri, mentre Belghali e Biraghi sarebbero le opzioni sulle fasce. L’assenza di Mandragora potrebbe favorire Bragança in regia, con Gineitis e Fitz-Jim ai lati. Davanti si profila la coppia Simeone–Adams; Vlasic resterebbe una possibile carta per cambiare ritmo.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani ; Oyono , Calvani , Cittadini , Bracaglia ; Calò , Masini ; Ghedjemis , Schmid , Kvernadze ; Raimondo .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Bragança, Fitz-Jim, Biraghi; Simeone, Adams.

Gli indisponibili di Frosinone-Torino

Situazione più semplice per il Frosinone, che deve rinunciare a Grillitsch ma conserva le principali soluzioni offensive. Il Torino ha invece assenze distribuite in più reparti: lo stop di Mandragora riduce le alternative in mezzo, mentre quelli di Rodríguez e Fortini limitano le scelte difensive e sulle corsie. Nell’elenco degli infortunati figurano anche Israel e Cacciamani. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.

Frosinone : Grillitsch (ernia). Squalificati: non segnalati.

: (ernia). Squalificati: non segnalati. Torino: Rodríguez (infortunio alla coscia), Mandragora (infortunio alla coscia), Israel (infortunio alla spalla), Fortini (infortunio all’inguine), Cacciamani (infortunio alla spalla). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

Le ultime cinque gare raccontano due squadre capaci di raccogliere punti e segnare con continuità: entrambe hanno ottenuto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, per un bottino di 10 punti. Il Frosinone ha realizzato 15 reti, incassandone 10; il Torino ne ha segnate 10 e subite 7. I ciociari hanno chiuso la sequenza con il 5-1 sul Lecce, mentre i granata devono reagire al ko contro il Como.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Punti Frosinone 3 1 1 15 10 10 Torino 3 1 1 10 7 10

Il dettaglio dei risultati, dal meno recente al più recente:

Frosinone : Frosinone-Como 2-0 (vittoria); Napoli-Frosinone 3-0 (sconfitta); Frosinone-Sassuolo 4-2 (vittoria); Atalanta-Frosinone 4-4 (pareggio); Frosinone-Lecce 5-1 (vittoria).

: 2-0 (vittoria); 3-0 (sconfitta); 4-2 (vittoria); 4-4 (pareggio); 5-1 (vittoria). Torino: Bologna-Torino 1-1 (pareggio); Torino-Udinese 2-1 (vittoria); Parma-Torino 0-3 (vittoria); Torino-Monza 3-2 (vittoria); Torino-Como 1-3 (sconfitta).

L’arbitro di Frosinone-Torino

A dirigere Frosinone-Torino sarà Giuseppe Mucera, assistito da Di Gioia e Fontemurato. Mariani ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, Ghersini sarà al VAR e Volpi all’AVAR. Le statistiche disponibili per Mucera nella Serie A 2026-27 riguardano una sola partita: 12 falli fischiati, 6 fuorigioco, un’ammonizione, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è quindi di un cartellino a incontro, ma il campione è ancora troppo ridotto per delineare una tendenza arbitrale significativa.

Curiosità e pillole su Frosinone-Torino

La forza del presente contro il peso dei precedenti: è questo il filo conduttore di Frosinone-Torino. I ciociari arrivano con quattro vittorie casalinghe consecutive e un attacco che allo Stirpe ha già prodotto 14 reti, numeri che danno sostanza alle ambizioni di una neopromossa partita fortissimo. Dall’altra parte c’è una tradizione favorevole ai granata, mai battuti dai giallazzurri nelle sei sfide di Serie A. Anche il rendimento esterno degli ospiti invita alla prudenza: due successi e un pareggio nelle ultime tre trasferte significano una squadra capace di trovare risposte lontano da casa. Una chiave potrebbe essere l’approccio: il Frosinone ha segnato 10 volte nella prima mezz’ora e 14 nei primi tempi. Riflettori su Raimondo, già a otto gol, e su Calò, a segno nelle ultime tre presenze. Il Torino si affida anche al fiuto di Adams: quattro reti stagionali e la possibilità di avvicinare un altro traguardo personale in maglia granata.

Il Torino non ha mai perso contro il Frosinone in Serie A: quattro vittorie e due pareggi. Solo contro Mantova (14 incontri), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno giocato più gare senza sconfitte.

non ha mai perso contro il in Serie A: quattro vittorie e due pareggi. Solo contro (14 incontri), (otto) e (sette) i granata hanno giocato più gare senza sconfitte. Lo Stirpe non ha ancora regalato un successo ai ciociari contro i granata nel massimo campionato: nelle tre sfide interne, il Frosinone ha raccolto un pareggio e due ko. Solo contro la Juventus conta più partite casalinghe senza vittorie, quattro.

ha raccolto un pareggio e due ko. Solo contro la conta più partite casalinghe senza vittorie, quattro. Il Frosinone ha firmato una prima volta nella propria storia in Serie A: quattro vittorie interne consecutive, condite da 14 gol, 3,5 a partita. L’attacco casalingo è secondo a pari merito con quello della Roma , dietro soltanto all’ Inter , a quota 17.

ha firmato una prima volta nella propria storia in Serie A: quattro vittorie interne consecutive, condite da 14 gol, 3,5 a partita. L’attacco casalingo è secondo a pari merito con quello della , dietro soltanto all’ , a quota 17. I 17 punti dopo nove giornate certificano un avvio da protagonista per il Frosinone : l’ultima neopromossa a raggiungere questa quota era stata la Juventus nel 2007-08, poi vincente anche alla decima giornata.

: l’ultima neopromossa a raggiungere questa quota era stata la nel 2007-08, poi vincente anche alla decima giornata. Il Torino riparte dai 13 punti raccolti nelle prime nove giornate: una vittoria allo Stirpe porterebbe i granata a quota 16 dopo dieci partite.

riparte dai 13 punti raccolti nelle prime nove giornate: una vittoria allo Stirpe porterebbe i granata a quota 16 dopo dieci partite. Fuori casa il Torino ha cambiato passo: due successi e un pareggio nelle ultime tre trasferte, con tante vittorie quante nelle precedenti 12. L’ultima serie esterna senza sconfitte più lunga era stata di cinque incontri, tra dicembre 2024 e febbraio 2025.

ha cambiato passo: due successi e un pareggio nelle ultime tre trasferte, con tante vittorie quante nelle precedenti 12. L’ultima serie esterna senza sconfitte più lunga era stata di cinque incontri, tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Partire forte è il marchio del Frosinone : nessuno ha segnato più dei suoi 10 gol nella prima mezz’ora. Le 14 reti nei primi tempi valgono inoltre almeno quattro centri di vantaggio su qualsiasi altra squadra del torneo.

: nessuno ha segnato più dei suoi 10 gol nella prima mezz’ora. Le 14 reti nei primi tempi valgono inoltre almeno quattro centri di vantaggio su qualsiasi altra squadra del torneo. Raimondo ha già segnato otto volte: nella storia del Frosinone in una singola Serie A hanno fatto meglio soltanto Soulé , con 11 gol nel 2023-24, e Dionisi e Ciofani , entrambi a nove nel 2015-16.

ha già segnato otto volte: nella storia del in una singola Serie A hanno fatto meglio soltanto , con 11 gol nel 2023-24, e e , entrambi a nove nel 2015-16. Con quattro reti, Calò condivide con De Bruyne e Rabiot il primato realizzativo tra i centrocampisti di questa Serie A. Dopo tre presenze consecutive a segno, può diventare il primo giocatore del Frosinone a segnare in quattro gare di fila nel massimo campionato.

condivide con e il primato realizzativo tra i centrocampisti di questa Serie A. Dopo tre presenze consecutive a segno, può diventare il primo giocatore del a segnare in quattro gare di fila nel massimo campionato. Adams è a quattro gol stagionali e a 19 complessivi in Serie A con il Torino. Un’altra rete gli permetterebbe di raggiungere quota cinque per il terzo campionato consecutivo: l’ultimo granata con almeno cinque centri in almeno tre stagioni di fila è stato Sanabria, riuscito nell’impresa per quattro tornei dal 2020-21 al 2023-24.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Torino

Il confronto premia la produzione offensiva del Frosinone: 22 gol contro 14, 127 conclusioni contro 75 e 58 tiri nello specchio contro 34. I ciociari costruiscono più occasioni pur avendo meno possesso palla, 45,3% contro 48%. Il Torino risponde con maggiore precisione nei passaggi, 83,29% contro 74,11%, e una conversione delle conclusioni leggermente superiore: 18,67% contro 17,32%. Identico il totale delle reti subite, 14, per una media di 1,56 a incontro. I giallazzurri hanno però concesso più tiri, 174 contro 142, pur mantenendo due volte la porta inviolata contro una.

Tra i singoli, Raimondo guida i marcatori del Frosinone con otto reti, seguito da Calò con quattro, Kvernadze con tre, Schmid e Bîrligea con due; un gol ciascuno per Bracaglia, Cichella e Terzic. Nel Torino comanda Adams con quattro, davanti a Simeone e Kulenovic con due; a quota uno figurano Belghali, Comuzzo, Bragança, Fitz-Jim, Mandragora e Vlasic. I migliori assistman ciociari sono Ghedjemis e Schmid, entrambi a quattro, mentre nei granata spicca Belghali con tre. Bracaglia è il più ammonito dei padroni di casa con quattro gialli; tra gli ospiti il primato è condiviso da Belghali e Ismajli, a due. Nei dati forniti non risultano espulsioni per le due squadre, quindi non emerge un primatista per cartellini rossi. Tra i portieri, Palmisani conta due clean sheet, Perri uno; nessuna porta inviolata registrata per Mascardi.

Statistica Frosinone Torino Posizione in classifica 6ª 10ª Punti 17 13 Partite giocate 9 9 Vittorie 5 4 Pareggi 2 1 Sconfitte 2 4 Gol segnati 22 14 Gol subiti 14 14 Media gol segnati 2,44 1,56 Media gol subiti 1,56 1,56 Possesso palla 45,3% 48% Precisione dei passaggi 74,11% 83,29% Tiri totali 127 75 Tiri nello specchio 58 34 Precisione al tiro 45,67% 45,33% Conversione dei tiri in gol 17,32% 18,67% Tiri concessi 174 142 Assist 15 10 Calci d’angolo 57 31 Dribbling riusciti 67 66 Falli commessi 135 85 Cartellini gialli 16 8 Clean sheet di squadra 2 1 Capocannoniere Raimondo (8) Adams (4) Leader negli assist Ghedjemis, Schmid (4) Belghali (3) Giocatori più ammoniti Bracaglia (4) Belghali, Ismajli (2) Clean sheet dei portieri impiegati Palmisani (2) Perri (1), Mascardi (0)

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FAQ Quando e a che ora si gioca Frosinone-Torino? Frosinone-Torino si gioca il 1° novembre 2026 alle ore 15:00 italiane, per la 10ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Frosinone-Torino? La partita si disputa allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Torino? L’arbitro è Giuseppe Mucera, con Di Gioia e Fontemurato assistenti. Quarto ufficiale Mariani, VAR Ghersini e AVAR Volpi.