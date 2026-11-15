“Credo che tutti abbiano un po’ la loro chance, ma ovviamente i favoriti per eccellenza sono Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo è anche quello che nell’ultima parte di stagione ha giocato probabilmente meglio di tutti, ha fatto vedere che anche indoor, dove poteva avere qualche difficoltà, è riuscito a vincere. Le Finals se le giocano, a prescindere dai gironi e dagli accoppiamenti, gli otto migliori al mondo e proprio perché manca Sinner penso le opportunità ce l’abbiano tutti . Poi, ripeto, i due favoriti per eccellenza sono loro”.

L’attesa è finita, ancora pochissime ore e sarà il momento della prima partita del singolare maschile per le ATP Finals, in programma da oggi e fino al 22 novembre prossimo a Torino . Otto giorni intensi che vedranno gli otto migliori giocatori del mondo, senza l’ex numero 1 Jannik Sinner fermo fino al nuovo anno, sfidarsi per conquistare il torneo più importante dopo le quattro prove del Grande Slam.

Come detto, abbiamo un rappresentante che è Flavio Cobolli: pensi che possa fare un buon percorso?

“Certamente e glielo auguro. Anche il fatto di non aver giocato nelle ultime due settimane gli ha permesso di recuperare un po’ di energie, di sistemare gli acciacchi fisici e di presentarsi qui probabilmente con energie mentali fresche. Secondo me, Flavio è uno che quando le cose si fanno dure di carattere e personalità da mettere in campo ne ha ne ha da vendere. Oltre a questo, è anche molto dotato fisicamente e tecnicamente, quindi credo abbia la possibilità di fare veramente molto bene”.

Oltre all’italiano, fanno il loro esordio alle finals Fils e Jodar: da chi ti aspetti qualcosa in più?

“Quello che si conosce meno di tutti è Jodar. Sì, l’abbiamo visto quest’anno tante volte, però Fils era già un predestinato. Era uno che fin da junior era fortissimo, quindi diciamo che era solo questione di tempo. Mentre Jodar ha bruciato le tappe ed è arrivato in alto molto velocemente. È più una mina vagante rispetto rispetto al francese e a Cobolli. Lo spagnolo ha tantissimi mezzi fisici, un grande atteggiamento in campo e un’ottima attitudine tattica. Quindi, può essere un pericolo. Tuttavia penso che per potenza di gioco, per quello che fa vedere a sprazzi, il più pericoloso, dopo i due che ti ho citato prima, sia Shelton”.

Lo sapevamo da tempo, ma l’assenza di Sinner può diventare decisamente ingombrante. Quanto peserà?

“Jannik è l’italiano che ci rappresenta meglio in assoluto ed è il più forte giocatore del mondo, quello che muove le masse, la sua mancanza sicuramente si sentirà. Tuttavia, sarà un’edizione straordinaria con Alcaraz che appare completamente recuperato e Zverev che finalmente è riuscito a esprimersi a livelli che sognava da tanti anni. E arriva all’appuntamento con una nuova consapevolezza, quella di essere il numero uno e di essere capace di vincere i tornei dello slam. Credo che saranno Finals molto interessanti, anche senza Sinner”, ha concluso Furlan a Virgilio Sport.