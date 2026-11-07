Il Galatasaray va in fuga, brividi e record nel big match con l’Amed: Leao vive un incubo, dopo il gol arriva l’infortunio

Il Galatasaray continua la sua corsa in campionato battendo 4-3 l’Amed in una partita che si è complicata proprio dopo l’uscita dal campo del portoghese per un infortunio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Galatasaray continua a vincere, firma il successo numero 9 in questa prima fase di SuperLig e resta saldamente al comando. La vittoria arriva ai danni della seconda forza di campionato, l’Amed, in un match destinato a far discutere per una decisione arbitrale che non è andata giù alla formazione ospita. Si torna a vedere Rafael Leao, che segna il gol che sblocca il risultato prima di finire vittima di un infortunio muscolare. A festeggiare è anche il tecnico del Gala, Buruk, che festeggia il record di invincibilità casalinga che arriva a 41 partite.

Il match da montagne russe

La sfida dell’undicesima giornata di SuperLig sembrava destinata a una vittoria tutto sommato agevole per la prima della classe. Il Galatasaray parte fortissimo con le reti di Leao, l’autogol sfortunato di Lafont e poi il tris di un sempre più ispirato Batrakov. Primi 60 minuti e vittoria che sembra in cassaforte, ma appunto “sembra”. Nella ripresa i padroni di casa staccano la spine e l’Amed ne approfitta per riportarsi in partita grazie all’uno-due firmato da Dia Saba e da Gift Orban. Il match si riapre ma il Gala riesce a trovare la rete del 4-2 con Yilmaz prima del gol di Yira Tor che riporta di nuovo l’Amed a contatto. Gara spettacolare sul fronte offensivo ma con due difese che hanno lasciato decisamente a desiderare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leao fa tutto: gol, strana esultanza e infortunio

Rafael Leao sta provando a prendersi il Galatasaray ma fino a questo momento non è stata un’impresa semplice. Il portoghese però con l’Amed dà segnali di vita importanti riuscendo a trovare il gol che sblocca il match sfruttando un bell’inserimento e concludendo con un tocco delicato di destro. Poi è il momento dell’esultanza, e quando c’è il portoghese c’è sempre da aspettarsi qualcosa di particolare. L’ex giocatore del Milan insieme ai compagni di squadra ha deciso di esultare coprendosi la faccia con la maglietta. Non un gesto polemico ma un riferimento al compagno di squadra Ismail Jakobs, diventato argomento di conversazione in Turchia dopo essere stato beccati dai paparazzi mentre lasciava un night club qualche giorno fa e aveva provato a evitare e foto coprendosi la testa con la maglietta.

L’infortunio di Rafa

Ma non è andato tutto per il meglio per l’ex Milan che ha sofferto di un problema muscolare alla fine del primo tempo ed è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio che sarà da valutare nei prossimi giorni e che rischia di creargli un nuovo ostacolo nella sua avventura in Turchia. Proprio la sua uscita dal campo è coincisa con il momento in cui il Galatasaray ha perso la sua spinta offensiva finendo per rimettere in bilico il match. Dal gol che poteva rappresentare la scintilla in una stagione fino a questo momento difficile al nuovo incubo.