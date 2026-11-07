Galatasaray, che botta: Osimhen è ko, i tempi di recupero del bomber che si fa male sempre

Il centravanti nigeriano si è infortunato al termine della gara di Champions League contro lo Stoccarda. Ancora non certi i tempi di recupero

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

Victor Osimhen dovrà operarsi al ginocchio. L’attaccante del Galatasaray ha giocato l’intera gara con lo Stoccarda, vinta 2-0 dai turchi nella quarta giornata di Champions League, ma al termine dell’incontro ha accusato un dolore al ginocchio sinistro. Gli esami hanno rilevato la presenza di un frammento osseo libero per il quale è necessario un intervento chirurgico in artroscopia che sarà effettuato oggi all’Ospedali Maslak Acibadem dall Dottor Yener Ince, medico sociale del Galatasaray.

Incerti i tempi di recupero

Osimhen dovrebbero star fuori per circa tre settimane, ma i tempi di recupero non sono ancora certi e si valuteranno dopo l’intervento. Il Galatasaray punta a riavere il centravanti nigeriano per il match con l’Aston Villa di Champions del 24 novembre. In questa stagione Osimhen conta 10 gol e 3 assist in 11 presenze. In totale, in tre stagioni, ha segnato sinora 68 reti con la squadra turca, vincendo gli ultimi due campionati e una Coppa di Turchia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nota del club

Questo il comunicato del club turco: “l nostro giocatore Victor Osimhen, che ha subito una distorsione al ginocchio sinistro durante la partita di Champions League contro il VfB Stuttgart e a cui è stato riscontrato un frammento libero nelle risonanze magnetiche, sarà sottoposto a un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio presso l’ospedale Maslak Acıbadem dal nostro medico sociale Yener İnce. Pertanto, il giocatore è stato escluso dalla rosa per la partita di Amed Sportif Faaliyetler”. Nel frattempo, Deniz Gul giocherà titolare al posto di Victor Osimhen nella partita di Amed Sportif Faaliyetler di stasera.

Una carriera ricca di gol e di infortuni

La carriera di Osimhen è stata ricca di successi e di gol, ma anche densa di infortuni. Victor lo scorso febbraio all’altro ginocchio, quello destro, che però non lo costrinse all’operazione. Osimhen saltò una sola gara di campionato. Il primo infortunio importante della carriera del bomber nigeriano avvenne nel novembre del 2020. Victor si lussò la spalla, durante la partita di qualificazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria contro la Sierra Leone. Osimhen, che al tempo giocava con il Napoli, non si operò e adottò una terapia conservativa che comunque lo costrinse a stare fuori due mesi.

L’uomo mascherato

Sempre col Napoli subì poi l’infortunio più serio sinora e ne porta ancora il segno distintivo della mascherina. L’attaccante si ruppe lo zigomo in seguito ad un duro scontro con Skriniar durante Napoli-Inter del 21 novembre del 2021. Osimhen stette fuori 2 mesi e rientrò con la maschera protettiva che da quel giorno in poi non ha più tolto durante le partite. Un elemento identificativo che è stato per lui anche una sorta di riferimento scaramantico con il quale Victor vinse poi lo scudetto con gli azzurri nel maggio del 2023 conquistando anche lo scettro di capocannoniere della Serie A con 26 gol.