Galatasaray-Stoccarda: la stella di Batrakov oscura anche Osimhen, Leao ai margini. Che rissa tra Ylmaz e Undav

La formazione turca conquista la seconda vittoria in Champions League con una prestazione convincente contro i tedeschi: decide una doppietta del giovane russo nel primo tempo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il momento di fare sul serio anche in Europa. Il Galatasaray non ha nascosto le sue ambizioni, è stato protagonista di un mercato importante in estate e ora vuole mettere a frutto gli investimenti anche in Champions League. La formazione di Barak conquista contro lo Stoccarda la sua seconda vittoria e prova a scalare posizioni dopo un avvio europeo non facilissimo. A decidere il match una doppietta del giovane russo Batrakov.

Osimhen a secco, Leao ancora ai margini

Una partita indirizzata subito al meglio per il Galatasaray che dopo solo 12 minuti sblocca il match con lo Stoccarda grazie alla rete di Batrakov. Il russo raccoglie una palla all’interno dell’area di rigore e di destra la manda sotto la traversa della porta difesa da Bredlow. I tedeschi subiscono il contraccolpo, perdono le distanze e dopo soli tre minuti arriva la rete del raddoppio sempre a opera del giocatore russo e ancora con una bellissima conclusione di destro dall’interno dell’area di rigore che lascia fermo il portiere avversario. Il match si decide praticamente qui, il Gala ci prova a più riprese soprattutto con Osimhen che però non riesce a trovare il gol del 3-0. Lo Stoccarda prova a rimettersi in partita ma non dà mai la sensazione di poter cambiare le redini del match. Nel secondo tempo spazio anche per Rafael Leao che parte ancora una volta dalla panchina ma anche in questa occasione, a parte un paio di conclusioni velleitarie, l’ex Milan non riesce a mettersi in mostra.

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Galatasaray-Stoccarda: le emozioni del match

Batrakov brilla ancora in Champions League

La serata di Champions League mette in evidenza tutto il talento di Aleksey Batrokov. Il calciatore russo, classe 2005, è stato il grande protagonista della serata con una prestazione super e una fantastica doppietta. Il Galatasaray conferma di avere tanto talento a disposizione e si candida come una delle possibili outsider anche in campo europeo. Batrokov però non è proprio una sorpresa. Il club turco ha scommesso forte su di lui con una investendo una cifra di 25 milioni (più il 15% sulla futura rivendita) per prelevarlo dalla Lokomotiv Mosca e superare la concorrenza di altre squadre europee. Il 21enne è un centrocampista offensivo che può giocare sia come trequartista che sull’ala. In Russia ha vinto il premio come miglior giovane del campionato per due volte di fila e in Turchia spera di fare un altro salto di qualità.

La rissa tra Ylmaz e Undav

Nel corso del primo tempo della partita c’è stato anche un forte momento di tensione. Al minuto 38’, Baris Ylmaz si invola sulla fascia ma subisce un intervento decisamente duro da Furhrich. Il nazionale turco non la prende bene e va a muso duro contro il suo avversario. Un gesto però che scatena la reazione del centravanti dello Stoccarda Deniz Undav che prende per il colletto il giocatore del Gala. Ne nasce una risa che vede l’arrivo anche del resto delle squadre e di alcuni componenti delle rispettive panchine, la situazione viene riportata alla calma solo dall’intervento dell’arbitro Kavanagh che estrae il cartellino giallo per i due giocatori.

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