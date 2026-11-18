La prova dell’arbitro Jablonski al Cardiff City Stadium nella gara di Nations League analizzata ai raggi X il fischietto tedesco ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova energica da parte del tedesco Jablonski che ha avuto i suoi grattacapi per tenere in pugno la gara: un espulso e 4 ammoniti, un solo caso dubbio, vediamo cosa è successo al Cardiff City Stadium nella gara di Nations League.

Galles-Portogallo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido all’11 il gol di Bruno Fernandes su assist di Joao Neves. Dubbi sul pari al 13′: Diogo Costa effettua una prima parata, ma Colwill serve Brooks per l’1-1. C’è un check del Var che alla fine dà il via libera, gol regolare. Al 40′ il Galles ribalta la partita: Thomas si è lanciato sulla fascia sinistra dopo un pericoloso attacco nell’area di rigore avversaria e ha superato Diogo Costa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il doppio giallo a Pedro Neto

Neanche il tempo di esultare che al 43′ Pedro Neto pareggia con un tiro sul secondo palo dopo un cross perfetto dalla sinistra di Trincao. Primo giallo al 51′ ed è per Cabango, ammonito al 53′ anche Trincao. Al 62′ ammonito Sheenan, la gara si incattivisce. Regolare al 70′ il gol di Forbs, che indossava l’iconica maglia n.7 di Cristiano Ronaldo. Al 72′ ammonito Pedro Neto che due minuti dopo becca il secondo giallo e viene espulso. Dopo 4′ di recupero finisce 2-3.

Chi è l’arbitro Jablonski

Sven Jablonski è nato a Brema 13 aprile 1990. Ha niziato la sua carriera da arbitro già dal 2003. Nel 2008 esordisce in Oberliga e nel 2011 dirige la sua prima partita tra professionisti. Nel 2014 esordisce in 2. Bundesliga, arbitrando FSV Francoforte-RB Lipsia. Nel 2017 viene promosso in Bundesliga e dirige Bayer Leverkusen-Friburgo. Dalla stagione 2024/25 Jablonski è arbitro di prima categoria UEFA. Dirige per la prima volta in Champions League il 5 novembre 2025 in occasione della partita tra Paphos FC e Villarreal CF. Nella passata stagione ha diretto il derby di Europa League tra Bologna e Roma, di recente è stato scelto per il big match City-Psg.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 1 vittoria del Galles e 4 dei lusitani.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beitinger e Dietz con Reichel IV uomo, Dankert al Var e Hanslbauer all’Avar, l’arbitro del match ha espulso per doppia ammonizione Pedro Neto, ammoniti Cabango, Trincao, Sheenan, Pedro Neto.