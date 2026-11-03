Il “Gallo”, un attaccante Campione d’Europa con la Nazionale, che ha scritto pagine importanti in Serie A e indossato le maglie più pesanti del nostro calcio, sta letteralmente dominando la Serie B , trascinando i colori gialloblù nelle zone altissime della classifica e polverizzando ogni record di precocità realizzativa.

Ci sono storie di mercato che profumano di rinascita e colpi di scena destinati a riscrivere le gerarchie di un intero campionato. Quando in estate il Modena ha affondato il colpo per portare in Emilia Andrea Belotti , in molti avevano intuito la portata dell’operazione, ma probabilmente nessuno osava immaginare un impatto così devastante.

L’impatto sul Modena: Il Gallo Belotti è tornato a cantare

I numeri raccontano meglio di qualsiasi analisi tecnica la dimensione straordinaria del momento vissuto dall’attaccante. Con la marcatura siglata nell’ultimo turno di campionato, Belotti è salito a quota sette reti complessive collezionate in appena sette presenze ufficiali con la maglia del Modena. Una media spaventosa che certifica non soltanto la centralità dell’attaccante nel sistema tattico della squadra emiliana, ma soprattutto una vena realizzativa che in questo avvio di stagione non ha eguali nell’intero torneo cadetto.

Il terreno di gioco si è trasformato nel palcoscenico ideale per riscoprire il repertorio completo del centravanti implacabile: attacco della profondità, duelli aerei vinti con i difensori avversari, spietata cattiveria agonistica sottoporta e una leadership naturale che si riflette immediatamente sui compagni di reparto. Ogni pallone che transita nell’area di rigore avversaria diventa una potenziale minaccia, trasformando il Modena in una macchina da gol temuta da qualsiasi avversario.

La striscia record: gol in sei partite consecutive e primato stagionale

La grandezza del momento non si misura soltanto con il totale delle reti messe a referto, ma con la straordinaria continuità di rendimento. Belotti ha fatto registrare la più lunga serie realizzativa consecutiva registrata finora nella Serie B 2026-27, andando a segno ininterrottamente in tutte le ultime sei partite disputate dalla formazione gialloblù. Una sequenza impressionante che ha visto il centravanti timbrare il cartellino contro qualsiasi tipo di avversario, sbloccando partite bloccate e trascinando per mano la squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà agonistica.

Dal gol scacciacrisi alle prime giornate fino alla splendida e pesantissima doppietta che ha esaltato i tifosi, il bomber ex Torino sta viaggiando a ritmi stratosferici. Una continuità del genere non solo certifica una condizione fisica e mentale strabiliante, ma manda un segnale chiarissimo a tutte le rivali per la promozione: il Modena fa sul serio e le ambizioni di vertice passano inevitabilmente dai piedi e dalla fame di gol del suo trascinatore.

Nel mirino il record personale del 2020 e lo storico primato di Pinilla in Serie B

Con sei gare consecutive a referto, l’attaccante gialloblù mette ora nel mirino un traguardo dal forte valore simbolico: eguagliare il proprio record personale in carriera di sette partite di fila in gol, stabilito in Serie A nella stagione 2019-2020 quando indossava la fascia da capitano del Torino (in quell’occasione andò a bersaglio ininterrottamente nell’estate post-lockdown contro Udinese, Cagliari, Lazio, Juventus, Brescia, Inter e Genoa). Basterà timbrare il cartellino anche nel prossimo impegno di campionato per pareggiare quel picco statistico e confermare definitivamente una seconda giovinezza agonistica.

Guardando invece agli almanacchi storici della cadetteria, qual è la serie record assoluta di partite consecutive con gol in Serie B? Il primato appartiene al cileno Mauricio Pinilla, capace nella stagione 2009-2010 con la maglia del Grosseto di andare a segno per ben 12 partite consecutive (un filotto leggendario in cui mise a referto 15 delle sue 24 reti stagionali), superando persino il celebre record di Serie A condiviso da Gabriel Omar Batistuta, Fabio Quagliarella e Victor Osimhen a quota 11. Un muro statistico lontanissimo ma affascinante per un Belotti che non vuole porsi limiti.

Modena in estasi: la piazza sogna in grande grazie al suo bomber

L’entusiasmo tra i tifosi modenesi ha raggiunto livelli vertiginosi. La Curva e l’intero stadio “Braglia” hanno immediatamente eletto Belotti a nuovo idolo incontrastato, celebrando ogni sua giocata con cori e boati d’incoraggiamento.

Del resto, l’impatto del centravanti va ben oltre il freddo tabellino dei marcatori: il suo lavoro sporco in fase di non possesso, la generosità nei ripiegamenti difensivi e la capacità di far salire la squadra consentono all’intero collettivo di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità.

Il Modena si gode il suo campione e naviga nelle posizioni di vertice della classifica, consapevole che con un “Gallo” così in formato extralarge nessun traguardo è precluso. La Serie B è avvisata: l’attaccante azzurro ha fame di vittorie e non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio ora.