La cinquina rifilata al Parma riaccende le ambizioni giallorosse e convince anche Fabio Capello che vede segnali importanti per una stagione che potrebbe regalare il titolo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Roma lancia un messaggio forte al campionato e, dopo il 5-1 rifilato al Parma, si gode il secondo posto in classifica. La squadra di Gian Piero Gasperini convince per gioco, personalità e capacità di colpire in attacco, alimentando le speranze di poter competere fino in fondo per lo scudetto. A crederci è anche Fabio Capello, che conosce bene l’ambiente giallorosso e non nasconde il proprio entusiasmo per il percorso intrapreso. L’ex tecnico individua in Gasperini l’uomo giusto per provare a mettere in discussione il dominio dell’Inter. E tra i protagonisti della rinascita romanista c’è soprattutto Donyell Malen, un attaccante che gli ricorda un grande campione del passato.

Capello incorona Gasperini: la Roma può davvero vincere

Fabio Capello non ha dubbi: la Roma può essere l’avversaria più credibile dell’Inter nella corsa al titolo. Intervistato dalla Gazzetta Sportiva, l’ex allenatore giallorosso ha riconosciuto il valore del lavoro di Gasperini, sottolineando come il tecnico abbia già trasmesso alla squadra i propri principi di gioco. “Io ho dato i nerazzurri come favoriti per lo scudetto, ma ho sempre pensato che se ci fosse stata una squadra in grado di impensierire gli uomini di Chivu, quella sarebbe stata la Roma“, ha dichiarato. l’80enne friulano. Una convinzione che trova conferma nei risultati e nella crescita del gruppo. “Vedo poi alcuni segnali che mi fanno pensare possa essere l’anno buono per i giallorossi“, ha aggiunto Capello.

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Malen come Paolo Rossi: il paragone che accende Roma

Il giudizio più significativo riguarda Donyell Malen, protagonista della goleada contro il Parma e sempre più centrale nell’attacco romanista. Capello non ha esitato a scomodare un nome leggendario del calcio italiano: “A me Malen ricorda Paolo Rossi. Ha la stessa scaltrezza in area di rigore di Pablito“. Il paragone, però, non si ferma alle qualità realizzative dell’attaccante olandese. “Malen, però, ci aggiunge un po’ di potenza e tecnica in più. È un bomber straordinario“, ha spiegato l’ex allenatore, che ha poi scherzato sul precedente impiego del giocatore in una posizione più defilata: “No comment“, la risposta accompagnata da una risata.

Gasperini come Capello: il segreto è entrare nella testa dei giocatori

C’è un altro aspetto che convince particolarmente Capello: la capacità di Gasperini di creare un gruppo compatto, nel quale tutti lavorano per il compagno. Un elemento che accomuna, secondo l’ex tecnico, anche la Lazio di Rino Gattuso, protagonista di un ottimo avvio di stagione. “Lazio e Roma hanno una cosa in comune: i due allenatori sono entrati nella testa dei propri calciatori. Tutti si aiutano, soffrono insieme, fanno la corsa in più per il compagno“, ha osservato. Un riconoscimento importante per Gasperini, che sta riuscendo a dare un’identità precisa alla squadra. La compattezza del gruppo potrebbe rivelarsi decisiva soprattutto nei momenti più delicati della stagione, quando serviranno continuità e personalità.

Svilar, il recupero che può fare la differenza

Tra i segnali positivi individuati da Capello c’è anche il recupero di Mile Svilar, fondamentale per gli equilibri della Roma. L’ex allenatore ha raccontato un episodio della partita contro il Parma, sottolineando come il portiere fosse apparso in difficoltà nei primi minuti, tanto da costringere Gollini a prepararsi per un eventuale ingresso. “Ieri Svilar dopo 5′ sembrava morto, con Gollini che si stava già scaldando. Invece, il portiere titolare è stato in campo 90′ e ha pure piazzato una parata fenomenale sullo 0-0“, ha raccontato sorridendo. Poi la conclusione, senza lasciare spazio a dubbi: “A parte gli scherzi, il recupero di Svilar è fondamentale per la Roma“. Per inseguire un sogno chiamato scudetto, Gasperini ha bisogno anche delle certezze tra i pali.