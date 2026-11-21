Progresso o regresso. L’allarme dei tecnici italiani apre un dibattito sempre attuale sulle derive del mondo del Calcio

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

Nella lingua italiana si definisce “luddismo”. Ovvero la repulsione e il rifiuto del progresso tecnologico. E, soprattutto, l’ostilità verso le derive ideologiche e pratiche che ne sono conseguenza. Non poteva sottrarsene il calcio che è uno specchio fedele della società di ogni tempo. E questi tempi sono duri anche per gli allenatori di Serie A costretti a fare i conti con i propri calciatori, che appartengono alla nuova generazione vivendone le stesse abitudini, le identiche pulsioni, i medesimi gusti e “turbamenti”. Digeriti mal volentieri i telefonini a tavola, elemento di disturbo per la socializzazione del gruppo, adesso sono altri i fantasmi all’orizzonte che rischiano di minare il sistema nervoso dei nostri tecnici, sull’orlo di un collasso tecnologico.

GTA: Gattuso Ti Azzanna

Probabilmente Gennaro Gattuso stava placidamente riposando la notte di mercoledì scorso quando milioni di italiani si sono messi in fila per aspettare che arrivasse l’ora X per l’uscita di GTA 6, l’ultima versione del videogioco “Grand Thef Auto” messo fuori in anteprima mondiale giovedì 19 novembre. Una follia collettiva che ha pervaso non solo l’Italia ma l’intero Pianeta. Con un unico denominatore comune, scritto su tutte le agende: “Giovedì non ci sono”. Sono saltati gli orari di lavoro di mezzo mondo, perché il giorno successivo all’acquisto (anche molto oneroso) del videogioco, si sta chiusi in casa, si spengono persino i telefonini (ubi maior) e ci si tuffa nella realtà virtuale a bordo di GTA.

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La lunga notte di Dele-Bashiru

Bene, al risveglio qualcuno avrà avvisato Gattuso, che da l’altra notte ha smesso di dormire sogni tranquilli. In vista del match contro il Lecce, nel quale la Lazio si gioca la leadership del campionato, Rino è tornato Ringhio appena appurata la passione da playstation confessata da Dele-Bashiru. Galeotta è stata la sua “febbre” da GTA, per la quale giovedì scorso aveva annunciato di volerci trascorrere tutto il tempo libero coinvolgendo anche Nuno Tavares. Gattuso non gliele manda a dire e in conferenza ringhia: “Saranno fatti suoi se ci vuole giocare e passare pure la notte. Ma la mattina abbiamo la colazione alle 9 e io mi metto lì a guardare con attenzione chi ha fatto le ore piccole”.

Poi l’analisi sociologica. “Amare il proprio lavoro fa parte dell’essere professionisti. Questa generazione ha un approccio totalmente diverso da quello che avevo io e i miei compagni quando giocavamo. Cerco di andare incontro a questo nuovo mondo, lascio maggiore libertà ai miei ragazzi ma ci sono regole sulle quali non transigo”. Poi la curiosità, che uccise il gatto: “Come si chiama questo gioco? GTA? Non so manco cos’è, che è ‘na macchina?”. No, è l’acronimo di Gattuso Ti Azzanna.

Febbre e Influencer

Dalla febbre da Playstation a quella da Influencer. A lanciare l’allarme del virus da opinionismo spinto è stato Daniele De Rossi che lo scorso 18 settembre ha denunciato l’improvvisazione e l’arroganza di personaggi che dal nulla si trasformano in esperti di calcio emettendo sentenze e giudizi trancianti. “Oggi uno si sveglia la mattina, si compra la webcam, si mette due cuffiette e diventa un esperto di calcio. Tra l’altro usando un vocabolario imbarazzante.

Questa è un’epoca di comunicazione stravagante e gli stessi giornalisti ne sono vittima”. Intanto la vittima è lui, il tecnico che dopo la sfuriata anti-social, proprio dalle piattaforme social, ha ricevuto apprezzamenti vasti ma anche dure reprimende dai tifosi. Tra chi gli ha dato del raccomandato e chi lo ha richiamato al rispetto per ogni tipo di comunicazione. Però ha avuto ragione lui, perché se non altro, dopo quello sfogo coram populo dello scorso settembre, il Genoa ha conquistato 4 vittorie su 6 gare risalendo nettamente la classifica. La febbre DDR al momento è più alta dell’Influencer Web-Cam.

Sarri e il Televideo

E pensare che quando arrivò in Italia, a metà degli Anni 80, il Televideo fu accolto con grande entusiasmo e favore perché segnava una netta evoluzione dell’informazione. Bastava collegarsi con un canale Rai e attraverso un tasto del telecomando avere in tempo reale tutte le notizie più importanti della giornata. Al tempo “internet” non era nemmeno sul vocabolario, anche se adesso sembrano passati 40 anni luce. Ebbene, ancora oggi c’è un allenatore che continua ad apprezzare e seguire il “vecchio” Televideo, utilizzandolo anche e soprattutto come corrosiva ironia. Maurizio Sarri è l’ultimo dei romantici e durante una conferenza, quando allenava il Napoli, rispose piccatamente ad una domanda provocatoria: “Io a quello che dicono i giornalisti non faccio caso, non leggo neppure i giornali. Per informarmi e aggiornarmi uso il Televideo”.

Una chiara presa di posizione che in realtà custodisce sarcasmo e manifesta una vena polemica mai sopita del tecnico napoletano verso la stampa. Sarri poi nel tempo ha continuato a fare riferimento al Televideo nelle interviste anche nelle esperienze con altre squadra per rimarcare la sua presa di distanza dal mondo mediatico sempre più invasivo e frenetico. Anche se al momento neppure un tuffo negli anni che furono può consolare le attuali pene del crepuscolare Maurizio: la sua Atalanta è 12esima in classifica pure sul Televideo.

Quanto sei vecchio

Le nuove generazioni urlerebbero “Ok boomer!”, come a liquidare in maniera sbrigativa e semplicistica ogni osservazione che riguardi riferimenti col passato. Ma l’SOS lanciato dai nostri tecnici sulla comunicazione frettolosa, sensazionalista e improvvisata, nonché sull’incidenza sempre più condizionante del progresso telematico, non va certo banalizzato. Il mondo cambia e ingloba anche lo sport, eppure certi argini non vanno spazzati via con faciloneria. I limiti non sono sempre barriere, ma confini etici e morali che non possono essere superati, vieppiù in un emisfero così esposto come quello del calcio. Gattuso, De Rossi e Sarri sono solo tre esempi di una resistenza a una corrente che potrebbe trascinare il pallone verso inarrestabili derive. Il limite tra progresso e regresso, valori e disvalori è sempre labile. Sarà anche tutto molto “Old Style”, ma magari riscoprire le buone vecchie maniere potrebbe essere l’unico balsamo per sanare la febbre da influencer.