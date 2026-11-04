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Generali Stadium – La nuova casa di Milan e Inter: progetto, investimenti e il futuro di San Siro

Tutte le caratteristiche del nuovo stadio che sorgerà al posto del Giuseppe Meazza di Milano

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Addio vecchio San Siro, benvenuto Generali Stadium. Milan e Inter hanno finalmente svelato il progetto della loro nuova casa. Non si tratta di una semplice ristrutturazione, ma di un cambio di pagina radicale. Il nuovo impianto sorgerà proprio nell’area di San Siro, accanto all’attuale Giuseppe Meazza, e sarà progettato dagli studi Foster + Partners e MANICA. L’apertura è prevista per la stagione 2031-2032, con l’obiettivo di iniziare i lavori nel 2028.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le caratteristiche del nuovo Generali Stadium, la futura casa di Milan e Inter.

Generali Stadium – La nuova casa di Milan e Inter: progetto, investimenti e il futuro di San Siro AnsaFoto

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