Addio vecchio San Siro, benvenuto Generali Stadium. Milan e Inter hanno finalmente svelato il progetto della loro nuova casa. Non si tratta di una semplice ristrutturazione, ma di un cambio di pagina radicale. Il nuovo impianto sorgerà proprio nell’area di San Siro, accanto all’attuale Giuseppe Meazza, e sarà progettato dagli studi Foster + Partners e MANICA. L’apertura è prevista per la stagione 2031-2032, con l’obiettivo di iniziare i lavori nel 2028.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le caratteristiche del nuovo Generali Stadium, la futura casa di Milan e Inter.