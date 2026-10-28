La Juventus cade 2-0 a Marassi contro il Genoa e conferma tutte le difficoltà di una stagione fin qui deludente. I rossoblù indirizzano la partita già nel primo tempo, sfruttando le lacune difensive e la fragilità dei bianconeri. Ehizibue apre le marcature al 12′, sorprendendo la retroguardia avversaria con l’inserimento sul secondo palo. Poco dopo è Baldanzi a firmare il raddoppio, capitalizzando il regalo di Kalulu, che perde un pallone sanguinoso da ultimo uomo. Il fantasista dei liguri è il grande protagonista della serata, con un gol e un assist che premiano la sua prestazione. Dall’altra parte, la Juventus fatica a costruire gioco e concede troppo agli avversari, senza trovare una reazione davvero convincente. Cambiaso soffre sulla sua fascia e ha responsabilità sul primo gol, mentre Kalulu completa una serata da dimenticare anche per le occasioni sprecate. Neppure Kolo Muani riesce a incidere, apparendo spesso isolato e poco concreto negli ultimi metri. I cambi di Spalletti, compresi gli ingressi di Zhegrova e Woltemade, non bastano a riaprire la partita. Koopmeiners nel finale prende una traversa su punizione. Per la Vecchia Signora è un altro passo falso pesante: la vetta si allontana così come il quarto posto che rappresenta il traguardo minimo. Ma soprattutto la prestazione alimenta i dubbi sul percorso della squadra.
Genoa-Juventus 2-0, pagelle: Ehizibue sblocca (7), Baldanzi assist e gol (7,5). Cambiaso, Kalulu e Kolo Muani da horror (4)
Il Genoa travolge la Juventus a Marassi con Ehizibue e Baldanzi, protagonista con un assist e un gol. I bianconeri deludono ancora: errori individuali e attacco sterile aggravano la crisi di Spalletti.
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Le pagelle della Juventus: male tutti, tracollo di Spalletti
- Vicario 5,5 Tradito dalla difesa, si ritrova a raccogliere due palloni in fondo alla rete senza avere grandi possibilità di intervenire. Rischia anche su un retropassaggio complicato nel finale di primo tempo.
- Gatti 5,5 Fatica a tenere in piedi una retroguardia in costante difficoltà. Il Genoa trova spazi con troppa facilità e lui non riesce a dare sicurezza al reparto. (Dal 46' Woltemade 5,5 Qualche combinazione interessante ma poco più).
- Bremer 5 Prova a reggere l'urto in una serata complicata per tutta la difesa. Non è il principale responsabile dei gol, ma soffre la mobilità degli attaccanti rossoblù.
- Lucumi 5 Quanti errori in impostazione. Pensare che Spalletti lo aveva richiesto a gran voce proprio per l'uscita palla al piede.
- Kalulu 4 Serata da dimenticare. Si perde in fase difensiva in occasione del vantaggio rossoblù e commette un errore gravissimo sul raddoppio, regalando palla a Vitinha. Come se non bastasse, spreca un contropiede in superiorità numerica e fallisce una clamorosa occasione da gol dal centro dell'area, colpendo malissimo il pallone.
- Douglas Luiz 5,5 Qualche buona intuizione, come il lancio per Kalulu e quello per l'inserimento di Sarr, ma non riesce a dare ordine alla manovra. Le sue qualità tecniche emergono a sprazzi, senza cambiare l'inerzia della partita. (Dal 77' Koopmeiners ng).
- Sarr 5 Fatica a trovare le distanze giuste in mezzo al campo. Prova a inserirsi e a partecipare alla manovra offensiva, ma la Juventus soffre troppo sul piano dell'intensità e del controllo delle seconde palle. (Dal 59' Boga 5,5 Non sposta gli equilibri).
- Cambiaso 4 Ha responsabilità pesanti sul gol di Ehizibue, quando gestisce male la situazione difensiva e facilita la conclusione avversaria. La sua partita prosegue tra imprecisioni e difficoltà, senza una reazione convincente. (Dal 59' Cabal 6 Se non altro rispetto a Cambiaso sistema la fascia difensivamente ma è anche vero che il Genoa ha ovviamente ridimensionato l'intensità dei suoi attacchi).
- McKennie 5 Si vede poco e non riesce a dare continuità agli inserimenti che dovrebbero rappresentare una delle sue armi migliori. Poco incisivo anche quando la Juventus prova a riaprire la partita.
- Alajbegovic 5,5 Tra i pochi a provare qualcosa con personalità. Parte con una giocata interessante e cerca di accendere la manovra, ma predica nel deserto e non trova il modo di incidere davvero. (Dal 46' Zhegrova 5 C'è la voglia di incidere, come spesso gli capita a gara in corso. Stavolta, però, non la canalizza nei binari giusti e si ritrova a commettere anche lui errori su errori).
- Kolo Muani 4 Isolato e poco servito. Ma è anche vero che le volte in cui riceve palla sbaglia il controllo o è impreciso tecnicamente.
Top e flop del Genoa: Ehizibue sblocca, Vitinha gioca bene
- Vitinha 7 Sempre pericoloso quando il Genoa può attaccare in campo aperto. Partecipa con grande efficacia all'azione del 2-0, conducendo la ripartenza che manda in crisi la difesa bianconera.
- Ehizibue 7 Sblocca la partita con un inserimento puntuale sul secondo palo e mette in costante difficoltà la Juventus sulla corsia. Prestazione concreta e preziosa anche in fase di contenimento.
- Vasquez 7 Comanda la difesa e si assicura non passi nulla.
- Ostigard 7 Attento nelle chiusure e determinante quando intercetta il pallone sul tentativo di inserimento di Sarr. Tiene bene la posizione e contribuisce alla solidità di una difesa che concede poco.
- Frendrup 6,5 Corre, recupera palloni e accompagna le ripartenze con intelligenza. Sfiora anche il gol con una conclusione che termina a lato, confermando una prestazione di grande sostanza.
Il migliore in campo: show di Baldanzi
- Baldanzi 7,5 Il protagonista della serata. Serve l'assist per il vantaggio di Ehizibue e firma personalmente il raddoppio, sfruttando la ripartenza avviata da Vitinha. Qualità, lucidità e concretezza: fa la differenza.
Il giudizio sull'arbitro: Doveri senza macchie
- Doveri 6 Gestisce con semplicità una partita tranquilla. Non ci sono episodi da evidenziare.
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