Genoa-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Kolo Muani, Cambiaso e Gatti

La Juventus cerca continuità dopo le ultime uscite, il Genoa vuole dare seguito al successo contro il Venezia. Ecco gli undici scelti dai due allenatori.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus fa visita al Genoa con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo e consolidare le certezze costruite nelle ultime partite. La squadra di Luciano Spalletti si affida ancora al 3-5-2, modulo che ha dato equilibrio alla formazione bianconera, con alcuni ballottaggi destinati a incidere soprattutto in attacco e a centrocampo. Occhi puntati su Woltemade, chiamato a guidare il reparto offensivo, e su Koopmeiners, favorito per una maglia in mediana. Dall’altra parte, il Genoa arriva all’appuntamento dopo l’importante vittoria contro il Venezia e vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle avversarie più attese. Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus e le scelte dei due allenatori.

Genoa-Juventus: le probabili formazioni

Il Genoa si presenta alla sfida con l’intenzione di dare continuità al successo ottenuto contro il Venezia, risultato importante per il morale e per il cammino in campionato. La gestione degli uomini offensivi rappresenta uno dei temi principali per il Grifone, con El Shaarawy pronto a incidere sulla corsia sinistra o a muoversi più vicino alla porta. In attacco, Osmajic è il riferimento centrale, mentre Colombo può trovare spazio in corso d’opera in base all’andamento della partita. La Juventus, invece, riparte dal sistema di gioco che ha permesso a Spalletti di trovare maggiore equilibrio tra i reparti. I bianconeri puntano sulla solidità difensiva, blindata contro il Lecce, e sulla qualità del centrocampo per controllare il ritmo della partita.

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Juventus, Koopmeiners titolare: il centrocampo

In mezzo al campo, Koopmeiners si prepara a partire dal primo minuto, con McKennie e Douglas Luiz a completare il reparto. L’olandese ha l’opportunità di confermare i segnali positivi delle ultime apparizioni e di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nelle rotazioni bianconere. Sulle fasce spazio a Kalulu e Cambiaso, chiamati a garantire copertura in fase difensiva e spinta quando la squadra attacca. La linea a tre davanti al portiere è composta da Gatti, Bremer e Lucumi, con quest’ultimo preferito a Kelly per completare il reparto arretrato. Una struttura che punta a garantire aggressività e protezione centrale, lasciando ai quinti il compito di accompagnare con continuità la manovra offensiva.

Woltemade e Kolo Muani guidano l’attacco bianconero

Le principali attenzioni sono rivolte al reparto offensivo della Juventus, dove Woltemade è pronto a partire titolare accanto a Kolo Muani. Il centravanti tedesco offre una presenza fisica importante e la possibilità di partecipare alla costruzione del gioco, mentre l’attaccante francese può sfruttare gli spazi e attaccare la profondità. Spalletti valuta anche le energie accumulate nelle ultime uscite, con Alajbegovic tra le alternative considerate per il reparto avanzato. La scelta della coppia offensiva sarà determinante per dare continuità alla manovra e aumentare la pericolosità negli ultimi metri. La Juventus cerca così un equilibrio tra qualità tecnica, movimento senza palla e capacità di concretizzare le occasioni create.

Genoa, El Shaarawy e Messias alle spalle di Osmajic

Il Genoa risponde con un assetto pensato per garantire equilibrio in mezzo al campo e soluzioni offensive attraverso gli esterni. Bijlow difende la porta, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre il terzetto arretrato. Sulle corsie laterali agiscono Ellertsson e Mitaj, mentre Frendrup e Traoré presidiano la zona centrale. In avanti, Messias ed El Shaarawy sono chiamati a sostenere Osmajic, riferimento offensivo della squadra rossoblù. Il compito dei padroni di casa sarà sfruttare la mobilità dei giocatori offensivi per mettere in difficoltà la difesa juventina, cercando di approfittare degli spazi lasciati dagli avversari. La sfida promette quindi un confronto interessante tra l’organizzazione bianconera e la voglia del Genoa di confermare i progressi mostrati nell’ultima giornata.

Genoa-Juventus: formazioni