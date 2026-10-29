Genoa-Juventus, moviola: le proteste sul gol di Baldanzi, la serata no di Doveri

La prova dell’arbitro Doveri a Marassi nella nona giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto romano ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resta tra i migliori arbitri italiani ma convince poco Doveri al Luigi Ferraris: permissivo nel gioco duro, per niente severo nei provvedimenti disciplinari e non solo. Vediamo cosa è successo nella nona giornata di serie A.

Genoa-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ regolare il gol di Ehizibue. Al 13′ Gatti ferma Osmajic in maniera fallosa e sarebbe da giallo ma Doveri non estrae cartellini,. Al 24′ Lucumì e Osmajic si trattengono la maglia a vicenda. Ha la meglio il rossoblù che conquista anche la rimessa laterale, anche se la sua trattenuta è stata molto energica ma l’arbitro tace. Al 29′ il raddoppio di con Baldanzi che trova lo spiraglio giusto e batte Vicario: la Juve ha reclamato un fallo su Alajbegovic a inizio azione, ma il direttore di gara ha reputato il contatto regolare. Il Var in quel caso non poteva intervenire visto che si trattava di una decisione di campo.

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Doveri troppo permissivo

Al 46′ Osmajic nel tentativo di coprire palla allarga troppo il braccio e sgomita Bremer che lo marcava alle spalle. Resta giù il capitano della Juventus ma per l’arbitro è tutto regolare. Graziato invece il difensore brasiliano al 61′, quando fa un’entrata durissima ai danni di Vitinha, poteva esserci forse anche il rosso ma per l’arbitro non è neanche giallo. Al 70′ ammonito Zhegrova per una trattenuta prolungata su Meichtry. Finale rovente con battibecco plateale tra Koopmeiners e l’arbitro. Dopo 5′ di recupero finisce 2-0.

Chi è l’arbitro Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri- la scelta per Genoa-Juve, ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. E’ fra gli arbitri più esperti ed affidabili del nostro campionato. Nella scorsa stagione aveva debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Napoli-Cremonese. Quest’anno la prima partita è stata Atalanta-Bologna, l’ultima Bologna-Inter.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Yoshikawa con Di Marco IV uomo, Aureliano al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Zhegrova.