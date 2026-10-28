Genoa-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Genoa-Juventus, 9ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 28 ottobre alle 20:45 al Ferraris. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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Salvezza e ambizioni europee si incrociano in Genoa–Juventus, 9ª giornata di Serie A 2026-27, in programma il 28 ottobre 2026 alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I rossoblù sono sedicesimi con 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, 6 gol segnati e 13 subiti. I bianconeri, settimi a quota 14, contano 4 successi, 2 pareggi e 2 ko, con 11 reti realizzate e 8 incassate. Una sfida tra esigenze diverse: allontanare la zona calda per il Grifone, avvicinare il vertice per gli ospiti.

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Genoa-Juventus: le probabili formazioni

Il Genoa potrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Marcandalli, Østigård e Vásquez davanti a Bijlow. Senza Sow e Wiafe, in mezzo dovrebbero trovare spazio Traoré e Frendrup, con Ellertsson e Puczka sulle corsie. Messias ed El Shaarawy avrebbero il compito di sostenere Osmajić. La Juventus dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: le assenze di Locatelli e Thuram orienterebbero la mediana verso Soares de Paulo e Sarr. Alle spalle di Kolo Muani si va verso Zhegrova, McKennie e Alajbegović, viste anche le indisponibilità di González, Conceição e Yıldız. Kalulu dovrebbe presidiare la destra, mentre Cambiaso sarebbe l’opzione a sinistra.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow ; Marcandalli , Østigård , Vásquez ; Ellertsson , Traoré , Frendrup , Puczka ; Messias , El Shaarawy ; Osmajić .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Soares de Paulo, Sarr; Zhegrova, McKennie, Alajbegović; Kolo Muani.

Gli indisponibili

Le assenze riducono le possibilità di rotazione per entrambe le squadre. Il Genoa deve fare i conti con i problemi alla coscia di Sow ed Ehizibue, oltre allo stop muscolare di Wiafe; in attacco mancano anche Havel, Nuredini e Venturino. Per la Juventus pesano soprattutto le defezioni a centrocampo e sulla trequarti: senza Locatelli e Thuram vengono meno alternative nella zona centrale, mentre gli stop di González, Conceição e Yıldız restringono le scelte offensive. Indisponibili anche Çelik ed Ekhator. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.

Genoa : Sow (infortunio alla coscia), Ehizibue (infortunio alla coscia), Havel (infortunio alla caviglia), Nuredini (infortunio di natura non specificata), Venturino (infortunio al ginocchio), Wiafe (infortunio muscolare).

: (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (infortunio alla caviglia), (infortunio di natura non specificata), (infortunio al ginocchio), (infortunio muscolare). Juventus: Locatelli (infortunio al ginocchio), Çelik (problema ai muscoli posteriori della coscia), González (infortunio al polpaccio), Thuram (infortunio al ginocchio), Conceição (infortunio alla spalla), Yıldız (frattura al piede), Ekhator (problema ai muscoli posteriori della coscia).

Le ultime partite giocate

Il rendimento nelle ultime cinque gare disponibili restituisce un equilibrio inatteso: Genoa e Juventus hanno raccolto entrambe 7 punti, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I rossoblù hanno costruito i successi contro Fiorentina e Venezia davanti al proprio pubblico; i bianconeri hanno battuto Atalanta e Lecce, ma hanno anche incassato un pesante 0-3 contro la Lazio. Il fattore Ferraris rappresenta dunque una risorsa concreta per il Grifone.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Genoa 2 1 2 7 Juventus 2 1 2 7

Il dettaglio delle cinque partite per ciascuna squadra:

Genoa – Frosinone 1-1: pareggio rossoblù.

– 1-1: pareggio rossoblù. Parma – Genoa 2-1: sconfitta rossoblù.

– 2-1: sconfitta rossoblù. Genoa – Fiorentina 2-1: vittoria rossoblù.

– 2-1: vittoria rossoblù. Roma – Genoa 2-0: sconfitta rossoblù.

– 2-0: sconfitta rossoblù. Genoa – Venezia 1-0: vittoria rossoblù.

– 1-0: vittoria rossoblù. Sassuolo – Juventus 3-2: sconfitta bianconera.

– 3-2: sconfitta bianconera. Juventus – Atalanta 2-0: vittoria bianconera.

– 2-0: vittoria bianconera. Cagliari – Juventus 1-1: pareggio bianconero.

– 1-1: pareggio bianconero. Juventus – Lazio 0-3: sconfitta bianconera.

– 0-3: sconfitta bianconera. Lecce–Juventus 0-2: vittoria bianconera.

L’arbitro di Genoa-Juventus

A dirigere Genoa–Juventus sarà Daniele Doveri, nato a Volterra il 10 dicembre 1977. Gli assistenti saranno Palermo e Yoshikawa, con Di Marco quarto ufficiale; al VAR ci sarà Aureliano, affiancato dall’AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2026-27, secondo le statistiche disponibili, Doveri ha arbitrato 3 incontri, rilevando 62 falli e assegnando 11 ammonizioni, senza espulsioni né rigori. Il bilancio corrisponde a circa 3,7 cartellini gialli per partita.

Genoa-Juventus: precedenti e curiosità sul match

La storia indica una favorita, il momento recente suggerisce prudenza. La Juventus ha battuto il Genoa 71 volte in Serie A e nelle ultime cinque sfide di campionato non gli ha concesso nemmeno un gol: una continuità difensiva che ora può diventare un primato negli incroci con il Grifone. Il Ferraris, però, ha appena restituito fiducia ai rossoblù, reduci da due vittorie interne consecutive. La partita potrebbe accendersi presto: il Genoa ha realizzato il 67% delle proprie reti nella prima mezz’ora, mentre i bianconeri concedono meno tiri di chiunque altro in questo torneo. Sarà un confronto tra la necessità di sfruttare subito le occasioni e la capacità di limitarle. Sul piano individuale, Ellertsson ha già colpito la Juventus, Douglas Luiz arriva dal gol con assist di Lecce e Bremer ritrova un avversario speciale: proprio contro il Grifone, in questo stadio, segnò la sua prima rete in Serie A. Numeri e ricordi aggiungono così altri motivi d’interesse a una sfida che pesa su due classifiche diverse.

Un avversario storicamente complicato per il Genoa : nessuna squadra lo ha battuto in Serie A più della Juventus . In 116 confronti si contano 71 successi bianconeri, 22 rossoblù e 23 pareggi. Anche le 233 reti juventine rappresentano il massimo contro il Grifone nel torneo.

: nessuna squadra lo ha battuto in Serie A più della . In 116 confronti si contano 71 successi bianconeri, 22 rossoblù e 23 pareggi. Anche le 233 reti juventine rappresentano il massimo contro il Grifone nel torneo. La porta bianconera è rimasta inviolata negli ultimi cinque incroci di Serie A con il Genoa . La Juventus può arrivare a sei per la prima volta: una serie di cinque era già stata registrata tra ottobre 1964 e ottobre 1976.

. La può arrivare a sei per la prima volta: una serie di cinque era già stata registrata tra ottobre 1964 e ottobre 1976. Il Genoa ha perso senza segnare le ultime due sfide casalinghe di campionato contro la Juventus . Un terzo ko interno consecutivo contro i bianconeri si verificherebbe soltanto per la terza volta, dopo le serie del 1949-1953 e del 1958-1960.

ha perso senza segnare le ultime due sfide casalinghe di campionato contro la . Un terzo ko interno consecutivo contro i bianconeri si verificherebbe soltanto per la terza volta, dopo le serie del 1949-1953 e del 1958-1960. Due vittorie nelle ultime tre giornate per il Genoa : tanti successi quanti nelle precedenti 14 partite di Serie A, chiuse anche con 3 pareggi e 9 sconfitte. Al Ferraris il Grifone cerca la terza vittoria consecutiva, traguardo che manca da gennaio-febbraio 2025, quando in panchina c’era Vieira.

: tanti successi quanti nelle precedenti 14 partite di Serie A, chiuse anche con 3 pareggi e 9 sconfitte. Al Ferraris il Grifone cerca la terza vittoria consecutiva, traguardo che manca da gennaio-febbraio 2025, quando in panchina c’era Vieira. La Juventus ha cambiato risultato a ogni partita nelle ultime otto trasferte di Serie A: 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Dopo Lecce può centrare due successi esterni consecutivi, come non accade da marzo-aprile 2026, quando vinse sui campi di Udinese e Atalanta .

ha cambiato risultato a ogni partita nelle ultime otto trasferte di Serie A: 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Dopo Lecce può centrare due successi esterni consecutivi, come non accade da marzo-aprile 2026, quando vinse sui campi di e . Partenze rapide, riprese meno produttive: il Genoa ha segnato il 67% dei suoi gol di questo campionato nei primi 30 minuti, compresi gli ultimi tre. È la percentuale più alta del torneo; da inizio ottobre, però, non ha trovato reti nei secondi tempi, come Cagliari e Udinese .

ha segnato il 67% dei suoi gol di questo campionato nei primi 30 minuti, compresi gli ultimi tre. È la percentuale più alta del torneo; da inizio ottobre, però, non ha trovato reti nei secondi tempi, come e . La protezione della propria area è un punto di forza della Juventus : primato stagionale per minor numero di tiri concessi, 68, e conclusioni nello specchio subite, 23. Anche gli Expected Goals concessi sono i più bassi della Serie A: 4,4, davanti agli 8,2 dell’ Inter .

: primato stagionale per minor numero di tiri concessi, 68, e conclusioni nello specchio subite, 23. Anche gli Expected Goals concessi sono i più bassi della Serie A: 4,4, davanti agli 8,2 dell’ . Ellertsson sa già come colpire i bianconeri: uno dei suoi quattro gol in Serie A arrivò contro la Juventus il 14 dicembre 2024, con il Venezia . Con una rete e un assist in otto giornate ha già eguagliato i suoi contributi offensivi dell’intero scorso campionato, disputato in 36 presenze con il Genoa .

sa già come colpire i bianconeri: uno dei suoi quattro gol in Serie A arrivò contro la il 14 dicembre 2024, con il . Con una rete e un assist in otto giornate ha già eguagliato i suoi contributi offensivi dell’intero scorso campionato, disputato in 36 presenze con il . Dopo gol e assist contro il Lecce , Douglas Luiz cerca un contributo offensivo per due presenze consecutive: considerando tutte le competizioni con club dei cinque maggiori campionati europei, non gli accade da febbraio-marzo 2024 con l’ Aston Villa . È inoltre uno dei quattro bianconeri impiegati in tutte le 11 gare stagionali, insieme a Bremer , Kalulu e Kolo Muani .

, cerca un contributo offensivo per due presenze consecutive: considerando tutte le competizioni con club dei cinque maggiori campionati europei, non gli accade da febbraio-marzo 2024 con l’ . È inoltre uno dei quattro bianconeri impiegati in tutte le 11 gare stagionali, insieme a , e . Il Ferraris riporta Bremer alle origini del suo percorso realizzativo in Serie A: qui segnò il primo gol, contro il Genoa, il 30 novembre 2019 con il Torino. Il Grifone è uno dei suoi due bersagli preferiti, con 3 reti come il Cagliari, e uno degli avversari contro cui ha vinto più volte: 7, come contro il Sassuolo.

Le statistiche stagionali di Genoa e Juventus

La Juventus produce e controlla di più: possesso medio del 58,4% contro il 44,5% del Genoa, precisione nei passaggi dell’87,27% contro l’81,08% e 43 conclusioni nello specchio contro 24. Il divario emerge anche nella protezione della porta: 68 tiri concessi dai bianconeri, 126 dai rossoblù, con rispettivamente 8 e 13 gol incassati. Il Grifone deve quindi alzare l’efficienza nelle occasioni che riuscirà a costruire. Anche la disciplina distingue le squadre: 19 ammonizioni e un’espulsione per i padroni di casa, 9 gialli e nessun rosso registrato per gli ospiti.

Tra i singoli, Osmajić guida i marcatori del Genoa con 3 gol, seguito da Ellertsson, Messias e Vásquez, tutti a quota uno. Il miglior assistman è Colombo con 2 passaggi vincenti; Østigård ha più gialli, 4, mentre Vásquez è l’unico espulso, una volta. Nella Juventus comandano Bremer e Zhegrova con 2 reti ciascuno; seguono a una Douglas Luiz, Conceição, Gatti, González, Kolo Muani, Koopmeiners e McKennie. La leadership negli assist è condivisa a quota uno da Alajbegović, Douglas Luiz, Conceição, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Locatelli, Zhegrova e Çelik. Lucumí è il più ammonito con 2 gialli; nessun bianconero risulta espulso. Nei dati individuali dei portieri, Bijlow conta un clean sheet e Vicario 3: il totale di squadra della Juventus è invece di 4 gare senza reti al passivo.

Statistica Genoa Juventus Partite giocate 8 8 Posizione in classifica 16ª 7ª Punti 7 14 Vittorie 2 4 Pareggi 1 2 Sconfitte 5 2 Gol segnati 6 11 Gol subiti 13 8 Media gol segnati 0,75 1,38 Media gol subiti 1,63 1,00 Possesso palla medio 44,5% 58,4% Precisione nei passaggi 81,08% 87,27% Tiri nello specchio 24 43 Precisione al tiro 42,11% 44,33% Conversione delle conclusioni in gol 10,53% 11,34% Tiri concessi 126 68 Calci d’angolo 33 60 Pali e traverse colpiti 1 6 Gare di squadra senza subire gol 1 4 Cartellini gialli 19 9 Cartellini rossi 1 0 Capocannonieri Osmajić: 3 Bremer e Zhegrova: 2 Massimo numero di assist individuali Colombo: 2 9 giocatori a quota 1 Giocatore con più ammonizioni Østigård: 4 Lucumí: 2 Giocatore con più espulsioni Vásquez: 1 Nessuno Clean sheet individuali del portiere previsto titolare Bijlow: 1 Vicario: 3

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FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Juventus? Genoa-Juventus si gioca il 28 ottobre 2026 alle ore 20:45, per la 9ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Genoa-Juventus? La partita si disputa allo stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova. Chi è l'arbitro di Genoa-Juventus? L'arbitro è Daniele Doveri, assistito da Palermo e Yoshikawa. Di Marco è il quarto ufficiale, Aureliano è al VAR e Pezzuto è l'AVAR.