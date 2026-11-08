Genoa-Milan: Amorim indovina quasi tutto ma che regali dal Grifone, Cisse rinasce, Pulisic torna Capitan America, paura nel finale

Riscattata la figuraccia in Europa League contro il Ferencvaros i rossoneri riprendono a brillare, il cuore non basta ai rossoblù

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Rispunta, sia pur solo per 45′, il lato visibile della luna rossonera. Torna il Milan dr Jekyll, quello del derby o di Udine, nel cassetto il mister Hyde visto con Bologna e Ferencvaros. Battuto il Genoa a casa sua con qualche affanno nel finale, ritrovato il miglior Cisse, recuperato alla causa anche Goncalo Ramos, sia pur più in versione assistman, confermata la leadership dei senatori Rabiot e Modric. Ad Amorim mancavano sette elementi, ed anche di un certo peso, ma ha saputo mettere in campo una squadra equilibrata, affidabile anche in quel reparto difensivo troppo spesso sotto accusa anche se la ripresa giocata col freno a mano tirata fa ancora sollevare qualche dubbio. Quale è allora il vero Milan? Quello da dark side of the moon o quello autoritario e scintillante che nel primo tempo ha messo la museruola al Grifone?

Che pasticci in difesa il Genoa

Che una mano l’abbia data la difesa del Genoa è un fatto: due pasticci hanno agevolato l’uno-due in 5′, dal 13′ al 18′, quando prima Rabiot soffia la palla all’ingenua retroguardia locale e serve a Cisse la palla per il suo quinto gol personale e poi Marcandalli in confusione serve di fatto Ramos e il bomber in versione altruista regala a Pulisic versione capitan America il comodo tap-in per il raddoppio. E dire che sembrava che sarebbe stato un pomeriggio da cappa e spada visto che dopo neanche un minuto De Winter si perde subito alle spalle Osmajic che scappa via e in diagonale sfiora il palo.

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Il gol annullato ai rossoblù

Sul 2-0 il Milan fa l’errore di rallentare e rischia perchè alla mezzora segna Osmajic ma il Var salva Amorim: fuorigioco e gol annullato ma il Genoa si risente in partita. Chi non smette di sorprendere è Moreira, tra i migliori in assoluto, capace di portar palla in velocità anche per 50 metri. Il Milan sa attaccare in 5-6 e tiene con la difesa alta, cui anche Modric dà una mano abbassandosi molto. I movimenti sia difensivi che offensivi sono finalmente fluidi e armonici. Di suo il Genoa ci mette l’ardore, il cuore, la voglia e le giocate di Junior Messias, che è pur sempre un ex, e di Vitinha ma quando le cose vanno male c’è sempre Maignan pronto.

Finale batticuore

Ripresa nervosa e spezzettata: s’innervosisce il Milan per un mancato rosso a Mercadalli dopo un brutto intervento su Rabiot, perde la pazienza Marassi che si sfoga con fuochi d’artificio. I rossoneri inseriscono il pilota automatico e quasi rinunciano ad attaccare, preferendo gestire. La partita la fa, per quel che può, solo il Genoa con fiammate nervose ma sterili. La riapre però Ellertsson lasciato libero di sgancire un sinistro velenoso dai venticinque metri che lascia Maignan immobile. Recupero al batticuore, panico in area rossonera con gli ospiti chiusi in trincea ma vince il Milan che dalle polveri post-Europa si ritrova a 24 punti, a soli -5 dalla capolista Lazio. Quale faccina uscirà dalla macchinetta da jackpot rossonera la prossima volta?