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Genoa-Milan, formazioni ufficiali: la rivoluzione di Amorim, le scelte su Cisse, Jashari e Pulisic

A Marassi il tecnico rossonero con sette assenze pesanti, confermato Goncalo Ramos come centravanti, panchina per Camarda e Comotto

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ l’ennesima cartina di tornasole per il Milan di Amorim, atteso alle 15 a Marassi dalla sfida col Genoa. Dopo la figuraccia in Europa League contro il Ferencvaros il Diavolo è chiamato al riscatto immediato. De Rossi vuol continuare a salire in classifica. Le formazioni ufficiali e le novità.

Genoa-Milan, le statistiche

Il Milan – reduce dal ko nelle coppe – è imbattuto nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa e ha vinto tutte le ultime quattro trasferte a Marassi. Il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A; l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di quattro successi di fila in una singola stagione nel massimo campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2009.

Sette assenti per Amorim

Il tecnico rossonero deve fare a meno di sette giocatori: Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra, Alexis Saelemaekers: operazione alla caviglia, Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Samuel Chukwueze: intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra, Ruben Loftus-Cheek: lesione flessore mediale della coscia sinistra, Fikayo Tomori: lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra. Strahinja Pavlovic: sindrome influenzale.

Genoa-Milan, le scelte di Amorim

Amorim lascia Estupinan in panchina, in mezzo ci sono Musah e Rabiot. Davanti Goncalo Ramos centravanti supportato da Cisse e Pulisic, panchina per Hurchinson e Jashari così come per Camarda e Comotto. Nel Genoa confermato l’impiego dall’inizio di Messias a supporto di Osmajic e Vitinha.

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Messias, Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Musah; Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. All. Ruben Amorim.

Genoa-Milan, formazioni ufficiali: la rivoluzione di Amorim, le scelte su Cisse, Jashari e Pulisic ANSA

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