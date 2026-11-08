Genoa-Milan, formazioni ufficiali: la rivoluzione di Amorim, le scelte su Cisse, Jashari e Pulisic

E’ l’ennesima cartina di tornasole per il Milan di Amorim, atteso alle 15 a Marassi dalla sfida col Genoa. Dopo la figuraccia in Europa League contro il Ferencvaros il Diavolo è chiamato al riscatto immediato. De Rossi vuol continuare a salire in classifica. Le formazioni ufficiali e le novità.
- Genoa-Milan, le statistiche
- Sette assenti per Amorim
- Genoa-Milan, le scelte di Amorim
- Genoa-Milan, le formazioni ufficiali
Genoa-Milan, le statistiche
Il Milan – reduce dal ko nelle coppe – è imbattuto nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa e ha vinto tutte le ultime quattro trasferte a Marassi. Il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A; l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di quattro successi di fila in una singola stagione nel massimo campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2009.
Sette assenti per Amorim
Il tecnico rossonero deve fare a meno di sette giocatori: Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra, Alexis Saelemaekers: operazione alla caviglia, Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Samuel Chukwueze: intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra, Ruben Loftus-Cheek: lesione flessore mediale della coscia sinistra, Fikayo Tomori: lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra. Strahinja Pavlovic: sindrome influenzale.
Genoa-Milan, le scelte di Amorim
Amorim lascia Estupinan in panchina, in mezzo ci sono Musah e Rabiot. Davanti Goncalo Ramos centravanti supportato da Cisse e Pulisic, panchina per Hurchinson e Jashari così come per Camarda e Comotto. Nel Genoa confermato l’impiego dall’inizio di Messias a supporto di Osmajic e Vitinha.
Genoa-Milan, le formazioni ufficiali
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Messias, Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Musah; Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos. All. Ruben Amorim.