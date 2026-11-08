Genoa-Milan, moviola: Massa non perdona, nega un rosso e ne caccia quattro, che polemiche

La prova dell’arbitro ligure Davide Massa a Marassi nell’11esima giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pomeriggio difficile per l’arbitro Massa al Luigi Ferraris: il fischietto ligure è dovuto ricorrere alle maniere forti ma non sempre ci ha preso. Vediamo cosa è successo a Marassi nell’11esima giornata di serie A.

Genoa-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Validi i gol iniziali di Cisse e Pulisic. Primo giallo al 29′, è per Musah per un fallo su Messias, poco dopo ammonito anche Diawara. Amorim e De Rossi nervosissimi, entrambi rischiano il rosso. Alla mezzora il Genoa la riapre con Osmajic che segna di testa ma è tutto inutile, gol annullato per fuorigioco.

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Il mancato rosso a Marcandalli

Brutto episodio al 49′ quando Vitinha, per accelerare la ripresa del gioco, dà una spinta a Maignan che va a terra. Massa porta la calma ma non ammonisce. Il caso dubbio subito dopo: Marcandalli stende Rabiot lanciato a rete, il Milan chiede il rosso per l’arbitro è solo giallo. Proteste veementi, ne fa le spese prima Rabiot, ammonito, poi vengono espulsi espulsi tre membri dello staff rossonero – su richiamo dell’assistente – tra cui il medico sociale: sono volate parole forti e il rosso è stato inevitabile. Al 77′ ammonito Pulisic che si mette davanti al pallone per non far battere subito una punizione al Genoa. All’87’ giallo a Gila per un calcione ad El Shaarawy. Un minuto dopo Ellertsson trova il gol con un sinistro da fuori che si inifila nell’angolino. Viene espulso anche Scarpi dello staff del Genoa. Finale intenso, c’è anche una sportellata in area di Rabiot su El Shaarawy ignorata da Massa. Al 95′ giallo per Ehizibue per fallo su Rabiot ma dopo 5′ di recupero finisce 1-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che spiega sul mancato rosso a Marcandalli: “Dei quattro elementi necessari per il Dogso manca forse la distanza dalla porta, ci troviamo a 50 metri dalla porta, siamo molto al limite ma non è un chiaro ed evidente errore, c’era anche Ostigaard che magari poteva intervenire, per me è più giallo per Spa più che rosso per Dogo”

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa, la scelta per Genoa–Milan, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Ultima uscita in A in Parma-Udinese.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e L.Rossi con Doveri IV uomo, Camplone al Var e Marini all’Avar , l’arbitro del match ha ammonito Musah, Diawara, Marcandalli, Rabiot, Pulisc, Gila, Ehizibue, espulsi tre membri dello staff di Amorim per proteste e offese all’arbitro ed uno dello staff del Genoa.