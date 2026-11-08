Genoa-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Genoa-Milan, 11ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca l’8 novembre alle 15 al Ferraris. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche. Amorim cerca riscatto.

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Ambizioni europee e voglia di risalire: Genoa-Milan, 11ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca domenica 8 novembre alle 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Rossoblù dodicesimi con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, 10 gol segnati e 14 subiti. Rossoneri quinti a quota 21: 6 successi, 3 pareggi e un ko, 21 reti fatte e 12 incassate. Non un big match di classifica, ma un esame insidioso per gli ospiti: il Grifone cerca continuità, il Diavolo punti per avvicinare il vertice. Soprattutto, Milan che deve spazzar via il ricordo della figuraccia europea col Ferencvaros.

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Probabili formazioni di Genoa-Milan

Si va verso un confronto a specchio nel 3-4-2-1. Il Genoa dovrebbe affidarsi a Bijlow, protetto da Marcandalli, Østigård e Vásquez. Sulle corsie potrebbero agire Ellertsson a destra ed El Shaarawy a sinistra, con Frendrup e Traoré nel cuore del gioco. Wiafe e Messias dovrebbero sostenere Osmajić. Nel Milan le assenze difensive orienterebbero le scelte verso Gila, De Winter e Diawara davanti a Maignan. Moreira ed Estupiñán sarebbero gli esterni, mentre Modrić potrebbe dettare i tempi accanto a Musah. Sulla trequarti si profilerebbe la coppia Rabiot-Pulisic, alle spalle di Ramos. Il dubbio Loftus-Cheek ridurrebbe le alternative; non risultano squalificati segnalati.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow ; Marcandalli , Østigård , Vásquez ; Ellertsson , Frendrup , Traoré , El Shaarawy ; Wiafe , Messias ; Osmajić .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Modrić, Musah, Estupiñán; Rabiot, Pulisic; Ramos.

Gli indisponibili di Genoa-Milan

Il conto delle assenze pesa soprattutto sul Milan: senza Tomori, Gabbia e Pavlović, il reparto arretrato perde diverse opzioni. I problemi di Chukwueze e Saelemaekers limitano anche le soluzioni sulle fasce, mentre Loftus-Cheek resta da valutare e non va considerato un forfait certo. Nel Genoa è segnalata soltanto l’indisponibilità di Nuredini, senza indicazioni precise sulla natura del problema. Nei dati disponibili non sono riportate squalifiche per questa gara.

Genoa – Indisponibile: Nuredini (problema fisico di natura non specificata). Squalificati: nessuno segnalato.

– Indisponibile: (problema fisico di natura non specificata). Squalificati: nessuno segnalato. Milan – Indisponibili: Terracciano (infortunio alla spalla, portiere), Tomori (infortunio alla coscia), Chukwueze (infortunio all’anca), Gabbia (infortunio alla coscia), Saelemaekers (infortunio alla caviglia), Pavlović (infortunio alla spalla). In dubbio: Loftus-Cheek (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il rendimento recente rende il confronto meno scontato di quanto suggerisca la classifica. Nei cinque incontri riportati il Genoa ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta, per 12 punti, con 7 gol realizzati e 4 incassati. Il Milan risponde con tre successi, un pareggio e un ko: 10 punti, 11 reti segnate e 8 subite. I rossoblù arrivano da tre vittorie consecutive; i rossoneri hanno invece mostrato forza offensiva, ma anche qualche passaggio a vuoto in difesa.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Genoa 4 0 1 12 7 4 Milan 3 1 1 10 11 8

Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:

Genoa-Fiorentina 2-1: vittoria rossoblù.

2-1: vittoria rossoblù. Roma-Genoa 2-0: sconfitta rossoblù.

2-0: sconfitta rossoblù. Genoa-Venezia 1-0: vittoria rossoblù.

1-0: vittoria rossoblù. Genoa-Juventus 2-0: vittoria rossoblù.

2-0: vittoria rossoblù. Lecce-Genoa 1-2: vittoria rossoblù.

1-2: vittoria rossoblù. Sassuolo-Milan 1-1: pareggio.

1-1: pareggio. Milan-Atalanta 3-2: vittoria rossonera.

3-2: vittoria rossonera. Udinese-Milan 0-2: vittoria rossonera.

0-2: vittoria rossonera. Milan-Bologna 2-4: sconfitta rossonera.

2-4: sconfitta rossonera. Milan-Inter 3-1: vittoria rossonera.

L’arbitro di Genoa-Milan

La direzione della partita è affidata a Davide Massa, nato a Imperia il 15 luglio 1981. Lo affiancheranno gli assistenti Alassio e Rossi L., con Doveri quarto ufficiale; al VAR ci sarà Camplone, assistito da Marini. Nelle quattro gare di Serie A dirette nella stagione 2026-27, Massa ha assegnato 11 cartellini gialli, nessun rosso e un calcio di rigore. Il bilancio comprende 83 falli fischiati: in media 20,75 a incontro, con 2,75 ammonizioni per partita.

Curiosità e pillole su Genoa-Milan

La storia recente sorride al Milan, ma il presente invita alla prudenza. I rossoneri non perdono da dieci confronti di Serie A contro il Genoa e hanno trasformato le ultime quattro visite al Ferraris in altrettanti successi. Dall’altra parte, però, il Grifone si presenta con tre vittorie consecutive e la possibilità di ritrovare una serie che manca dal 2009. Anche l’avvio potrebbe pesare: nessuna delle due squadre ha bisogno di aspettare per colpire, come dimostrano le cinque reti milaniste e le quattro rossoblù nel primo quarto d’ora. Meno prolifici i finali, soprattutto per i padroni di casa. Tra i protagonisti spiccano El Shaarawy, ex dal passato importante in rossonero e reduce da due gare con assist, e Rabiot, già decisivo con cinque gol e tre passaggi vincenti. Attenzione anche a Moreira: sette partecipazioni a rete nelle prime sei presenze sono un biglietto da visita di altissimo livello. Numeri che promettono duelli interessanti sulle corsie e tra le linee.

Dieci incroci senza sconfitte: il Milan ha ottenuto sei vittorie e quattro pareggi nelle ultime dieci sfide di Serie A con il Genoa . Dal 2020-21, tra le avversarie contro cui è rimasto imbattuto, ha affrontato più volte soltanto l’ Hellas Verona , con 12 incontri.

ha ottenuto sei vittorie e quattro pareggi nelle ultime dieci sfide di Serie A con il . Dal 2020-21, tra le avversarie contro cui è rimasto imbattuto, ha affrontato più volte soltanto l’ , con 12 incontri. Il Ferraris è diventato terreno favorevole ai rossoneri: quattro vittorie nelle ultime quattro trasferte contro il Genoa . Le sole serie esterne aperte più lunghe del Milan in Serie A sono quelle contro Hellas Verona , sette successi, Messina e Pisa , entrambe a cinque.

. Le sole serie esterne aperte più lunghe del in Serie A sono quelle contro , sette successi, e , entrambe a cinque. Il Genoa cerca il poker: dopo tre successi consecutivi, potrebbe arrivare a quattro nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2009.

cerca il poker: dopo tre successi consecutivi, potrebbe arrivare a quattro nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2009. Tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime sei gare interne: il Genoa può salire a quattro successi nelle prime sette partite casalinghe, un traguardo che manca dal 2015-16, con Gasperini in panchina.

può salire a quattro successi nelle prime sette partite casalinghe, un traguardo che manca dal 2015-16, con Gasperini in panchina. Il Milan di Amorim ha già segnato 21 gol in dieci giornate. Il riferimento storico proposto dai dati è Cesare Maldini: nel 1972 la sua squadra arrivò a 25 reti dopo le prime 11 panchine di campionato.

di Amorim ha già segnato 21 gol in dieci giornate. Il riferimento storico proposto dai dati è Cesare Maldini: nel 1972 la sua squadra arrivò a 25 reti dopo le prime 11 panchine di campionato. Due vittorie e tre pareggi: il Milan è ancora imbattuto fuori casa. Evitando il ko anche a Genova, centrerebbe per la quarta volta dal 2020-21 una partenza senza sconfitte nelle prime sei trasferte stagionali, staccando Inter e Napoli , ferme a tre nel confronto considerato.

è ancora imbattuto fuori casa. Evitando il ko anche a Genova, centrerebbe per la quarta volta dal 2020-21 una partenza senza sconfitte nelle prime sei trasferte stagionali, staccando e , ferme a tre nel confronto considerato. Partenze sprint, finali meno incisivi: il Milan ha segnato cinque gol nei primi 15 minuti, il Genoa quattro, come Frosinone , Atalanta , Lazio e Roma . Nell’ultimo quarto d’ora i rossoblù sono invece ancora a zero, unici nel torneo, mentre i rossoneri hanno realizzato una sola rete.

ha segnato cinque gol nei primi 15 minuti, il quattro, come , , e . Nell’ultimo quarto d’ora i rossoblù sono invece ancora a zero, unici nel torneo, mentre i rossoneri hanno realizzato una sola rete. El Shaarawy , che in campionato ha raccolto 83 presenze e 21 gol con il Milan , arriva da due apparizioni consecutive con un assist. Un altro coinvolgimento a rete lo renderebbe, a 34 anni e 12 giorni, il secondo giocatore più anziano del Genoa dal 2004-05 a riuscirci per tre gare di fila, dopo Criscito nel 2021, a 34 anni e 269 giorni.

, che in campionato ha raccolto 83 presenze e 21 gol con il , arriva da due apparizioni consecutive con un assist. Un altro coinvolgimento a rete lo renderebbe, a 34 anni e 12 giorni, il secondo giocatore più anziano del dal 2004-05 a riuscirci per tre gare di fila, dopo nel 2021, a 34 anni e 269 giorni. Rabiot ha firmato cinque gol e tre assist nelle prime otto presenze. L’ultimo centrocampista con più partecipazioni a rete nelle prime nove gare di una stagione di Serie A è stato Milinković-Savić , a quota dieci nel 2022-23. Il francese è inoltre coinvolto in un gol da cinque presenze consecutive: l’ultimo centrocampista del Milan a fare meglio è stato Kaká , con sette nel 2004.

ha firmato cinque gol e tre assist nelle prime otto presenze. L’ultimo centrocampista con più partecipazioni a rete nelle prime nove gare di una stagione di Serie A è stato , a quota dieci nel 2022-23. Il francese è inoltre coinvolto in un gol da cinque presenze consecutive: l’ultimo centrocampista del a fare meglio è stato , con sette nel 2004. Impatto da record per Moreira: quattro gol e tre assist nelle prime sei presenze di Serie A con il Milan. Dal 2004-05 nessuno ha fatto meglio nello stesso avvio: eguagliato Balotelli nel 2013. Anche considerando le prime sette gare, il primato resta di sette partecipazioni a rete.

Le statistiche stagionali di Genoa e Milan

Il confronto racconta due modi diversi di stare in campo. Il Milan tiene maggiormente il pallone, con il 58,6% di possesso contro il 43,9% del Genoa, e accompagna il controllo con una precisione nei passaggi dell’88,96%, superiore all’80,31% rossoblù. La differenza emerge soprattutto davanti: 21 gol contro 10 e 47 conclusioni nello specchio contro 29. Anche la precisione al tiro premia gli ospiti, 52,22% contro 39,19%. Il Grifone deve inoltre assorbire una pressione maggiore: 161 tiri concessi, contro i 107 dei rossoneri. Più contenuto il divario nelle reti incassate, 14 contro 12, mentre le porte inviolate sono rispettivamente due e tre.

Tra i singoli, il miglior marcatore del Genoa è Osmajić con quattro gol, seguito da Messias a due; una rete ciascuno per Baldanzi, Ehizibue, Ellertsson e Vásquez. Nel Milan guida Rabiot con cinque centri, davanti a Cisse e Moreira con quattro, Pulisic con tre, Ramos con due, Gila e Hutchinson con uno. I migliori assistman rossoblù sono Colombo ed El Shaarawy, entrambi a due; tra gli ospiti comandano Rabiot e Moreira con tre. Sul piano disciplinare, Østigård ha quattro ammonizioni, mentre De Winter e Pavlović ne contano tre a testa. Vásquez ha rimediato l’unica espulsione rossoblù, per doppia ammonizione; nessun rosso risulta per il Milan. Tra i portieri, Bijlow ha mantenuto la porta inviolata due volte e compiuto 34 parate, Maignan tre volte con 32 interventi.

Statistica Genoa Milan Posizione in classifica 12ª 5ª Punti 13 21 Partite giocate 10 10 Vittorie 4 6 Pareggi 1 3 Sconfitte 5 1 Gol segnati 10 21 Gol subiti 14 12 Media gol segnati 1,0 2,1 Media gol subiti 1,4 1,2 Possesso palla 43,9% 58,6% Precisione nei passaggi 80,31% 88,96% Tiri nello specchio 29 47 Precisione al tiro 39,19% 52,22% Tiri concessi 161 107 Assist 9 15 Calci d’angolo 42 30 Porte inviolate 2 3 Cartellini gialli 20 17 Cartellini rossi 1 0 Miglior marcatore Osmajić 4 Rabiot 5 Leader negli assist Colombo, El Shaarawy 2 Rabiot, Moreira 3 Più ammoniti Østigård 4 De Winter, Pavlović 3 Più espulsi Vásquez 1 Nessuno Parate del portiere titolare Bijlow 34 Maignan 32

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FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Milan? Genoa-Milan si gioca domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Genoa-Milan? La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Milan? L’arbitro è Davide Massa. Gli assistenti sono Alassio e Rossi L., il quarto ufficiale è Doveri. Al VAR c’è Camplone, con Marini AVAR.