Genoa-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Ambizioni europee e voglia di risalire: Genoa-Milan, 11ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca domenica 8 novembre alle 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Rossoblù dodicesimi con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, 10 gol segnati e 14 subiti. Rossoneri quinti a quota 21: 6 successi, 3 pareggi e un ko, 21 reti fatte e 12 incassate. Non un big match di classifica, ma un esame insidioso per gli ospiti: il Grifone cerca continuità, il Diavolo punti per avvicinare il vertice. Soprattutto, Milan che deve spazzar via il ricordo della figuraccia europea col Ferencvaros.
- Probabili formazioni di Genoa-Milan
- Gli indisponibili di Genoa-Milan
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Genoa-Milan
- Curiosità e pillole su Genoa-Milan
- Le statistiche stagionali di Genoa e Milan
Probabili formazioni di Genoa-Milan
Si va verso un confronto a specchio nel 3-4-2-1. Il Genoa dovrebbe affidarsi a Bijlow, protetto da Marcandalli, Østigård e Vásquez. Sulle corsie potrebbero agire Ellertsson a destra ed El Shaarawy a sinistra, con Frendrup e Traoré nel cuore del gioco. Wiafe e Messias dovrebbero sostenere Osmajić. Nel Milan le assenze difensive orienterebbero le scelte verso Gila, De Winter e Diawara davanti a Maignan. Moreira ed Estupiñán sarebbero gli esterni, mentre Modrić potrebbe dettare i tempi accanto a Musah. Sulla trequarti si profilerebbe la coppia Rabiot-Pulisic, alle spalle di Ramos. Il dubbio Loftus-Cheek ridurrebbe le alternative; non risultano squalificati segnalati.
- Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Wiafe, Messias; Osmajić.
- Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Modrić, Musah, Estupiñán; Rabiot, Pulisic; Ramos.
Gli indisponibili di Genoa-Milan
Il conto delle assenze pesa soprattutto sul Milan: senza Tomori, Gabbia e Pavlović, il reparto arretrato perde diverse opzioni. I problemi di Chukwueze e Saelemaekers limitano anche le soluzioni sulle fasce, mentre Loftus-Cheek resta da valutare e non va considerato un forfait certo. Nel Genoa è segnalata soltanto l’indisponibilità di Nuredini, senza indicazioni precise sulla natura del problema. Nei dati disponibili non sono riportate squalifiche per questa gara.
- Genoa – Indisponibile: Nuredini (problema fisico di natura non specificata). Squalificati: nessuno segnalato.
- Milan – Indisponibili: Terracciano (infortunio alla spalla, portiere), Tomori (infortunio alla coscia), Chukwueze (infortunio all’anca), Gabbia (infortunio alla coscia), Saelemaekers (infortunio alla caviglia), Pavlović (infortunio alla spalla). In dubbio: Loftus-Cheek (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Il rendimento recente rende il confronto meno scontato di quanto suggerisca la classifica. Nei cinque incontri riportati il Genoa ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta, per 12 punti, con 7 gol realizzati e 4 incassati. Il Milan risponde con tre successi, un pareggio e un ko: 10 punti, 11 reti segnate e 8 subite. I rossoblù arrivano da tre vittorie consecutive; i rossoneri hanno invece mostrato forza offensiva, ma anche qualche passaggio a vuoto in difesa.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Gol fatti
|Gol subiti
|Genoa
|4
|0
|1
|12
|7
|4
|Milan
|3
|1
|1
|10
|11
|8
Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:
- Genoa-Fiorentina 2-1: vittoria rossoblù.
- Roma-Genoa 2-0: sconfitta rossoblù.
- Genoa-Venezia 1-0: vittoria rossoblù.
- Genoa-Juventus 2-0: vittoria rossoblù.
- Lecce-Genoa 1-2: vittoria rossoblù.
- Sassuolo-Milan 1-1: pareggio.
- Milan-Atalanta 3-2: vittoria rossonera.
- Udinese-Milan 0-2: vittoria rossonera.
- Milan-Bologna 2-4: sconfitta rossonera.
- Milan-Inter 3-1: vittoria rossonera.
L’arbitro di Genoa-Milan
La direzione della partita è affidata a Davide Massa, nato a Imperia il 15 luglio 1981. Lo affiancheranno gli assistenti Alassio e Rossi L., con Doveri quarto ufficiale; al VAR ci sarà Camplone, assistito da Marini. Nelle quattro gare di Serie A dirette nella stagione 2026-27, Massa ha assegnato 11 cartellini gialli, nessun rosso e un calcio di rigore. Il bilancio comprende 83 falli fischiati: in media 20,75 a incontro, con 2,75 ammonizioni per partita.
Curiosità e pillole su Genoa-Milan
La storia recente sorride al Milan, ma il presente invita alla prudenza. I rossoneri non perdono da dieci confronti di Serie A contro il Genoa e hanno trasformato le ultime quattro visite al Ferraris in altrettanti successi. Dall’altra parte, però, il Grifone si presenta con tre vittorie consecutive e la possibilità di ritrovare una serie che manca dal 2009. Anche l’avvio potrebbe pesare: nessuna delle due squadre ha bisogno di aspettare per colpire, come dimostrano le cinque reti milaniste e le quattro rossoblù nel primo quarto d’ora. Meno prolifici i finali, soprattutto per i padroni di casa. Tra i protagonisti spiccano El Shaarawy, ex dal passato importante in rossonero e reduce da due gare con assist, e Rabiot, già decisivo con cinque gol e tre passaggi vincenti. Attenzione anche a Moreira: sette partecipazioni a rete nelle prime sei presenze sono un biglietto da visita di altissimo livello. Numeri che promettono duelli interessanti sulle corsie e tra le linee.
- Dieci incroci senza sconfitte: il Milan ha ottenuto sei vittorie e quattro pareggi nelle ultime dieci sfide di Serie A con il Genoa. Dal 2020-21, tra le avversarie contro cui è rimasto imbattuto, ha affrontato più volte soltanto l’Hellas Verona, con 12 incontri.
- Il Ferraris è diventato terreno favorevole ai rossoneri: quattro vittorie nelle ultime quattro trasferte contro il Genoa. Le sole serie esterne aperte più lunghe del Milan in Serie A sono quelle contro Hellas Verona, sette successi, Messina e Pisa, entrambe a cinque.
- Il Genoa cerca il poker: dopo tre successi consecutivi, potrebbe arrivare a quattro nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2009.
- Tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime sei gare interne: il Genoa può salire a quattro successi nelle prime sette partite casalinghe, un traguardo che manca dal 2015-16, con Gasperini in panchina.
- Il Milan di Amorim ha già segnato 21 gol in dieci giornate. Il riferimento storico proposto dai dati è Cesare Maldini: nel 1972 la sua squadra arrivò a 25 reti dopo le prime 11 panchine di campionato.
- Due vittorie e tre pareggi: il Milan è ancora imbattuto fuori casa. Evitando il ko anche a Genova, centrerebbe per la quarta volta dal 2020-21 una partenza senza sconfitte nelle prime sei trasferte stagionali, staccando Inter e Napoli, ferme a tre nel confronto considerato.
- Partenze sprint, finali meno incisivi: il Milan ha segnato cinque gol nei primi 15 minuti, il Genoa quattro, come Frosinone, Atalanta, Lazio e Roma. Nell’ultimo quarto d’ora i rossoblù sono invece ancora a zero, unici nel torneo, mentre i rossoneri hanno realizzato una sola rete.
- El Shaarawy, che in campionato ha raccolto 83 presenze e 21 gol con il Milan, arriva da due apparizioni consecutive con un assist. Un altro coinvolgimento a rete lo renderebbe, a 34 anni e 12 giorni, il secondo giocatore più anziano del Genoa dal 2004-05 a riuscirci per tre gare di fila, dopo Criscito nel 2021, a 34 anni e 269 giorni.
- Rabiot ha firmato cinque gol e tre assist nelle prime otto presenze. L’ultimo centrocampista con più partecipazioni a rete nelle prime nove gare di una stagione di Serie A è stato Milinković-Savić, a quota dieci nel 2022-23. Il francese è inoltre coinvolto in un gol da cinque presenze consecutive: l’ultimo centrocampista del Milan a fare meglio è stato Kaká, con sette nel 2004.
- Impatto da record per Moreira: quattro gol e tre assist nelle prime sei presenze di Serie A con il Milan. Dal 2004-05 nessuno ha fatto meglio nello stesso avvio: eguagliato Balotelli nel 2013. Anche considerando le prime sette gare, il primato resta di sette partecipazioni a rete.
Le statistiche stagionali di Genoa e Milan
Il confronto racconta due modi diversi di stare in campo. Il Milan tiene maggiormente il pallone, con il 58,6% di possesso contro il 43,9% del Genoa, e accompagna il controllo con una precisione nei passaggi dell’88,96%, superiore all’80,31% rossoblù. La differenza emerge soprattutto davanti: 21 gol contro 10 e 47 conclusioni nello specchio contro 29. Anche la precisione al tiro premia gli ospiti, 52,22% contro 39,19%. Il Grifone deve inoltre assorbire una pressione maggiore: 161 tiri concessi, contro i 107 dei rossoneri. Più contenuto il divario nelle reti incassate, 14 contro 12, mentre le porte inviolate sono rispettivamente due e tre.
Tra i singoli, il miglior marcatore del Genoa è Osmajić con quattro gol, seguito da Messias a due; una rete ciascuno per Baldanzi, Ehizibue, Ellertsson e Vásquez. Nel Milan guida Rabiot con cinque centri, davanti a Cisse e Moreira con quattro, Pulisic con tre, Ramos con due, Gila e Hutchinson con uno. I migliori assistman rossoblù sono Colombo ed El Shaarawy, entrambi a due; tra gli ospiti comandano Rabiot e Moreira con tre. Sul piano disciplinare, Østigård ha quattro ammonizioni, mentre De Winter e Pavlović ne contano tre a testa. Vásquez ha rimediato l’unica espulsione rossoblù, per doppia ammonizione; nessun rosso risulta per il Milan. Tra i portieri, Bijlow ha mantenuto la porta inviolata due volte e compiuto 34 parate, Maignan tre volte con 32 interventi.
|Statistica
|Genoa
|Milan
|Posizione in classifica
|12ª
|5ª
|Punti
|13
|21
|Partite giocate
|10
|10
|Vittorie
|4
|6
|Pareggi
|1
|3
|Sconfitte
|5
|1
|Gol segnati
|10
|21
|Gol subiti
|14
|12
|Media gol segnati
|1,0
|2,1
|Media gol subiti
|1,4
|1,2
|Possesso palla
|43,9%
|58,6%
|Precisione nei passaggi
|80,31%
|88,96%
|Tiri nello specchio
|29
|47
|Precisione al tiro
|39,19%
|52,22%
|Tiri concessi
|161
|107
|Assist
|9
|15
|Calci d’angolo
|42
|30
|Porte inviolate
|2
|3
|Cartellini gialli
|20
|17
|Cartellini rossi
|1
|0
|Miglior marcatore
|Osmajić 4
|Rabiot 5
|Leader negli assist
|Colombo, El Shaarawy 2
|Rabiot, Moreira 3
|Più ammoniti
|Østigård 4
|De Winter, Pavlović 3
|Più espulsi
|Vásquez 1
|Nessuno
|Parate del portiere titolare
|Bijlow 34
|Maignan 32
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Genoa-Milan?
-
Genoa-Milan si gioca domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Genoa-Milan?
-
La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Milan?
-
L’arbitro è Davide Massa. Gli assistenti sono Alassio e Rossi L., il quarto ufficiale è Doveri. Al VAR c’è Camplone, con Marini AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.