Il centravanti tedesco ex Milan si è rilanciato in Bundesliga: sono già 12 le reti stagionali tra campionato e coppa. Oggi ha parlato delle difficoltà vissute in Italia

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Jurgen Klopp ha fatto di tutto (e non ha certo mollato la presa) pur di convincere Nicolò Tresoldi a scegliere la nazionale tedesca. Ma oggi che, per ammissione di Mancini, il capitano dell’Under 21 della Germania è un po’ più vicino all’Italia, il ct della Die Mannschaft ha scelto di puntare sull’usato sicuro, convocando l’ex Milan Niclas Fullkrug per le due gare di Nations League contro Serbia e Olanda.

Germania, Klopp si è arreso per Tresoldi? La scelta Fullkrug

Alla Germania manca un centravanti vero. Lo dicono anche i numeri: nelle prime quattro partite dell’era Klopp la selezione tedesca ha segnato solamente tre reti. È anche questo il motivo per cui il ct ha provato ad assicurarsi il sì di Tresoldi, capitano dell’Under 21 di Di Salvo, con cui disputerà l’Europeo di categoria prima di scegliere tra Germania e Italia. Il problema del gol, però, va risolto subito: ecco spiegato perché è stato richiamato in nazionale Fullkrug.

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La rinascita di Fullkrug e le aspettative sulla Germania

A 33 anni Fullkrug si è ripreso la Nazionale tedesca dopo aver attraversato uno dei periodi più complicati della sua carriera. Il ritorno al Werder Brema gli ha restituito fiducia, continuità e soprattutto il feeling con il gol: in questa stagione ha già realizzato 9 reti in 9 presenze in Bundesliga, a cui se ne aggiungono altre 3 in Coppa di Germania.

Numeri che hanno convinto Klopp a richiamarlo in vista dei prossimi impegni in Nations League contro Serbia e Olanda. La Germania ritrova così quel centravanti che è mancato terribilmente nelle prime quattro uscite della nuova era con l’ex allenatore del Liverpool al timone.

Cosa non ha funzionato al Milan

L’esperienza italiana non ha lasciato a Fullkrug i ricordi calcistici sperati. Arrivato al Milan nella seconda parte della stagione 2025/26, il centravanti tedesco non è riuscito a imporsi, fermandosi a una sola rete in 20 presenze. In conferenza stampa ha spiegato cosa non ha funzionato durante il periodo trascorso tra Premier League e Serie A: “Il problema è stato che non sono mai riuscito a mantenere la condizione fisica”.

Lucke ha però respinto l’idea di aver perso le proprie qualità: “Non ho dimenticato come si gioca a calcio”. Poi ha individuato una differenza importante rispetto alla nuova avventura al Werder Brema: “Sono grato alla mia squadra perché mi cerca, nelle ultime due esperienze non succedeva”. Una considerazione che sa di frecciata al Milan e aiuta a comprendere le difficoltà incontrate in rossonero.