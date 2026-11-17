La manita della Germania condanna gli Oranje alla più pesante sconfitta dal 1959. Il capitano ammette il fallimento, mentre il ct non esclude cambiamenti drastici

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Una serata da dimenticare per l’Olanda, travolta 5-0 dalla Germania nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. A Berlino la nazionale di Xavi Hernandez incassa una delle sconfitte più pesanti della propria storia recente, crollando dopo il convincente 7-0 rifilato alla Grecia. Una prestazione che ha lasciato il segno, soprattutto per l’atteggiamento mostrato in campo dagli Oranje. Al termine della partita Denzel Dumfries non ha cercato attenuanti, assumendosi le proprie responsabilità. Ancora più duro il giudizio del commissario tecnico, che ha chiesto un profondo cambiamento in vista dei prossimi impegni.

Dumfries ammette il fallimento: “Una prestazione inaccettabile”

Il capitano dell’Olanda non ha nascosto la propria delusione ai microfoni della NOS, definendo senza mezzi termini la prova della squadra: “È stata una prestazione disastrosa da parte nostra“. Dumfries ha riconosciuto anche le proprie responsabilità, soffermandosi sugli errori commessi in occasione delle reti tedesche: “Abbiamo concesso gol troppo facilmente e gli spazi erano troppo ampi. Non può succedere“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il difensore ha poi individuato le principali cause del tracollo: “Perdiamo le seconde palle, siamo troppo deboli nei duelli e lasciamo troppo spazio agli avversari nelle ripartenze“. Infine, la fotografia di una serata negativa: “È un fallimento collettivo. Questo non deve accadere e lo sappiamo. C’è rabbia e frustrazione, ma dobbiamo rimanere concentrati“.

Olanda umiliata, è la sconfitta più pesante dal 1959

Il 5-0 incassato a Berlino rappresenta la peggiore sconfitta dell’Olanda dal 1959, un risultato che rende ancora più difficile da digerire il confronto con la precedente goleada contro la Grecia. La Germania di Jurgen Klopp ha dominato la ripresa dopo il vantaggio firmato da Scherhant al 41′: Wirtz ha raddoppiato al 60′, poi Gruda ha illuminato la serata con due assist per Schlotterbeck e ancora Wirtz, prima di trovare personalmente la rete del definitivo 5-0 al 77′.

Gli Oranje non sono praticamente mai riusciti a reagire, mostrando limiti evidenti sia sul piano tecnico sia su quello caratteriale. Dumfries ha sottolineato il contrasto con la precedente prestazione: “Dopo la Grecia è davvero amaro, perché volevamo proseguire su quella strada“. Nonostante il pesante passivo, l’Olanda ha comunque conquistato i quarti di finale.

Xavi furioso: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi”

Se Dumfries ha parlato di fallimento collettivo, Xavi non è stato meno severo nel giudicare la prova dei suoi giocatori. Il commissario tecnico ha voluto innanzitutto chiedere scusa ai sostenitori olandesi: “Dobbiamo porgere le nostre scuse ai tifosi. Non abbiamo giocato a calcio. Non ho visto nulla dei nostri valori e della nostra mentalità. Da allenatore non riesco a capirlo“.

Il confronto con il 7-0 rifilato alla Grecia pochi giorni prima ha reso la delusione ancora più evidente: “Quella volta abbiamo giocato con passione e velocità. Oggi è stato completamente il contrario“. Xavi ha poi descritto la partita come uno shock personale: “Oggi è stato uno shock per me come allenatore. Dobbiamo ricostruire tutto da questo momento. È stato vergognoso“.

Rivoluzione in vista: Xavi non esclude nuovi convocati

Il tecnico non ha perso la calma nello spogliatoio, ma ha fatto capire che il risultato avrà conseguenze. Dopo aver parlato con la squadra per cercare di comprendere le ragioni del crollo, Xavi ha indicato chiaramente la strada da seguire: “Voglio semplicemente capire, ma questo non possiamo accettarlo. Da oggi dobbiamo cambiare molte cose. Abbiamo bisogno di giocatori con carattere“.

Parole che lasciano intravedere possibili esclusioni e un ricambio nelle prossime convocazioni. Interrogato sulla possibilità di vedere nuovi nomi nella lista dell’Olanda a marzo, il commissario tecnico ha risposto senza chiudere la porta: “È una decisione che spetta a me come allenatore. Abbiamo tempo fino a marzo“. La qualificazione ai quarti di finale non cancella dunque le ombre di Berlino: per gli Oranje si apre una fase di riflessione, con diversi equilibri della squadra destinati a essere rimessi in discussione.