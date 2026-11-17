La prova dell’arbitro Nyberg all'Olympiastadion di Berlino in Nations League analizzata al microscopio, il fischietto svedese ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è dovuto impegnare solo nel primo tempo l’arbitro Nyberg, quando ha dovuto domare i bollenti spiriti delle due nazionali ma ha sempre tenuto in pugno la gara. Un solo ammonito e pochi casi dubbi. Il Var Di Bello non è mai dovuto intervenire. Vediamo cosa è successo all’Olympiastadion di Berlino in Nations League.

Germania-Olanda, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ Scherhant cade a terra contro Dumfries, ma per l’arbitro non c’è niente. Al 35′ Treu tenta un dribbling su Gakpo appena fuori dall’area di rigore e poi va leggermente a sbattere contro il giocatore del Liverpool. Nyberg ritiene che non ci siano i presupposti per un fallo e lascia proseguire il gioco. Valido al 41′ il gol di Scherhant.

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Valanga di gol

Al 56′ dopo un piccolo alterco tra van Hecke e Kimmich, in cui il primo ha colpito il secondo allo stomaco, il gioco riprende. Regolare al 60′ il raddoppio di Wirtz così come il tris al 65′ di Schlotterbeck. Al 71′ a segno ancora Wirz. Al 77′ Gruda corona la sua straordinaria prestazione con un gol. Primo giallo all’86’, è per Meerdink – appena entrato – per un fallo su Pavlovic. Dopo 3′ di recupero finisce 5-0, la Germania si assicura sia il primo posto nel girone che la qualificazione ai quarti di finale di Nations League grazie a questa schiacciante vittoria. L’Olanda è seconda.

Chi è l’arbitro Nyberg

Svedese, 36 anni, Glenn Nyberg dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli. Positive le sue prestazioni nell’ultimo Mondiale americano.

I precedenti tra le due nazionali

Nei precedenti 18 vittorie tedesche, 19 pareggi e 12 successi orange.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soederkvist con Ladeback IV uomo, Di Bello al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Meerdink.