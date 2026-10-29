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Il mito di Giacomo “Ago” Agostini: il centauro più vincente della storia

Con 15 mondiali, correndo per anni in due categorie in contemporanea, Agostini è il motociclista più vincente di sempre, una vera leggenda delle due ruote

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Quindici titoli mondiali, 122 vittorie nei Gran Premi e un soprannome che gli appassionati di corse conoscono benissimo: Ago! Giacomo Agostini non è stato semplicemente un campione, bensì uno dei piloti che hanno trasformato il motociclismo in uno sport capace di conquistare il cuore di milioni di persone.

Il centauro più vincente della storia delle due ruote, con un record di titoli iridati raggiunto compiendo un’impresa praticamente senza eguali: correre, e primeggiare, in due mondiali in contemporanea. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera di Giacomo Agostini.

Il mito di Giacomo “Ago” Agostini: il centauro più vincente della storia AnsaFoto

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