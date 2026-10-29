Quindici titoli mondiali, 122 vittorie nei Gran Premi e un soprannome che gli appassionati di corse conoscono benissimo: Ago! Giacomo Agostini non è stato semplicemente un campione, bensì uno dei piloti che hanno trasformato il motociclismo in uno sport capace di conquistare il cuore di milioni di persone.
Il centauro più vincente della storia delle due ruote, con un record di titoli iridati raggiunto compiendo un’impresa praticamente senza eguali: correre, e primeggiare, in due mondiali in contemporanea. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera di Giacomo Agostini.