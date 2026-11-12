Il riconoscimento arriva dopo il botta e risposta tra il suo agente e il ct della Nazionale. Sui social spunta anche il commento del compagno di squadra Raimondo

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A 29 anni e dopo cinque gol nelle prime 11 presenze della sua carriera in Serie A, Giacomo Calò aveva sperato nella chiamata di Roberto Mancini. Per vestire l’azzurro della Nazionale dovrà attendere ancora, ma le scintille tra il suo agente, Vincenzo Pisacane, e il ct rischiano di precludergli le porte dell’Italia. Oggi, però, il centrocampista rivelazione del Frosinone ha più di un motivo per sorridere. Se vogliamo, si è preso la rivincita sul Mancio. Sì, perché il classe 1997 di Trieste riceverà il premio di miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre nel pre-partita della gara con il Parma, in programma sabato 28 novembre allo stadio Stirpe.

Calò, niente Nazionale: scintille tra il procuratore e Mancini

L’esclusione di Calò dai convocati dell’Italia per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio ha scatenato la polemica. Vincenzo Pisacane, procuratore del centrocampista del Frosinone, ha contestato la scelta del ct a Tuttomercatoweb, ricordando i cinque gol e l’assist messi a referto dal suo assistito. “Mi auguro che la mancata convocazione non sia la morte della meritocrazia”, aveva dichiarato l’agente, sottolineando come a suo giudizio nessuno dei centrocampisti chiamati avesse numeri migliori. La replica di Mancini non si è fatta attendere: “Non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase. Quando servirà lo faremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore”.

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La rivincita di Calò, premiato dalla Serie A: è il miglior giocatore di ottobre

La mancata chiamata in Nazionale non ha impedito a Calò di ricevere un riconoscimento prestigioso. La Lega Serie A lo ha infatti eletto EA SPORTS FC Player of the Month di ottobre, premiando così il suo rendimento con il Frosinone. Il classe 1997 ha superato una concorrenza di alto livello: nella sestina dei candidati figuravano, infatti, Douvikas, Isaksen, Krstovic, McTominay e Thuram. A decidere sono stati i voti dei tifosi online, combinati con le analisi statistiche e i dati di movimento raccolti attraverso il sistema Hawk-Eye. Nel mese preso in considerazione, Calò ha realizzato tre gol in quattro partite, portando a cinque le reti complessive in campionato, a cui si aggiunge un assist.

Il trofeo gli sarà consegnato il 28 novembre, prima di Frosinone-Parma allo Stirpe. “Giacomo Calò è una delle storie più belle e sorprendenti di questo avvio di stagione – ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo –. Ciò che colpisce davvero è la capacità di interpretare il ruolo di centrocampista moderno, unendo visione di gioco, intensità e una pericolosità costante dalla distanza. L’incontro con mister Alvini a Frosinone ha segnato la svolta di una carriera costruita con pazienza, sacrificio e fiducia nei propri mezzi”.

Raimondo ‘incredulo’ per la carta di Calò: cosa non torna

A far sorridere Calò ci hanno pensato anche i compagni di squadra, che hanno notato una curiosa discrepanza nella card contenente le sue skills. Nell’immagine condivisa su Instagram, il centrocampista presenta un 67 alla voce tiro, un valore che non rende giustizia alla sua specialità, soprattutto dopo i gol messi a segno in questo avvio di stagione. Tra i commenti spicca quello dell’attaccante Antonio Raimondo, che ha reagito con sorpresa: “88 fisico? 67 tiro?”. Anche Terzic ha voluto dire la sua, ironizzando con un “199+ Tiro”.

Tifosi spiazzati dalla mancata convocazione di Mancini

Non potevano mancare le reazioni dei tifosi, soprattutto quelle legate alla decisione di Mancini di escluderlo dalla lista dei convocati per il doppio e decisivo impegno dell’Italia in Nations League. “Immagina non convocare in Nazionale il giocatore italiano più in forma del campionato…”, punge Kekko. Matteo rivolge una domanda al ct: “Perché continui a convocare Ricci?”.

Il ‘Pittore’ – questo il soprannome di Calò – ha conquistato proprio tutti, ma c’è anche chi difende la scelta del Mancio. “Dobbiamo preparare Europeo e Mondiale, e ripartire da zero. Calò ha 29 anni ed è alla prima mezza stagione buona in Serie A in un Frosinone dove tutto sta girando bene – commenta un utente –. Se fra due anni si sarà confermato un grande giocatore, lo chiami per l’Europeo insieme ai vari Barella e Tonali. Ma, ad oggi, non ha senso”.