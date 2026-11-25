Non solo grandissima abilità tra i pali, ma anche e soprattutto la capacità di ispirare e guidare i compagni nelle difficoltà

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Un portiere davanti a migliaia di spettatori, gli occhi di un’intera nazione addosso, pronto a buttarsi su un pallone neanche fosse l’ultimo della sua vita. Un po’ come Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, Gigi Buffon ha superato avversari, difficoltà e sfide che avrebbero potuto mettere in ginocchio chiunque. Carrarese, classe 1978, cresce in una famiglia di sportivi. Il suo sogno è diventare centrocampista ma, dopo aver visto le parate del portiere camerunense Thomas N’Kono ai Mondiali del 1990, decide di cambiare ruolo.

Da quel momento comincia una carriera semplicemente strepitosa, quella dell’estremo difensore più forte della storia del calcio. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutti i motivi per cui Gigi Buffon e Il Gladiatore, forse, non sono poi così diversi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp