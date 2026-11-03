Il Giro d'Italia 2027 è bellissimo, ma attirare i big sarà un problema. Vingegeaard pronto a sfidare Del Toro?

La presentazione del Giro numero 110 ha convinto tutti, ma ora c'è da convincere i big a venire in Italia (e non sarà semplice). Guercilena è fiducioso: "Abbiamo rimesso salite iconiche al centro di tutto"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Alla fine è tutto come già lo avevano dipinto e previsto: un Giro d’Italia “vecchio stile”, con tanti chilometri a cronometro (quasi 60, anche se un terzo sono tutti in salita), le vette più iconiche dei passi alpini belle presenti (Zoncolan, Gavia e Mortirolo, che verrà affrontato due volte) e qualche tappa adatta ad avventurieri, di quelle che piacciono tanto al pubblico perché definite “nervose”. Insomma, un piatto ricco che pure dovrà fare i conti una volta ancora con la difficoltà a convincere i big a scegliere la corsa rosa piuttosto che il Tour o la Vuelta. Ma il calendario al solito sarà spietato, quest’anno forse ancora di più, pensando al fatto che in Spagna si correrà dopo il mondiale in Alta Savoia di fine agosto.

Guercilena, il ritorno al passato mette tutti d’accordo

Più di così, la “nuova” RCS a trazione Luca Guercilena non poteva fare. “Abbiamo studiato molto bene il percorso e si, oltre ai commenti già positivi che abbiamo ricevuto, è evidente che ci aspettiamo che possa attirare anche i corridori più forti al mondo”, spiega il neo direttore di gara, che ha preso il posto del crepuscolare Mauro Vegni.

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“Abbiamo alternato tappe impegnative a giornate meno dure e a un paio di cronometro che potranno comunque servire a tanti per recuperare il tempo perso nelle frazioni a loro meno congeniali. Un Giro per scalatori? Dipende dai punti di vista. Mi accontento di sapere che la corsa possa rimanere aperta sino alla fine. Chiaro che la classifica generale si deciderà sulle salite dell’ultima settimana, che sono anche grandi salite, anima e storia del Giro d’Italia”.

Non c’è stato spazio per i compromessi, come avveniva in passato e come fatto ad esempio quest’anno dal Tour: “Tornare sulle montagne rese celebri dalle imprese di tanti corridori del passato è un qualcosa in più che rende il Giro ancora più speciale. Era doveroso tornare a battere certe strade. E non abbiamo dimenticato proprio nessuno: anche i finali di tappa nei circuiti automobilistici sono volti a promuovere l’idea di un ciclismo più sicuro, e che guarda anche al mondo giovanile”.

Pogacar ed Evenepoel andranno comunque al Tour

I commenti, come affermato da Guercilena, sono stati in larga misura positivi. Ciò non toglie che sperare di vedere certi calibri sarà impresa ardua: Pogacar dopo la rovinosa caduta alla Vuelta utilizzerà la prima parte di 2027 per rientrare gradualmente e poi puntare tutto su Tour, mondiale e Vuelta (dove ha un conto in sospeso da saldare per completare la triplice corona, sfuggita in malo modo lo scorso agosto).

Evenepoel non ha chiuso la porta ma chiaramente andrà al Tour, dove avrà 71 chilometri a cronometro (e tappe di montagna meno dure del solito) per accorciare la forbice dallo sloveno. Stesso discorso da fare per Seixas: impossibile pensare che la Decathlon CMA CGM decida di tener fuori dalla grand boucle il corridore che nelle intenzioni dovrà riportare la Francia sul gradino più alto del podio, da dove manca dal 1985 con Bernard Hinault (se non sarà nel 2027, comunque negli anni a venire).

Del Toro favorito: sarà Vingegaard il grande rivale?

Potrebbe toccare a Vingegaard “salvare” la corsa rosa? La Visma ha pubblicamente elogiato RCS per come ha disegnato il Giro, e visto che c’è molta più salita che al Tour chissà che al danese non venga voglia di tentare il bis, così poi da andare a giocarsi tutte le proprie carte al mondiale (dove potrebbe fare il suo debutto assoluto con la nazionale danese, essendo molto adatto agli scalatori) e poi di nuovo alla Vuelta, dove potrebbe riproporsi l’atavico duello con Pogacar, soltanto spostato più a Ovest e più avanti nel calendario.

Del Toro, se (come pare) avrà via libera da Pogacar, al Giro dovrebbe tornare, e farlo con i gradi del logico favorito. Uno scontro tra il messicano e Vingegaard, magari con un italiano a fare da terzo incomodo (Pellizzari più di Ciccone e Tiberi, con Piganzoli a quel punto destinato a fare il gregario e Finn pronto a concedersi un anno di apprendistato), non sarebbe certo da disprezzare. Magari con un Florian Lipowitz, un Felix Gall o un Oscar Onley a lottare fino alla fine per il podio. No, non sarebbe affatto male. Perché il disegno è bello, le montagne iconiche, e sarebbe un peccato sciupare tutto il ben di Dio solo in nome del vil denaro (che al Tour smuove mari e monti e attira sponsor come le cavallette).