Giro d'Italia 2027 con un finale per scalatori: senza Pogacar ed Evenepoel sarà sfida tra Del Toro e Seixas?

Domani a Roma si presenta la 110a edizione del Giro d'Italia, alla quale però non dovrebbero prendere parte i due big (in dubbio anche Vingegaard). Le anticipazioni e i protagonisti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Domani mattina il mondo conoscerà tutti i segreti dell’edizione numero 110 del Giro d’Italia, e chissà che nei giudizi non ci scappi pure la lode. Quella che RCS avrebbe voluto tanto andare a cercare, piazzando prima alcune tra le montagne più iconiche dei versanti alpini e dolomitici, poi sperando in qualche presenza illustre, perché per fare concorrenza a Tour a Vuelta servono i corridori, al di là del percorso e della bellezza (innegabile) del territorio. Un proposito verso il quale l’organizzazione della corsa rosa, affidata da quest’anno a Luca Guercilena, tenderà con tutte le proprie forze. Anche perché il Giro2027 si presenterà molto diverso dal Tour appena presentato, che ha rimesso al centro le cronometro, rinunciando a qualche salita.

La partenza da Trieste, poi tante chance per i velocisti

La presentazione del Giro avverrà domattina all’Auditorium “Parco della Musica” di Roma, ma del Giro che verrà si conosce praticamente già tutto. Un percorso duro, dove le montagne faranno nuovamente selezione (Mortirolo, Gavia e Zoncolan su tutte), ma dove torneranno anche le cronometro (ce ne saranno un paio, anche se con chilometraggio inferiore rispetto ai 71 km del Tour).

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Un Giro che partirà da Trieste, per sconfinare anche nella vicina Slovenia (un assist per Pogacar?), che all’inizio proporrà tappe abbastanza ondulate e che vivrà il clou nel finale della prima settimana con la tappa dei muri marchigiani, quella che ricorderà il compianto Michele Scarponi a 10 anni dalla tragica scomparsa. ù

La cronoscalata di Campo dbi Giove potrebbe contribuire a dettare i primi verdetti in chiave generale, così come quella al Monte Livata che chiuderà idealmente la prima parte della corsa. Nella seconda settimana, occhio alla salita di Zum Zeri, in Lunigiana, e all’arrivo sulle Alpi Orobie, altro terreno ideale per creare delle crepe ai piani alti.

Finale con dislivello clamoroso: roba per scalatori puri

La cronometro in programma sul circuito di Monza (ci saranno anche Misano e il Mugello come arrivi di tappa: sembra un omaggio al neo campione del mondo Antonelli) aprirà la strada al gran finale di Giro, che nella terza settimana promette tappe spettacolari e piene di dislivello. Saranno oltre 6.000 i metri della frazione che da Sondrio arriverà all’Aprica, con doppio passaggio del Mortirolo e l’aggiunta del Gavia (probabile Cima Coppi).

Più “leggera” quella prevista con arrivo a Madonna di Campiglio, preceduta dalla scalata del Passo Daone, preludio alle frazioni sulle montagne friulane con lo Zoncolan giudice ultimo della corsa. Che con un disegno così marcatamente “montano” non potrà che strizzare l’occhio agli scalatori puri: sarebbe piaciuto tanto a Vingegaard e Pogacar, ma entrambi sembrano destinati a fare altre scelte (almeno lo sloveno, che punterà a conquistare il sesto Tour per poi dare la caccia al mondiale a fine agosto e poi alla Vuelta, quest’anno spostata tutta dentro settembre).

Del Toro l’uomo da battere, Seixas ci pensa su

Chi sarà insomma al via del Giro 2027? I ben informati dicono che potrebbe profilarsi un duello a viso aperto tra Isaac Del Toro e Paul Seixas, sebbene quest’ultimo sembrerebbe più adatto a giocarsela al Tour che non in una corsa così tanto selettiva e piena di montagne impervie. Del Toro invece ha ragione di essere un favorito: al Tour andrà a lavorare per Pogacar, dunque al Giro avrebbe campo libero.

Un percorso così non può che invogliare gente come Enric Mas (recente vincitore della Vuelta), Richard Carapaz, Oscar Onley e Felix Gall, gente solitamente abituata a darsele di santa ragione, ma sulle strade spagnole. Improbabile anche la presenza di Remco Evenepoel: il belga ha alzato l’asticella e vuole prendersi il Tour, dove troverà tante cronometro amiche a dare manforte ai suoi desideri. Ecco allora che il terzo incomodo al Giro potrebbe essere uno tra Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone o Davide Piganzoli, specie se quest’ultimo avesse via libera (quindi in assenza di Vingegaard).