Con la vittoria del Monza sulla Fiorentina è terminata la dodicesima giornata di Serie A, ma è già il momento di cominciare a pensare alla tredicesima. È stato infatti pubblicato il resoconto del Giudice Sportivo, che però non ha dovuto ratificare neanche una squalifica. Nessun giocatore, infatti, ha ricevuto un cartellino rosso in campo e nessun diffidato ha ricevuto un’ammonizione. Non mancano però i cartellini gialli e le ammende per le società, ma soprattutto una per l’ex Juventus Federico Cherubini, ora al Parma.
- Gli ammoniti della dodicesima giornata di Serie A: brutte notizie per il Lecce
- Multato Cherubini, la motivazione
- Le ammende alle società
Gli ammoniti della dodicesima giornata di Serie A: brutte notizie per il Lecce
Neanche un rosso, quindi, ma sono diversi i cartellini gialli estratti nel corso della dodicesima giornata di campionato. I più pesanti sono senza ombra di dubbio quelli ricevuti da Danilo Veiga e Siebert del Lecce, entrambi alla loro quarta ammonizione e quindi ufficialmente in diffida. Alla prossima scorrettezza verranno squalificati. Oltre a loro due, sono stati in totale 18 i giocatori ad aver ricevuto un cartellino giallo per motivazioni varie che vanno dalle proteste verso gli ufficiali di gara fino a comportamenti scorretti in campo.
- QUARTA SANZIONE (diffida): Danilo Veiga, Siebert
- TERZA SANZIONE: Dragusin, Oyono, Carlos Augusto, Bernardeschi
- SECONDA SANZIONE: Cisse, Cittadini, Comuzzo, Gilmour, Monterisi, Palma, Thorstvedt, Pellegrini
- PRIMA SANZIONE: Calò, Valeri, Solet, Zappacosta
Multato Cherubini, la motivazione
Ma il Giudice Sportivo non ha punito soltanto i calciatori, ma anche allenatori e dirigenti. L’allenatore dell’Udinese Paolo Zanetti è stato ammonito, mentre è andata peggio a Federico Cherubini. L’Ad del Parma, infatti, nel corso della sfida contro la Roma ha apertamente criticato le scelte dell’arbitro Sozza e per questo ha ricevuto un’ammenda da ben 10mila euro.
- AMMENDA DI €10.000,00 CHERUBINI Federico (Parma): per avere, durante l’intervallo e al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l’operato arbitrale con atteggiamenti e parole irriguardose. Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.
Le ammende alle società
Non mancano poi le multe alle società, che hanno permesso ai loro sostenitori di lanciare oggetti pericolosi in campo o che hanno fatto iniziare le partite in ritardo.
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi ed un accendino sul terreno di giuoco ed un fumogeno ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio del secondo tempo; recidiva reiterata.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del secondo tempo; recidiva.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del secondo tempo; recidiva.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino sul terreno di giuoco e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del secondo tempo.
- Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.