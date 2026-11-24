Dalla pesante multa per il dirigente del Parma fino alle 18 ammonizioni: tutte le decisioni del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata di Serie A

Con la vittoria del Monza sulla Fiorentina è terminata la dodicesima giornata di Serie A, ma è già il momento di cominciare a pensare alla tredicesima. È stato infatti pubblicato il resoconto del Giudice Sportivo, che però non ha dovuto ratificare neanche una squalifica. Nessun giocatore, infatti, ha ricevuto un cartellino rosso in campo e nessun diffidato ha ricevuto un’ammonizione. Non mancano però i cartellini gialli e le ammende per le società, ma soprattutto una per l’ex Juventus Federico Cherubini, ora al Parma.

Gli ammoniti della dodicesima giornata di Serie A: brutte notizie per il Lecce

Neanche un rosso, quindi, ma sono diversi i cartellini gialli estratti nel corso della dodicesima giornata di campionato. I più pesanti sono senza ombra di dubbio quelli ricevuti da Danilo Veiga e Siebert del Lecce, entrambi alla loro quarta ammonizione e quindi ufficialmente in diffida. Alla prossima scorrettezza verranno squalificati. Oltre a loro due, sono stati in totale 18 i giocatori ad aver ricevuto un cartellino giallo per motivazioni varie che vanno dalle proteste verso gli ufficiali di gara fino a comportamenti scorretti in campo.

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QUARTA SANZIONE (diffida) : Danilo Veiga, Siebert

: Danilo Veiga, Siebert TERZA SANZIONE : Dragusin, Oyono, Carlos Augusto, Bernardeschi

: Dragusin, Oyono, Carlos Augusto, Bernardeschi SECONDA SANZIONE : Cisse, Cittadini, Comuzzo, Gilmour, Monterisi, Palma, Thorstvedt, Pellegrini

: Cisse, Cittadini, Comuzzo, Gilmour, Monterisi, Palma, Thorstvedt, Pellegrini PRIMA SANZIONE: Calò, Valeri, Solet, Zappacosta

Multato Cherubini, la motivazione

Ma il Giudice Sportivo non ha punito soltanto i calciatori, ma anche allenatori e dirigenti. L’allenatore dell’Udinese Paolo Zanetti è stato ammonito, mentre è andata peggio a Federico Cherubini. L’Ad del Parma, infatti, nel corso della sfida contro la Roma ha apertamente criticato le scelte dell’arbitro Sozza e per questo ha ricevuto un’ammenda da ben 10mila euro.

AMMENDA DI €10.000,00 CHERUBINI Federico (Parma): per avere, durante l’intervallo e al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l’operato arbitrale con atteggiamenti e parole irriguardose. Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.

Le ammende alle società

Non mancano poi le multe alle società, che hanno permesso ai loro sostenitori di lanciare oggetti pericolosi in campo o che hanno fatto iniziare le partite in ritardo.