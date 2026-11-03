Giudice Sportivo Serie A: squalificato Marianucci e multato il Napoli, un turno anche al medico del Genoa

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi all’ultimo turno di Serie A. Sono soltanto due i calciatori fermati per una giornata, entrambi espulsi per doppia ammonizione. Non mancano, però, le sanzioni a carico delle società, con sei club multati per il comportamento dei propri tifosi o per ritardi nell’inizio delle gare. Un turno di squalifica anche per Riccardo Saporiti, medico del Genoa.
I calciatori squalificati
Sono soltanto due i calciatori squalificati in seguito a un’espulsione (somma di ammonizioni) rimediata nell’ultimo turno di Serie A:
- MARIANUCCI Luca (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
- OBERT Adam (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Le multe alle società
Il Giudice Sportivo ha multato anche diverse società per il comportamento tenuto dai propri tifosi:
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere uno sparuto gruppo di sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei tifosi della Società avversari.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Sanzionato un medico del Genoa
Non solo club e calciatori, anche un membro di uno staff medico ha subito una sanzione da parte del Giudice Sportivo. Si tratta del dottor Saporiti del Genoa, colpevole di aver protestato in modo veemente nel corso del match contro il Lecce:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- SAPORITI Riccardo (Genoa): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.