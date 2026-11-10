Giudice Sportivo Serie A: che stangata per lo staff del Milan, la decisione su Ndiaye, tutti gli squalificati

Non solo calciatori e allenatori: pesanti sanzioni anche per gli staff, con il Milan tra i club più colpiti. Multate cinque società, il quadro completo

Il verdetto del Giudice Sportivo è arrivato e non sono mancate le sorprese dopo l’ultimo turno di campionato. Tra cartellini rossi, proteste e provvedimenti disciplinari, sono diversi i protagonisti costretti a fermarsi per una giornata. Riflettori puntati soprattutto sul Milan, che ha incassato una vera e propria stangata dopo la sfida vinta contro il Genoa: quattro componenti dello staff rossonero sono stati squalificati. Nel provvedimento trovano spazio anche Ndiaye, espulso contro il Bologna, e Juric, protagonista di un finale incandescente. Pesanti anche alcune multe alle società: ecco tutte le decisioni e cosa cambia in vista della prossima giornata.

Ndiaye, la squalifica dopo il rosso diretto

A far discutere nella scorsa giornata è stato l’episodio che ha cambiato subito il volto di Parma-Bologna con protagonista Ndiaye. Il difensore crociato è finito sotto la lente del VAR per un contatto con Odgaard, lanciato verso la porta: inizialmente l’arbitro Zufferli ha lasciato proseguire, ma dopo il richiamo all’on field review è tornato sui propri passi e ha estratto il cartellino rosso per fallo su una chiara occasione da rete. Una decisione che ha scatenato le proteste del Parma. Come sottolineato anche da Luca Marelli su DAZN, il DOGSO era ravvisabile, ma l’attenzione si è concentrata anche sulla trattenuta di Odgaard ai pantaloncini del difensore senegalese. Secondo l’esperto arbitrale, il VAR avrebbe dovuto mostrare a Zufferli tutte le immagini disponibili, compresa quella relativa alla trattenuta dell’attaccante. Ora, tenendo conto di tutte queste variabili, è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica: una sola giornata, quindi il difensore non ci sarà contro la Roma.

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CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Oltre Ndiaye, il Giudice Sportivo ha sanzionato anche Bracaglia per somma di ammonizione. Il centrale non ci sarà nella trasferta a San Siro contro il Milan.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRACAGLIA Gabriele (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Gli allenatori sanzionati

Non solo giocatori, il Giudice Sportivo ha avuto molto da fare anche con alcuni allenatori. In particolare con Juric, protagonista nel finale di Monza-Atalanta, che si è acceso dopo le proteste per un presunto rigore non concesso ai brianzoli. Il tecnico, già ammonito in precedenza, è uscito dall’area tecnica e ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del vice allenatore dell’Atalanta. Il quarto uomo ha poi ravvisato l’arbitro Allegretta, che ha sventolato il rosso al mister.

A seguire tutte le sanzioni del Giudice Sportivo nei confronti degli allenatori o membri dello staff:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE

JURIC Ivan (Monza): (Terza sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’allenatore in seconda della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BATISTA FERRO DOS SA Emanuel Jose (Milan) : per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente. IANNI Marco (Atalanta) : per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

: per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. SCARPI Alessio (Genoa): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Milan, che stangata dal Giudice Sportivo

Non solo un membro dello staff di Amorim, nel Milan sono volati anche altri rossi nel corso del match contro il Genoa, sventolati soprattutto dopo il mancato rosso a Marcandalli dopo un fallo su Rabiot, valutato come SPA e non come DOGSO (chiara occasione da gol). A scontare la squalifica saranno il medico Mazzoni e l’operatore sanitario Mantovani.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAZZONI Stefano (Milan) : per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente. MANTOVANI Diego (Milan): per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

Le multe alle società

Non sono mancate diverse ammende anche ai club, in particolare per dei ritardi ingiustificati, ma anche per il comportamento scorretto dei tifosi, come riportato nel comunicato: