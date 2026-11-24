Annunciate le convocazioni ufficiali per la prima tappa della trasferta nordamericana, e un po' a sorpresa c'è anche Goggia nell'elenco delle gigantiste per Killington. In slalom torna Beatrice Sola

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Se una pista si chiama “Superstar” è sacrosanto il pensiero che una come Sofia Goggia non può restare a guardare. E infatti a Killington, dove nel fine settimana scattano le prime gare della parentesi nordamericana, la bergamasca è pronta a fare il suo debutto stagionale. Un debutto che arriva di soppiatto, perché in tanti erano portati a pensare che Sofi sarebbe rientrata direttamente nelle gare veloci di Beaver Creek. E invece sarà il gigante nel Vermont a tenere a battesimo la polivalente azzurra, che aveva saltato quello inaugurale di Soelden a causa dei ritardi nella preparazione fisica, dovuti principalmente al doppio virus contratto nel ritiro di Ushuaia.

Goggia torna dove conquistò il primo podio in CdM

La “Superstar” di Killington è una pista che Goggia evoca tanti bei ricordi. Perché proprio 10 anni fa arrivò nella località del Vermont il primo dei 69 podi conquistati in carriera, con il terzo posto nel gigante del 26 novembre. La ricorrenza particolare potrebbe essere stata una delle molle che ha spinto la sciatrice lombarda ad anticipare l’ora del rientro, che salvo sorprese includerà anche i due giganti in programma nel week-end successivo a Mont Treblant.

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Dopo settimane vissute un po’ nell’incertezza, prima in attesa di conoscere la diagnosi del problema che l’aveva costretta a fare rientro in Italia dall’Argentina, poi cercando di massimizzare al meglio il lavoro per tornare sugli sci nel minor tempo possibile, Goggia è riuscita dunque a risolvere il primo rebus, quello appunto legato alla data di rientro.

Chiaramente il gigante rimane la disciplina nella quale Sofi ha raccolto meno risultati rispetto a discesa e supergigante, e quindi anche una qualificazione alla seconda manche potrebbe essere vista come un ottimo risultato (avrà comunque un buon pettorale, essendo ancora nei primi gruppi di merito).

Della Mea punta azzurra. In slalom torna Beatrice Sola

Gianluca Rulfi, direttore tecnico delle discipline tecniche, ha convocato 11 atlete per la tappa del Vermont. Con Goggia al via ci saranno anche Laura Pirovano (che prosegue nella sua annata dove cercherà di dedicarsi in modo molto più marcato anche al gigante), Marta Bassino (qui vincitrice nel 2019), Asja Zenere e Lara Della Mea, che a Soelden è stata la migliore delle italiane.

Confermate rispetto al debutto sul Rettenbach anche Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Emilia Mondinelli e Anna Trocker, quest’ultima a caccia della prima qualificazione alla seconda manche dopo un avvio di stagione in salita. Rispetto a Soelden manca Tatum Bieler, che verrà dirottata sulle gare di Coppa Europa.

Domenica poi spazio al terzo slalom speciale stagionale, col ritorno di Beatrice Sola (ottima 19esima a Levi) che ha vinto la gara sulla Levi Black di Coppa Europa, motivo per il quale era assente lo scorso fine settimana a Gurgl.