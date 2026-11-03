Il portiere si è infortunato durante il riscaldamento dell'ultimo allenamento re gara: Gasp in bilico per l'estremo difensore che deve schierare contro i Red Devils

Per la partita della carriera, stringerà i pugni e spingerà fino all’ultimo secondo possibile. In fondo, Pierluigi Gollini a Manchester era approdato nel lontano 2012 sponda United che aveva appena 17 anni e una valigia stracolma di travestimenti e identità. Una porta girevole basta a invertire il senso delle cose e quel debutto con la maglia di una big europea non è arrivato nonostante le premesse potessero essere messe tutte in fila, coerenti. Come se l’Old Trafford si rivelasse il palco scelto per mettere in scena un’opera lirica, e non una sfida valevole per la giornata di Champions League, ecco che l’occasione restituita a Gollini si allontana. D’altronde ogni dramma è un falso, quando si scorrono i libretti. Il portiere della Roma si sarebbe lievemente infortunato proprio durante l’ultima rifinitura proprio alla schiena. Un’assurdità che mette a repentaglio la sua presenza e getta nel dubbio Gian Piero Gasperini che deve superare il pregiudizio, a Manchester.

Come arriva Gollini alla sfida, forte dubbio

Gasperini ha già perso Svilar, titolare tra i pali, e vedersi costretto a schierare il terzo portiere giallorosso ovvero Devis Vasquez, ex Empoli e Milan, che non gioca una gara ufficiale dal 27 aprile 2026, non è rassicurante. Rischio inevitabile, se Gollini non riuscirà a scendere in campo nell’undici titolare. L’alternativa sarebbe addirittura più azzardata: Giorgio De Marzi, nazionale statunitense under 19 e portiere della primavera giallorossa. Sarebbe questa la mossa, l’azzardo che Gasp potrebbe avanzare, a questo punto e a poche ore dal fischio d’inizio?

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Probabili formazioni

Quella tra Manchester United e Roma rischia di essere già decisiva in chiave classifica: la squadra di Gasperini si presenta a Old Trafford coi favori del pronostico, considerato lo stato di evidente difficoltà dei Red Devils, con la panchina di Carrick che sembra sempre più traballante.

Giallorossi con il consueto 3-4-2-1 ma che rischiano di dover rinunciare a Gollini: problemi alla schiena per l’ex portiere dell’Atalanta, come dicevamo che spingono in alto le quotazioni del possibile inserimento in formazione di Vasquez. Per il resto, uno tra Mora e Pisilli agirà da trequartista al fianco di Soulé, alle spalle di Malen. Dubbio sulla fascia destra, con Molina, Lulli e Rensch che si giocano una maglia. In difesa rientra Mancini. Riassumendo, questi dovrebbero essere i due undici in campo:

Manchester Utd (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Baleba, Mainoo; Mbeumo, Tielemans, Cunha; Bruno Fernandes. All. Carrick

Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Baleba, Mainoo; Mbeumo, Tielemans, Cunha; Bruno Fernandes. All. Carrick Roma (3-4-2-1): Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Cristante, De Roon, Wesley, Soulé, Pisilli, Malen. All. Gasperini.

Manchester United (4-2-3-1) Lemmens; Dalot, Maguire, de Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernades, Mount; Mbuemo. All. Carrick.

Chi è Giorgio De Marzi

Gasperini potrebbe optare, se costretto, per Giorgio De Marzi, golden boy del vivaio e possibile alternativa al terzo portiere. Classe 2007, l’estremo difensore è nato negli Stati Uniti dove la sua famiglia si trovava per ragioni di lavoro per far rientro, poi, in Italia qualche tempo dopo e stabilirsi a San Cesareo. Il portiere della Roma U20 ha il passaporto statunitense utile a permettergli di occupare, stabilmente, un posto tra i pali quando si tratta di Nazionale pur essendo cresciuto, di fatto, a ridosso della Capitale.

La sua carriera sportiva è legata al settore giovanile di Trigoria dove è arrivato nel 2021, ad appena 14 anni. Stimato dall’ex tecnico Daniele De Rossi, oggi al Genoa, sarebbe al debutto in Champions League sempre che Gollini non ce la faccia e Gasp tenti la carta meno probabile stupendo gli avversari.