Tutte le info per seguire live il Gp di Las Vegas 2026: orari di prove, qualifiche e gara

Il Gp di Las Vegas si corre il 22 novembre 2026 sul Las Vegas Strip: 21ª prova del Mondiale, con 50 giri e 309,958 km da percorrere. Si arriva dal Gp del Brasile dell’8 novembre, vinto da Lando Norris davanti a Max Verstappen e Isack Hadjar. In classifica guida Kimi Antonelli con 390 punti, seguito da Verstappen a 279 e George Russell a 262; Lewis Hamilton è quarto a 261.

Las Vegas può rimescolare la corsa alle posizioni di vertice: Norris cerca continuità dopo il successo brasiliano, mentre Verstappen può provare a ridurre il distacco da Antonelli. Alle loro spalle il confronto è serrato: un solo punto separa Russell e Hamilton, con Charles Leclerc a 249 e Norris a 246. Per la Ferrari l’obiettivo può essere risalire dopo l’ottavo e il nono posto in Brasile; per la Mercedes, prima tra i costruttori con 652 punti contro i 510 della Rossa, difendere il vantaggio in pista.

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Orari del Gp di Las Vegas

Il Gp di Las Vegas inizia con due sessioni di prove libere venerdì, seguite sabato dalla terza sessione e dalle qualifiche. Domenica è in programma la gara: ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.

Venerdì 20 Novembre

01:30: Prove Libere 1

05:00: Prove Libere 2

Sabato 21 Novembre

01:30: Prove Libere 3

05:00: Qualifiche

Domenica 22 Novembre

05:00: Gara (50 giri)

Dove vedere in diretta il Gp di Las Vegas

Tutte le sessioni del Gp di Las Vegas sono visibili in diretta su Sky, su abbonamento, e in streaming su NOW. La gara della domenica sarà trasmessa su Sky Sport 1 e Sky Sport F1. Segui qualifiche e gara live anche su Virgilio Sport.

FAQ Quando si corre il Gp di Las Vegas 2026 e a che ora? La gara è in programma domenica 22 novembre 2026 alle 05:00 italiane, sulla distanza di 50 giri. Dove vedere il Gp di Las Vegas in diretta tv? Tutto il weekend è visibile su Sky, su abbonamento. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport F1. Come vedere il Gp di Las Vegas in streaming? Prove libere, qualifiche e gara sono disponibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.

Ansa