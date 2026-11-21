Un contatto, un dito medio e una nuova polemica tra Max Verstappen e George Russell. L'olandese riceve soltanto un richiamo, mentre il pilota Mercedes chiede provvedimenti.

Max Verstappen se la cava con un richiamo dopo il contatto e il dito medio rivolto a George Russell nelle FP3 del GP di Las Vegas. Il pilota Mercedes non ci sta e attacca l’olandese, riaccendendo una rivalità che va avanti da anni. Con Lando Norris terzo in griglia, la tensione tra i due può diventare un’opportunità preziosa per la McLaren.

Verstappen-Russell, scintille a Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas si accende ancora prima della gara. Durante le FP3, Max Verstappen e George Russell sono arrivati al contatto alla curva 14: l’olandese aveva superato la Mercedes del britannico sul rettilineo della Strip, per poi rallentare davanti al rivale e cambiare più volte traiettoria in frenata.

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Russell ha tentato il sorpasso all’interno e le due monoposto si sono toccate. A rendere la scena ancora più tesa ci ha pensato Verstappen, che dopo l’episodio ha affiancato la Mercedes mostrando il dito medio al britannico. I commissari hanno giudicato irregolare la condotta dell’olandese, parlando di guida imprevedibile in frenata, ma hanno scelto di limitarsi a un richiamo ufficiale: nessuna penalità in griglia per Max che partirà dalla pole con George al suo fianco.

Russell attacca: “Si crede superiore a tutti”

La decisione della FIA non ha chiuso la questione. Russell ha riconosciuto che il richiamo fosse una sanzione adeguata, ma ha poi affondato il colpo contro il quattro volte campione del mondo. “Non accetto che qualcuno mi danneggi così e poi se ne vada in giro comportandosi come se fosse più grande e migliore di tutti”, ha dichiarato, aggiungendo che “qualcuno deve metterlo al suo posto”.

Secondo il pilota Mercedes, non si tratta di un episodio isolato: “Lui lo fa settimana dopo settimana, con tanti piloti e tutti lo accettano”. L’olandese, dal canto suo, ha liquidato la polemica con poche parole: “Non voglio nemmeno sprecare il mio tempo” e ha sostenuto di non aver mai sentito parlare dell’accordo informale tra piloti per non ostacolarsi durante i giri di preparazione.

Toto Wolff: “Tra Max e George c’è sempre pepe”

A provare a riportare la discussione su binari più diplomatici è intervenuto anche Toto Wolff. Il team principal Mercedes ha preferito non schierarsi apertamente: “Non voglio esprimere giudizi. Max e George si conoscono dai tempi dei kart e tra loro c’è sempre stata una dinamica particolare. Spero che non ci siano penalità per nessuno”.

Una rivalità, insomma, che ha radici lontane e che non nasce certo a Las Vegas. Wolff ha poi speso parole importanti per il suo pilota, commentando il rendimento mostrato nel weekend con un eloquente “George sta volando”. Un attestato di fiducia che arriva proprio mentre Russell si prepara ad affrontare Verstappen dalla prima fila, in una gara che potrebbe trasformare la tensione tra i due in uno spettacolo ad alta intensità.

Da Baku al Qatar, una rivalità storica

Tra Russell e Verstappen non è certo la prima volta che volano scintille. Nel 2023, dopo il contatto nella Sprint di Baku, Max aveva soprannominato il britannico “Princess George” e “testa di c…”, il quale aveva commentato il comportamento dell’olandese definendolo “un po’ patetico”.

La tensione era poi esplosa nuovamente in Qatar nel 2024: dopo una penalità in qualifica per aver ostacolato Russell, Verstappen aveva accusato il britannico di aver cercato di danneggiarlo davanti ai commissari, arrivando a dire di aver perso ogni rispetto nei suoi confronti. Russell aveva risposto sostenendo che Max si comportasse come se fosse al di sopra delle regole.

Ma il carattere aggressivo dell’olandese in pista non ha riguardato soltanto il pilota Mercedes: nel 2021 i duelli con Lewis Hamilton avevano spesso superato il limite della normale rivalità sportiva, mentre nel 2024 in Messico Verstappen aveva ricevuto due penalità da dieci secondi per altrettante manovre contro Lando Norris.

Nel 2025, poi, era arrivato il contatto volontario o comunque giudicato scorretto dai commissari con Russell in Spagna, costato a Max dieci secondi e diverse posizioni. Un repertorio che spiega perché le parole di George trovino ora un terreno già molto caldo.

Norris terzo, occasione per la McLaren

Mentre Verstappen e Russell si preparano a condividere la prima fila, Lando Norris può osservare la situazione dalla terza casella. La penalità di cinque posizioni inflitta a Kimi Antonelli, autore della pole position in qualifica, ha infatti promosso l’olandese al primo posto, Russell al secondo e il pilota McLaren al terzo.

Per Norris è un’occasione da sfruttare, soprattutto se la tensione tra i due davanti dovesse tradursi in una partenza aggressiva o in una battaglia ravvicinata. La McLaren potrebbe inserirsi approfittando di un eventuale duello, senza però poter sottovalutare i propri limiti: lo stesso Norris ha segnalato una carenza di velocità sul dritto, un problema pesante su un circuito caratterizzato da lunghi rettilinei.

L’ex campione del mondo ha comunque definito competitiva la vettura in curva e sa di avere una posizione preziosa. Se Verstappen e Russell penseranno più a regolarsi i conti che a costruire la gara, Norris potrebbe trasformare la loro rivalità in una chance concreta per puntare alla vittoria.