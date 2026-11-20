Il Gp del Portogallo si corre domenica 22 novembre 2026 a Portimão: ventesima prova del Mondiale, con 25 giri per 114,8 km. In Qatar ha vinto Marco Bezzecchi davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Marquez guida la classifica con 431 punti, seguito da Jorge Martin a 371 e Bezzecchi a 357.
A Portimão il traguardo può valere una corona: Marquez può conquistare il decimo titolo mondiale già dopo la Sprint, ma Martin non si arrende e punta alla vittoria. Bezzecchi arriva dal successo di Lusail e cerca un altro acuto. In casa Ducati mancherà Francesco Bagnaia, fermato dall’operazione al piede dopo la caduta in Qatar: al suo posto ci sarà Iker Lecuona. Una sfida nella sfida anche per i costruttori, con Ducati a 569 punti e Aprilia a 561. Per Martin c’è anche la voglia di chiudere al meglio l’avventura in Aprilia: il Portogallo promette così un confronto ricco di motivazioni.
Orari del Gp del Portogallo
Il Gp del Portogallo inizia venerdì con prove libere e prequalifiche; sabato si disputano le seconde libere, le qualifiche e la Sprint Race, mentre domenica sono in programma warm-up e gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.
Venerdì 20 Novembre
- 11:45: Prove Libere 1
- 16:00: Pre Qualifiche
Sabato 21 Novembre
- 11:10: Prove Libere 2
- 11:50: Qualifiche
- 16:00: Sprint Race (12 giri)
Domenica 22 Novembre
- 10:00: Warm-Up
- 14:00: Gara (25 giri)
Dove vedere in diretta il Gp del Portogallo
Tutte le sessioni del weekend del Gp del Portogallo sono trasmesse in diretta su Sky, su abbonamento, e in streaming su NOW. Sprint Race e gara sono in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, oltre che gratis e in chiaro su TV8, rispettivamente sabato 21 novembre alle 16 e domenica 22 novembre alle 14. Segui qualifiche, Sprint e gara live anche su Virgilio Sport.
FAQ
- Quando si corre il Gp del Portogallo 2026 e a che ora?
-
La gara si disputa domenica 22 novembre 2026 alle 14, ora italiana, sul circuito di Portimão. La Sprint Race è in programma sabato 21 novembre alle 16.
- Dove vedere il Gp del Portogallo in tv?
-
Sky trasmette tutte le sessioni del weekend su abbonamento. Sprint e gara sono in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, e sono visibili anche gratis su TV8.
- Come vedere il Gp del Portogallo in streaming?
-
Tutte le sessioni del weekend sono visibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.