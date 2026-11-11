Dopo il rifiuto alla proposta di Maldini e della Figc, Pep potrebbe diventare il nuovo ct degli Stati Uniti se Pochettino sceglierà di trasferirsi al Manchester United

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Ora il nome di Pep Guardiola è accostato a un’altra nazionale. Dopo aver rifiutato in estate la proposta della Figc e di Paolo Maldini per diventare ct dell’Italia, l’allenatore catalano che ha ceduto la panchina del Manchester City a Enzo Maresca potrebbe volare oltreoceano. A pensarci sono gli Stati Uniti, visto che Mauricio Pochettino è sempre più vicino ad accettare la proposta del Manchester United. Secondo quanto rivelato da The Athletic, Guardiola è uno dei principali obiettivi della Federazione statunitense, a caccia di un allenatore top in vista della preparazione ai Mondiali del 2030.

Pochettino verso il Manchester United: perché può lasciare gli Usa

Il possibile approdo di Guardiola sulla panchina degli Stati Uniti nasce da un intreccio di mercato che coinvolge il Manchester United. I Red Devils stanno valutando un cambio in panchina e Pochettino è tra i principali candidati per raccogliere l’eredità di Michael Carrick.

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Da quanto si apprende, l’argentino è molto attratto dall’idea di tornare ad allenare in Premier League. Di certo non una buona notizia per la Federazione, che, dopo il Mondiale 2026 in casa, aveva prolungato il contratto del ct fino al 2030. Se l’ex Chelsea e Tottenham dovesse davvero trasferirsi a Old Trafford, gli Stati Uniti sarebbero costretti a cercare un nuovo ct proprio all’alba del percorso verso il prossimo Mondiale.

Gli Usa pensano a Guardiola: i contatti e il retroscena

The Athletic non ha dubbi: Guardiola è considerato uno dei principali candidati per sostituire Pochettino. E non si tratta di una novità: gli Stati Uniti avevano già avuto contatti con l’ex tecnico di Barcellona e Manchester City e con Jurgen Klopp all’inizio della ricerca che nel 2024 portò proprio alla scelta del sudamericano. Lo spagnolo, inoltre, non ha mai nascosto il fascino esercitato dal calcio americano e dalla possibilità di costruire un progetto con la nazionale.

Parole sue, anche se non recenti: “Gli Stati Uniti sono un paese affascinante, dove si può costruire un progetto a lungo termine e portare la nazionale al livello successivo. Il potenziale degli Stati Uniti è enorme”. Anche il suo legame con New York, dove ha vissuto con la famiglia durante il periodo sabbatico dopo l’esperienza al Barcellona, rappresenta un elemento da considerare. Insomma, non sembra un sogno impossibile.

Perché Pep aveva detto no a Maldini e all’Italia

Il nastro va riavvolto alla scorsa estate, quando la Figc aveva provato a convincere Guardiola ad accettare la panchina dell’Italia. Paolo Maldini e Leonardo erano volati a Barcellona per incontrarlo e illustrargli un progetto che non riguardava soltanto la Nazionale maggiore, ma anche la riorganizzazione del movimento azzurro. Il catalano aveva preso tempo, valutando una proposta che lo aveva tentato, prima di comunicare la propria decisione negativa.

A spiegare le ragioni del rifiuto era stato successivamente Giovanni Malagò, presidente della Figc: “Pep è stato onesto. Ha preso un periodo sabbatico, anche per ragioni familiari, ma se avesse fatto qualcosa lo avrebbe fatto con noi”. Guardiola aveva dunque preferito non interrompere la pausa dopo dieci anni da sogno al Manchester City.

Guardiola ct degli Stati Uniti: un’ipotesi davvero possibile?

L’ipotesi Guardiola sulla panchina degli Stati Uniti è suggestiva, ma la strada per arrivare a un accordo non è semplice. Lo stesso The Athletic sottolinea che il tecnico ha mostrato poco interesse per un ritorno imminente in panchina. Dopo aver lasciato il City al termine della scorsa stagione, Pep non sembra avere fretta di riprendere ad allenare, soprattutto dopo un decennio trascorso ai massimi livelli del calcio europeo.

Ci sono però alcuni elementi che potrebbero favorire il progetto americano: il suo interesse per gli Stati Uniti, i precedenti contatti con la federazione e l’opportunità di costruire una nazionale competitiva in vista dei Mondiali 2030. In caso di sì, per l’Italia la beffa sarebbe doppia.