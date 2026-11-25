Il tecnico spagnolo è stato ospite del programma YouTube “Romario TV” ha parlato dell’incontro con Maldini e Leonardo, del suo futuro ma anche dell’addio al Portogallo di Ronaldo

Tutta la verità di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo si sta godendo un momento lontano dal calcio. Dopo la lunga esperienza al Manchester City, ha deciso di prendersi una pausa, di dedicarsi alla famiglia e di ricaricare le batterie. Ma un tecnico del suo calibro resta sempre al centro del discorso, tutti lo vogliono dai club alle nazionali. Nel corso del programma YouTube “Romario TV” con l’ex campione brasiliano, Pep racconta gli ultimi mesi a cominciare dall’accostamento alla nazionale italiana e dalla proposta di Maldini e Leonardo.

Il no alla panchina dell’Italia

Pep Guardiola per qualche giorno è stato vicino alla panchina dell’Italia. Era lui la prima scelta di Paolo Maldini e di Leonardo per provare a dare una svolta al momento negativo degli azzurri. Lo spagnolo però ha rifiutato e ora per la prima volta parla della sua scelta: “Ne parlo per la prima volta ma sì ho parlato con loro. Ero quasi in imbarazzo nel dire di no all’Italia. Sarebbe stato uno dei più grandi onori della mia carriera allenare la nazionale italiana. Ma mi sono reso conto che dovevo smettere e che avevo bisogno di prendermi un po’ di tempo per me stesso. In questo momento sto bene”.

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Guardiola mette in guardia Ancelotti

Se c’è Romario di mezzo è inevitabile che il discorso passi anche alla nazionale brasiliana. L’attaccante, eroe del Mondiale 1994, è uno dei critici più feroci di Carlo Ancelotti. Nel corso delle ultime settimane e dopo le recenti prestazioni, l’ex giocatore si è scagliato senza mezzi termini nei confronti del tecnico italiano di cui ha chiesto pubblicamente le dimissioni: “Prendi le tue cose e vattene. Finora non ha fatto vedere niente. Adesso basta”. La replica di Carletto non si è fatta attendere. Ma nel corso della trasmissione Romario stuzzica anche Guardiola sull’argomento con lo spagnolo che si è nascosto dietro una battuta: “Le caipirinha sono ottime”. E quando Romario lo ha incalzato ha rimandato tutti i discorsi: “Ne parleremo in un altro momento”.

Pep difende Cristiano Ronaldo

Tra i temi trattati nel corso dell’intervista si finisce anche a parlare di Cristiano Ronaldo e del suo addio alla nazionale portoghese avvenuto in circostanze quasi traumatiche. E Guardiola si schiera dalla parte di CR7: “La federazione portoghese deve garantire a Cristiano Ronaldo una conclusione degna della carriera. Entrambe le parti devono fare uno sforzo per garantire un addio all’altezza. Ronaldo non dovrebbe lasciare una maglia a cui ha dato tanto in questo momento. E’ stato una figura incredibilmente importante per il calcio portoghese ma anche per le future generazione e merita di dare l’addio alle sua condizioni. Dovrebbe esserci una celebrazione in cui senta l’affetto dei suoi connazionali ma anche lui deve prendere l’iniziativa e chiudere con i dissapori del passato”.